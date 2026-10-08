Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat

Air India et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale sur les liaisons entre l’Inde et Singapour. DepositPhotos.com/ monticello
Air India et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale sur les 126 vols hebdomadaires reliant Singapour à Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata et Mumbai.
La suppression d’une restriction liée au partage de codes permettra aux clients de réserver certains vols éligibles opérés par Air India ou Singapore Airlines sur les canaux de réservation de l’autre compagnie.
Les deux transporteurs ont également élargi, en avril 2026, les possibilités de cumul de miles pour les membres de Maharaja Club et de KrisFlyer, avec davantage de classes de réservation éligibles.
La suppression d’une restriction liée au partage de codes permettra aux clients de réserver certains vols éligibles opérés par Air India ou Singapore Airlines sur les canaux de réservation de l’autre compagnie.
Les deux transporteurs ont également élargi, en avril 2026, les possibilités de cumul de miles pour les membres de Maharaja Club et de KrisFlyer, avec davantage de classes de réservation éligibles.
Des avantages fidélité renforcés en 2027
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À partir du deuxième trimestre 2027, les membres des deux programmes bénéficieront de nouveaux avantages réciproques sur les itinéraires éligibles.
Les membres Maharaja Club Platinum et KrisFlyer PPS Club auront notamment accès à l’enregistrement et à l’embarquement prioritaires.
Les membres Maharaja Club Silver et KrisFlyer Elite Silver bénéficieront, pour leur part, d’une franchise de bagages supplémentaire et de l’embarquement prioritaire.
A lire : Singapore Airlines sacrée meilleure compagnie aérienne au monde
Les compagnies travaillent également sur l’amélioration de leurs horaires et de la connectivité entre leurs réseaux.
Air India et Singapore Airlines disposent actuellement d’un accord de partage de codes couvrant 77 destinations dans 27 pays et territoires.
Les membres Maharaja Club Platinum et KrisFlyer PPS Club auront notamment accès à l’enregistrement et à l’embarquement prioritaires.
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