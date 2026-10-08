Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat

Air India et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale sur les 126 vols hebdomadaires reliant Singapour à Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata et Mumbai.



La suppression d’une restriction liée au partage de codes permettra aux clients de réserver certains vols éligibles opérés par Air India ou Singapore Airlines sur les canaux de réservation de l’autre compagnie.



Les deux transporteurs ont également élargi, en avril 2026, les possibilités de cumul de miles pour les membres de Maharaja Club et de KrisFlyer, avec davantage de classes de réservation éligibles.