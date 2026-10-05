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Singapore Airlines enrichit son expérience de restauration à bord

Plus de 100 nouveaux plats, une offre de boissons élargie et une nouvelle vaisselle signée Christofle


Singapore Airlines fait évoluer son expérience de restauration à bord avec plus de 100 nouveaux plats et recettes revisitées, une sélection élargie de boissons et une nouvelle vaisselle conçue avec Christofle pour les cabines premium. Ces nouveautés seront progressivement déployées à partir de novembre 2026.


Rédigé par le Lundi 5 Octobre 2026 à 18:28

Une sélection des nouveaux plats servis en Suites et First Class à bord de Singapore Airlines - Photo : Singapore Airlines
Une sélection des nouveaux plats servis en Suites et First Class à bord de Singapore Airlines - Photo : Singapore Airlines
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Singapore Airlines déploie progressivement sa nouvelle offre de restauration dans toutes ses classes de voyage.

Baptisée SIA Chefs’ Selection, elle comprend plus de 100 entrées, plats principaux et desserts nouveaux ou revisités, élaborés par les chefs de la compagnie et des chefs invités.

La sélection associe spécialités régionales, classiques revisités et nouvelles créations.

La compagnie indique également privilégier, lorsque cela est possible, des ingrédients frais et de saison provenant de producteurs locaux.

Une nouvelle vaisselle pour les cabines premium

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En Suites, Première Classe et Classe Affaires, les repas seront servis dans une nouvelle vaisselle conçue sur-mesure avec Christofle, intégrant une interprétation du motif batik de Singapore Airlines.

L’offre de boissons évolue également avec de nouvelles références de vins, champagnes et spiritueux, ainsi qu’une gamme élargie de boissons sans alcool.

Certains plats pourront bénéficier d’une présentation spécifique en Suites et Première Classe, avec également des recommandations de boissons proposées par l’équipage. Ces nouvelles prestations seront introduites progressivement à partir de novembre 2026.

Ces évolutions font partie d’une refonte plus large de l’expérience de voyage de Singapore Airlines, qui doit également intégrer une nouvelle cabine, une évolution du système de divertissement KrisWorld et une connectivité haut débit.

L’ensemble sera dévoilé à Singapour en novembre 2026.

A lire aussi : Air China et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale

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Tags : singapore airlines
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