Singapore Airlines enrichit son expérience de restauration à bord

, les repas seront servis dans uneconçue sur-mesure avec, intégrant une interprétation du motif batik de Singapore Airlines.L’offre de boissons évolue également avec dede vins, champagnes et spiritueux, ainsi qu’unede boissons sans alcool.Certains plats pourront bénéficier d’uneen Suites et Première Classe, avec également des recommandations de boissons proposées par l’équipage. Ces nouvelles prestations seront introduites progressivementCes évolutions font partie d’unede l’expérience de voyage de Singapore Airlines, qui doit également intégrer une, unedu système de divertissementet uneL’ensemble sera dévoilé àen