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Dubaï : les demandes de visa touristique bientôt possibles sur Visit Dubai

deux initiatives mises en œuvre en novembre 2026


Le prince héritier de Dubaï, Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a annoncé le 1er novembre 2026 deux mesures, applicables en novembre. Le Dubai Access Club est un programme d’adhésion sur invitation destiné aux visiteurs réguliers. Les visas touristiques pourront également être demandés sur le site Visit Dubai.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 17:51

Dubaï : les demandes de visa touristique bientôt possibles sur Visit Dubai - Depositphotos.com Auteur Audriusvenclova
Dubaï : les demandes de visa touristique bientôt possibles sur Visit Dubai - Depositphotos.com Auteur Audriusvenclova
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Dubaï veut faciliter l’accès des visiteurs. Le prince héritier de l’émirat, Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a annoncé le 1er novembre 2026 deux initiatives destinées à renforcer la compétitivité du secteur touristique, indique l’agence de presse WAM.

Elles devraient être mises en œuvre en novembre 2026.

La première mesure est le Dubai Access Club, un programme d’adhésion accessible uniquement sur invitation et réservé aux visiteurs réguliers. Il offrira à ses membres des services et des avantages, afin d’encourager les séjours répétés.

Visa touristique Dubaï : les demandes pourront être déposées bientôt sur Visit Dubaï

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La seconde mesure concerne les visas.

Selon VisasNews, les demandes de visa touristique à entrée unique et à entrées multiples pourront être déposées sur Visit Dubai. D’autres catégories de visas doivent être ajoutées ultérieurement.

La Direction générale de l’identité et des affaires étrangères de Dubaï (GDRFA) reste chargée de l’instruction des demandes et de la délivrance des visas. Le communiqué indique que des précisions seront apportées « en temps voulu ».

Ces initiatives réponses sur la stratégie « Shared Digital Channels », approuvée en février 2025 et pilotée par Digital Dubai. Elle regroupe des services publics et privés sur sept plateformes unifiées.

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Tags : dubai
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