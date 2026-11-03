Dubaï : les demandes de visa touristique bientôt possibles sur Visit Dubai

Dubaï veut faciliter l’accès des visiteurs. Le prince héritier de l’émirat, Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a annoncé le 1er novembre 2026 deux initiatives destinées à renforcer la compétitivité du secteur touristique, indique l’agence de presse WAM.



Elles devraient être mises en œuvre en novembre 2026.



La première mesure est le Dubai Access Club, un programme d’adhésion accessible uniquement sur invitation et réservé aux visiteurs réguliers. Il offrira à ses membres des services et des avantages, afin d’encourager les séjours répétés.