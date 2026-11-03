Métiers du tourisme : le Campus des Pays de la Loire relance son concours vidéo

Le concours vidéo « Découvre mon job en 2 minutes ! » revient pour une nouvelle saison. Le Campus des métiers et des qualifications d’excellence Tourisme Hôtellerie Restauration des Pays de la Loire en a lancé la 5ᵉ édition le 5 octobre 2026.
Le principe consiste à réaliser des vidéos courtes dans lesquelles les participants présentent leur métier, leur formation, leur entreprise ou leur expérience dans le tourisme, l’hôtellerie, la restauration et l’hôtellerie de plein air. Le format est libre : reportage, interview, immersion ou mise en scène.
Le concours est ouvert aux apprenants de la voie scolaire, de l’alternance et de la formation continue, ainsi qu’aux salariés, à condition d’être rattachés à une structure située en Pays de la Loire. Les participations peuvent être individuelles, collectives ou menées dans le cadre d’un projet de classe.
Le principe consiste à réaliser des vidéos courtes dans lesquelles les participants présentent leur métier, leur formation, leur entreprise ou leur expérience dans le tourisme, l’hôtellerie, la restauration et l’hôtellerie de plein air. Le format est libre : reportage, interview, immersion ou mise en scène.
Le concours est ouvert aux apprenants de la voie scolaire, de l’alternance et de la formation continue, ainsi qu’aux salariés, à condition d’être rattachés à une structure située en Pays de la Loire. Les participations peuvent être individuelles, collectives ou menées dans le cadre d’un projet de classe.
Les vidéos doivent être déposées au plus tard le 14 mars 2027
Les vidéos seront évaluées par un jury de professionnels et de partenaires du secteur, sur la scénarisation, l’originalité et la pertinence du message. Sa présidence sera dévoilée prochainement.
Nouveauté de cette édition : plus de 120 élèves de 4ᵉ participeront aux jurys dans le cadre de leur parcours d’orientation et remettront un Prix des collégiens.
Le Campus propose gratuitement des ateliers animés par une réalisatrice professionnelle, consacrés à l’écriture audiovisuelle, à la scénarisation et au montage. Les vidéos seront diffusées sur TikTok, Instagram, le site et la chaîne YouTube du Campus, les réseaux des partenaires, ainsi que lors de salons et forums d’orientation.
Les inscriptions se font sur le site decouvremonjob-campusthr.fr, qui propose aussi des conseils et les vidéos lauréates des quatre éditions précédentes.
Les vidéos doivent être déposées au plus tard le 14 mars 2027. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 12 avril 2027 au cinéma Pathé d’Angers.
Nouveauté de cette édition : plus de 120 élèves de 4ᵉ participeront aux jurys dans le cadre de leur parcours d’orientation et remettront un Prix des collégiens.
Le Campus propose gratuitement des ateliers animés par une réalisatrice professionnelle, consacrés à l’écriture audiovisuelle, à la scénarisation et au montage. Les vidéos seront diffusées sur TikTok, Instagram, le site et la chaîne YouTube du Campus, les réseaux des partenaires, ainsi que lors de salons et forums d’orientation.
Les inscriptions se font sur le site decouvremonjob-campusthr.fr, qui propose aussi des conseils et les vidéos lauréates des quatre éditions précédentes.
Les vidéos doivent être déposées au plus tard le 14 mars 2027. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 12 avril 2027 au cinéma Pathé d’Angers.