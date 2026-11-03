Métiers du tourisme : le Campus des Pays de la Loire relance son concours vidéo

Le concours vidéo « Découvre mon job en 2 minutes ! » revient pour une nouvelle saison. Le Campus des métiers et des qualifications d’excellence Tourisme Hôtellerie Restauration des Pays de la Loire en a lancé la 5ᵉ édition le 5 octobre 2026.



Le principe consiste à réaliser des vidéos courtes dans lesquelles les participants présentent leur métier, leur formation, leur entreprise ou leur expérience dans le tourisme, l’hôtellerie, la restauration et l’hôtellerie de plein air. Le format est libre : reportage, interview, immersion ou mise en scène.



Le concours est ouvert aux apprenants de la voie scolaire, de l’alternance et de la formation continue, ainsi qu’aux salariés, à condition d’être rattachés à une structure située en Pays de la Loire. Les participations peuvent être individuelles, collectives ou menées dans le cadre d’un projet de classe.