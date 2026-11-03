Showroomprivé : Claire Martin nommée à la direction de l’activité Voyage & Loisirs

Nouvelle direction pour le pôle Voyage & Loisirs de Showroomprivé.



Le groupe a annoncé sur Linkedin, la nomination de Claire Martin à la tête de cette activité. Elle siège au comité de direction du groupe depuis juin 2026.



Claire Martin compte plus de 20 ans d’expérience dans le tourisme. Elle a exercé des responsabilités chez Karavel Promovacances, au sein du Groupe Transat, chez Veepee Voyages et chez Carrefour Voyages. Depuis 2018, elle contribuait au développement du pôle Voyage du Groupe Figaro (Les Maisons du Voyage, Marco Vasco).



Selon le communiqué, la mission de Claire Martin s’articule autour de trois priorités : renforcer la qualité, la diversité et l’attractivité des offres proposées aux membres, accélérer le développement commercial et international, et améliorer durablement la performance en plaçant l’expérience client au centre.



Elle prend les fonctions qui étaient jusqu'ici occupés par Nicolas Gerbal.