Bus Macron : un nouvel acteur se lance pour pallier l'arrêt de BlaBlaCar Bus

Avec l’arrêt de BlaBlaCar Bus, des voyageurs perdent une option abordable et des autocaristes une partie de leur activité. Grâce à notre technologie et à notre distribution, les autocaristes exploitent les cars et nous développons les lignes et commercialisons les billets

Des départs sont prévus depuis de grandes villes françaises, comme Lyon, Rennes, Marseille, Bordeaux, Nice, etc. Paco entend reprendre le modèle de BlaBlaCar qui ne possédait pas de véhicule en propre.Les lignes seront donc exploitées par des autocaristes indépendants.", a déclaré Olivio Bugosen, cofondateur, chargé du business.