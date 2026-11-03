Bus Macron : un nouvel acteur se lance pour pallier l'arrêt de BlaBlaCar Bus

Voici un nouveau venu qui entend combler le vide que va laisser BlaBlaCar Bus.
En avril dernier, nous vous annoncions l'arrêt brutal à venir de la marque dédiée au bus longue distance de BlaBlaCar, une activité qu'elle avait rachetée à la SNCF en 2018.
Alors que les lignes doivent prendre fin en janvier 2027, un nouvel opérateur souhaite prendre le relais et ne pas laisser FlixBus seule aux manettes.
Deux anciens de la maison sont aux commandes de Paco, à savoir Arthur Bertrand et Olivio Bugosen. Le troisième cofondateur est Louis Carron-Cabaret, ex-CPTO (directeur de la technologie) de Japhy.
En avril dernier, nous vous annoncions l'arrêt brutal à venir de la marque dédiée au bus longue distance de BlaBlaCar, une activité qu'elle avait rachetée à la SNCF en 2018.
Alors que les lignes doivent prendre fin en janvier 2027, un nouvel opérateur souhaite prendre le relais et ne pas laisser FlixBus seule aux manettes.
Deux anciens de la maison sont aux commandes de Paco, à savoir Arthur Bertrand et Olivio Bugosen. Le troisième cofondateur est Louis Carron-Cabaret, ex-CPTO (directeur de la technologie) de Japhy.
Paco : lancement des bus longue distance le 15 janvier 2027
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Le lancement est prévu pour le 15 janvier 2027. Les billets sont déjà en vente sur le site.
Des départs sont prévus depuis de grandes villes françaises, comme Lyon, Rennes, Marseille, Bordeaux, Nice, etc. Paco entend reprendre le modèle de BlaBlaCar qui ne possédait pas de véhicule en propre.
Les lignes seront donc exploitées par des autocaristes indépendants.
"Avec l’arrêt de BlaBlaCar Bus, des voyageurs perdent une option abordable et des autocaristes une partie de leur activité. Grâce à notre technologie et à notre distribution, les autocaristes exploitent les cars et nous développons les lignes et commercialisons les billets", a déclaré Olivio Bugosen, cofondateur, chargé du business.
Des départs sont prévus depuis de grandes villes françaises, comme Lyon, Rennes, Marseille, Bordeaux, Nice, etc. Paco entend reprendre le modèle de BlaBlaCar qui ne possédait pas de véhicule en propre.
Les lignes seront donc exploitées par des autocaristes indépendants.
"Avec l’arrêt de BlaBlaCar Bus, des voyageurs perdent une option abordable et des autocaristes une partie de leur activité. Grâce à notre technologie et à notre distribution, les autocaristes exploitent les cars et nous développons les lignes et commercialisons les billets", a déclaré Olivio Bugosen, cofondateur, chargé du business.