Jalisco : une autre facette du Mexique bientôt accessible en direct depuis Paris

Trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis, un Boeing 787 Dreamliner d'Aeromexico reliera Paris à la capitale de la province de Jalisco avec une version cabine de 36 business, 27 sièges AM Plus et 211 sièges en classe économique.
Cette nouvelle destination correspond à la stratégie de la compagnie mexicaine résumée en un slogan : « Connecter le meilleur du Mexique au monde ». À cet égard, et concernant l’Europe, la compagnie a déjà fait son retour sur la ligne Barcelone - Mexico en mars dernier, puis en avril Paris CDG - Monterrey.
En 2027, les ouvertures continueront avec également Milan-Mexico, nous a précisé Tomas Martinez, responsable commercial d’Aeromexico pour la France et la Suisse.
Cette implantation en Europe d’Aeromexico s’explique aussi par la politique du gouvernement en matière de développement touristique, rappelée lors de cette soirée par Michelle Fridman, la secrétaire au tourisme de l'état de Jalisco dont Guadalajara est la capitale.
Le Mexique cherche à devenir le top 5 des destinations touristiques d’ici 2030, avec une croissance de 40%. Concrètement, cela signifie, faire passer le pays, du 6e rang mondial au 5e rang, avec 3 millions de touristes supplémentaires par an.
Pour cela, et parmi les mesures envisagées, la volonté de diversifier les marchés émetteurs au-delà des États-Unis et du Canada et de se tourner aussi vers l’Europe.
Cette nouvelle destination correspond à la stratégie de la compagnie mexicaine résumée en un slogan : « Connecter le meilleur du Mexique au monde ». À cet égard, et concernant l’Europe, la compagnie a déjà fait son retour sur la ligne Barcelone - Mexico en mars dernier, puis en avril Paris CDG - Monterrey.
En 2027, les ouvertures continueront avec également Milan-Mexico, nous a précisé Tomas Martinez, responsable commercial d’Aeromexico pour la France et la Suisse.
Cette implantation en Europe d’Aeromexico s’explique aussi par la politique du gouvernement en matière de développement touristique, rappelée lors de cette soirée par Michelle Fridman, la secrétaire au tourisme de l'état de Jalisco dont Guadalajara est la capitale.
Le Mexique cherche à devenir le top 5 des destinations touristiques d’ici 2030, avec une croissance de 40%. Concrètement, cela signifie, faire passer le pays, du 6e rang mondial au 5e rang, avec 3 millions de touristes supplémentaires par an.
Pour cela, et parmi les mesures envisagées, la volonté de diversifier les marchés émetteurs au-delà des États-Unis et du Canada et de se tourner aussi vers l’Europe.
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TourMaG - Ce vol direct depuis Paris vers Guadalajara, c’est une bonne nouvelle pour l’État de Jalisco. Vous devenez plus accessible depuis Paris, depuis l’Europe.
Michelle Fridman : Oui, c’est une bonne nouvelle. Nous avons principalement cinq marchés en Europe, qui génèrent la venue d’un million de visiteurs : la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Nous prévoyons également le lancement de charters avec la Pologne.
TourMaG - Vous avez présenté l’État de Jalisco et sa capitale Guadalajara. Parlez-nous de cette diversité de l’offre.
Michelle Fridman : Ce que nous proposons, c’est une destination touristique avec de la personnalité, une identité. Une destination diverse, qui offre des activités pour tout le monde. Nous souhaitons que cela soit confortable, facile d’accès et authentique.
Nous disons que « Jalisco, c’est le Mexique ! » Comme la France, le Mexique est une destination à forte identité et l’État de Jalisco est le lieu des représentations iconiques de cette identité : la tequila, les mariachis, la charrería (sport équestre traditionnel, ndlr). Ce que l’on cherche dans un voyage, c’est aussi l’accessibilité.
L’État de Jalisco possède cinq aéroports, très bien connectés, et maintenant s’ajoute bientôt la connexion directe depuis Paris. De plus, l’aéroport de Guadalajara est reconnu comme le meilleur d’Amérique latine. Si vous voulez visiter le Mexique, et pas seulement Jalisco, c’est une excellente porte d’entrée.
Nous avons également l’aéroport de Puerto Vallarta, la grande station balnéaire sur la côte pacifique. Un aéroport confortable, moderne, qui vient de doubler sa capacité d’accès. Puerto Vallarta, c’est une destination balnéaire avec de très belles plages mais aussi beaucoup d’autres possibilités.
Des activités liées à une nature luxuriante, grâce à la proximité des montagnes, une offre culturelle, artistique avec de nombreuses galeries. Nous avons dans cette région des hôtels de luxe, mais nous avons l’habitude de dire que notre vrai luxe, c’est cette splendide nature.
TourMaG - Sur le parc hôtelier justement, quelles sont les offres ?
Michelle Fridman : En termes d’hôtels, Jalisco est l’État mexicain avec le plus grand nombre d'hôtels au Mexique. Et nous avons tous les types : exécutifs, boutiques, haciendas … (2 700 hôtels et plus de 90 000 chambres dans l’État de Jalisco, ndlr).
Nous avons aussi des croisières qui arrivent à Puerto Vallarta et avons annoncé avec le gouvernement fédéral qu'un prochain grand terminal de croisière serait construit.
TourMaG - Vous avez évoqué la diversité avec le balnéaire, la nature, les traditions. Quoi d’autre ?
Michelle Fridman : Jalisco a tout ! Et cette diversité nous permet de faire du tourisme gastronomique, du sport, de la nature et de l'aventure, et, très important, du tourisme LGBT. Deux des destinations les plus importantes pour la communauté LGBT se trouvent à Jalisco.
Nous avons évoqué Guadalajara et Puerto Vallarta et nous avons aussi 125 villes. Nous avons le plus grand lac du Mexique, le lac de Chapala, le village magique de Tequila. Nous avons également 400 kilomètres de côtes, de nombreux événements et festivals, et de la gastronomie.
Michelle Fridman : Oui, c’est une bonne nouvelle. Nous avons principalement cinq marchés en Europe, qui génèrent la venue d’un million de visiteurs : la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Nous prévoyons également le lancement de charters avec la Pologne.
TourMaG - Vous avez présenté l’État de Jalisco et sa capitale Guadalajara. Parlez-nous de cette diversité de l’offre.
Michelle Fridman : Ce que nous proposons, c’est une destination touristique avec de la personnalité, une identité. Une destination diverse, qui offre des activités pour tout le monde. Nous souhaitons que cela soit confortable, facile d’accès et authentique.
Nous disons que « Jalisco, c’est le Mexique ! » Comme la France, le Mexique est une destination à forte identité et l’État de Jalisco est le lieu des représentations iconiques de cette identité : la tequila, les mariachis, la charrería (sport équestre traditionnel, ndlr). Ce que l’on cherche dans un voyage, c’est aussi l’accessibilité.
L’État de Jalisco possède cinq aéroports, très bien connectés, et maintenant s’ajoute bientôt la connexion directe depuis Paris. De plus, l’aéroport de Guadalajara est reconnu comme le meilleur d’Amérique latine. Si vous voulez visiter le Mexique, et pas seulement Jalisco, c’est une excellente porte d’entrée.
Nous avons également l’aéroport de Puerto Vallarta, la grande station balnéaire sur la côte pacifique. Un aéroport confortable, moderne, qui vient de doubler sa capacité d’accès. Puerto Vallarta, c’est une destination balnéaire avec de très belles plages mais aussi beaucoup d’autres possibilités.
Des activités liées à une nature luxuriante, grâce à la proximité des montagnes, une offre culturelle, artistique avec de nombreuses galeries. Nous avons dans cette région des hôtels de luxe, mais nous avons l’habitude de dire que notre vrai luxe, c’est cette splendide nature.
TourMaG - Sur le parc hôtelier justement, quelles sont les offres ?
Michelle Fridman : En termes d’hôtels, Jalisco est l’État mexicain avec le plus grand nombre d'hôtels au Mexique. Et nous avons tous les types : exécutifs, boutiques, haciendas … (2 700 hôtels et plus de 90 000 chambres dans l’État de Jalisco, ndlr).
Nous avons aussi des croisières qui arrivent à Puerto Vallarta et avons annoncé avec le gouvernement fédéral qu'un prochain grand terminal de croisière serait construit.
TourMaG - Vous avez évoqué la diversité avec le balnéaire, la nature, les traditions. Quoi d’autre ?
Michelle Fridman : Jalisco a tout ! Et cette diversité nous permet de faire du tourisme gastronomique, du sport, de la nature et de l'aventure, et, très important, du tourisme LGBT. Deux des destinations les plus importantes pour la communauté LGBT se trouvent à Jalisco.
Nous avons évoqué Guadalajara et Puerto Vallarta et nous avons aussi 125 villes. Nous avons le plus grand lac du Mexique, le lac de Chapala, le village magique de Tequila. Nous avons également 400 kilomètres de côtes, de nombreux événements et festivals, et de la gastronomie.
TourMaG - Il y a une question délicate, celle de la sécurité. On a vu en février dernier les images d’une fusillade dans l’aéroport de Guadalajara suite à l’arrestation d’un chef de cartel…
Michelle Fridman : Je vais vous répondre. Je comprends que les gens soient concernés par la sécurité dans notre pays, parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles au cours des 10 à 15 dernières années. Nous admettons qu'il y a eu des problèmes dans notre pays.
Mais je dirais que c'est beaucoup une question de perception. Ces choses-là se passent partout dans le monde. Ce qui se passe aussi, c’est que, pour le meilleur ou pour le pire, nous avons un voisin très puissant : les USA. Donc tout ce qui se passe au Mexique se transforme en actualités mondiales.
Ce qui s'est passé le 22 février dernier, c'était une chose importante : la capture d'un grand leader du crime. De tels événements, des échanges de tirs, se passent partout dans le monde. À Paris, à New York, à Boston, à Madrid.
C'est ce qui s'est passé à Austin, par exemple, une semaine après le 22 février, mais là, personne ne vous en a parlé. Ce que je peux vous dire concernant le 22 février dernier, c’est qu’à aucun moment les touristes n’ont été en danger.
Nous avons pris le contrôle de la situation en seulement 24 heures. Quarante-huit heures après, les choses sont redevenues tout à fait stables. Et seulement 72 heures après ce qui s'est passé le 22 février, les alertes de voyage des États-Unis et du Canada ont été levées.
Nous sommes un endroit sûr. Nous offrons les mêmes conditions de sécurité que n'importe quel autre endroit du monde. Si vous regardez les chiffres des homicides à Jalisco, ils sont trois fois plus bas qu'à New York. Juste pour faire la comparaison. Et les gens, vous le savez, n’hésitent pas à aller à New York.
Notre gouvernement a fait beaucoup pour améliorer la sécurité dans notre État.
TourMaG - Tout de même, sur le site du ministère de l'Europe des Affaires étrangères français, les couleurs ne sont pas très bonnes sur votre région. En avez-vous discuté avec eux pour les faire changer ?
Michelle Fridman : Nous avons eu un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères il y a deux jours. Nous leur avons dit qu’il était difficile de comprendre leur carte. Par exemple, concernant Puerto Vallarta, la zone est en couleur jaune, mais le point est si minuscule qu’il donne l’impression que l’on ne peut même pas sortir de son hôtel ! Et cela n’est pas vrai.
Nous devons travailler avec eux sur le design graphique de cette carte, qui n’est pas claire à propos des zones qui sont sécurisées et des régions où il faut être prudent.
TourMaG - Vous ont-ils entendus ?
Michelle Fridman : J’ai rendez-vous avec l’ambassadeur de France au Mexique pour réviser ces points dès que je rentre. Comme vous dites, le pouvoir des images est très fort. Certaines choses se passent au Mexique autant qu’elles se passent en France, en Espagne et dans de nombreux endroits dans le monde en ce moment. Je pense que notre priorité, c’est le design graphique de cette carte.
TourMaG - Un message pour finir aux voyagistes français ?
Michelle Fridman : Aeromexico est une des meilleures compagnies au monde et je ne suis pas la seule à le dire. Ils ont reçu de très nombreuses récompenses. Ils ouvrent cette ligne directe depuis Paris vers Guadalajara et c’est la meilleure façon non seulement de profiter de Jalisco, mais aussi de tout le Mexique.
Notre aéroport est le meilleur d’Amérique latine, moderne et parfaitement connecté.
C’est vraiment la meilleure opportunité pour voler depuis Paris à bord d’une excellente compagnie vers une région magnifique et accueillante et la visiter. C’est la meilleure représentation de l’identité mexicaine et, si ensuite ils veulent explorer le Mexique, ils peuvent le faire depuis notre aéroport.
Michelle Fridman : Je vais vous répondre. Je comprends que les gens soient concernés par la sécurité dans notre pays, parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles au cours des 10 à 15 dernières années. Nous admettons qu'il y a eu des problèmes dans notre pays.
Mais je dirais que c'est beaucoup une question de perception. Ces choses-là se passent partout dans le monde. Ce qui se passe aussi, c’est que, pour le meilleur ou pour le pire, nous avons un voisin très puissant : les USA. Donc tout ce qui se passe au Mexique se transforme en actualités mondiales.
Ce qui s'est passé le 22 février dernier, c'était une chose importante : la capture d'un grand leader du crime. De tels événements, des échanges de tirs, se passent partout dans le monde. À Paris, à New York, à Boston, à Madrid.
C'est ce qui s'est passé à Austin, par exemple, une semaine après le 22 février, mais là, personne ne vous en a parlé. Ce que je peux vous dire concernant le 22 février dernier, c’est qu’à aucun moment les touristes n’ont été en danger.
Nous avons pris le contrôle de la situation en seulement 24 heures. Quarante-huit heures après, les choses sont redevenues tout à fait stables. Et seulement 72 heures après ce qui s'est passé le 22 février, les alertes de voyage des États-Unis et du Canada ont été levées.
Nous sommes un endroit sûr. Nous offrons les mêmes conditions de sécurité que n'importe quel autre endroit du monde. Si vous regardez les chiffres des homicides à Jalisco, ils sont trois fois plus bas qu'à New York. Juste pour faire la comparaison. Et les gens, vous le savez, n’hésitent pas à aller à New York.
Notre gouvernement a fait beaucoup pour améliorer la sécurité dans notre État.
TourMaG - Tout de même, sur le site du ministère de l'Europe des Affaires étrangères français, les couleurs ne sont pas très bonnes sur votre région. En avez-vous discuté avec eux pour les faire changer ?
Michelle Fridman : Nous avons eu un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères il y a deux jours. Nous leur avons dit qu’il était difficile de comprendre leur carte. Par exemple, concernant Puerto Vallarta, la zone est en couleur jaune, mais le point est si minuscule qu’il donne l’impression que l’on ne peut même pas sortir de son hôtel ! Et cela n’est pas vrai.
Nous devons travailler avec eux sur le design graphique de cette carte, qui n’est pas claire à propos des zones qui sont sécurisées et des régions où il faut être prudent.
TourMaG - Vous ont-ils entendus ?
Michelle Fridman : J’ai rendez-vous avec l’ambassadeur de France au Mexique pour réviser ces points dès que je rentre. Comme vous dites, le pouvoir des images est très fort. Certaines choses se passent au Mexique autant qu’elles se passent en France, en Espagne et dans de nombreux endroits dans le monde en ce moment. Je pense que notre priorité, c’est le design graphique de cette carte.
TourMaG - Un message pour finir aux voyagistes français ?
Michelle Fridman : Aeromexico est une des meilleures compagnies au monde et je ne suis pas la seule à le dire. Ils ont reçu de très nombreuses récompenses. Ils ouvrent cette ligne directe depuis Paris vers Guadalajara et c’est la meilleure façon non seulement de profiter de Jalisco, mais aussi de tout le Mexique.
Notre aéroport est le meilleur d’Amérique latine, moderne et parfaitement connecté.
C’est vraiment la meilleure opportunité pour voler depuis Paris à bord d’une excellente compagnie vers une région magnifique et accueillante et la visiter. C’est la meilleure représentation de l’identité mexicaine et, si ensuite ils veulent explorer le Mexique, ils peuvent le faire depuis notre aéroport.
Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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