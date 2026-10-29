Jalisco : une autre facette du Mexique bientôt accessible en direct depuis Paris

Je vais vous répondre. Je comprends que les gens soient concernés par la sécurité dans notre pays, parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles au cours des 10 à 15 dernières années. Nous admettons qu'il y a eu des problèmes dans notre pays.Mais je dirais que c'est beaucoup une question de perception. Ces choses-là se passent partout dans le monde. Ce qui se passe aussi, c’est que, pour le meilleur ou pour le pire, nous avons un voisin très puissant : les USA. Donc tout ce qui se passe au Mexique se transforme en actualités mondiales.Ce qui s'est passé le 22 février dernier, c'était une chose importante : la capture d'un grand leader du crime. De tels événements, des échanges de tirs, se passent partout dans le monde. À Paris, à New York, à Boston, à Madrid.C'est ce qui s'est passé à Austin, par exemple, une semaine après le 22 février, mais là, personne ne vous en a parlé. Ce que je peux vous dire concernant le 22 février dernier, c’est qu’à aucun moment les touristes n’ont été en danger.Nous avons pris le contrôle de la situation en seulement 24 heures. Quarante-huit heures après, les choses sont redevenues tout à fait stables. Et seulement 72 heures après ce qui s'est passé le 22 février, les alertes de voyage des États-Unis et du Canada ont été levées.Nous sommes un endroit sûr. Nous offrons les mêmes conditions de sécurité que n'importe quel autre endroit du monde. Si vous regardez les chiffres des homicides à Jalisco, ils sont trois fois plus bas qu'à New York. Juste pour faire la comparaison. Et les gens, vous le savez, n’hésitent pas à aller à New York.Notre gouvernement a fait beaucoup pour améliorer la sécurité dans notre État.Nous avons eu un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères il y a deux jours. Nous leur avons dit qu’il était difficile de comprendre leur carte. Par exemple, concernant Puerto Vallarta, la zone est en couleur jaune, mais le point est si minuscule qu’il donne l’impression que l’on ne peut même pas sortir de son hôtel ! Et cela n’est pas vrai.Nous devons travailler avec eux sur le design graphique de cette carte, qui n’est pas claire à propos des zones qui sont sécurisées et des régions où il faut être prudent.J’ai rendez-vous avec l’ambassadeur de France au Mexique pour réviser ces points dès que je rentre. Comme vous dites, le pouvoir des images est très fort. Certaines choses se passent au Mexique autant qu’elles se passent en France, en Espagne et dans de nombreux endroits dans le monde en ce moment. Je pense que notre priorité, c’est le design graphique de cette carte.: Aeromexico est une des meilleures compagnies au monde et je ne suis pas la seule à le dire. Ils ont reçu de très nombreuses récompenses. Ils ouvrent cette ligne directe depuis Paris vers Guadalajara et c’est la meilleure façon non seulement de profiter de Jalisco, mais aussi de tout le Mexique.Notre aéroport est le meilleur d’Amérique latine, moderne et parfaitement connecté.C’est vraiment la meilleure opportunité pour voler depuis Paris à bord d’une excellente compagnie vers une région magnifique et accueillante et la visiter. C’est la meilleure représentation de l’identité mexicaine et, si ensuite ils veulent explorer le Mexique, ils peuvent le faire depuis notre aéroport.