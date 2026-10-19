Air France et Air Côte d’Ivoire signent un accord de partage de codes - Depositphotos.com Auteur snehitdesign
À l’occasion de la réunion de l’Association des Transporteurs Aériens Francophones (ATAF), qui se tient à Ajaccio, Air France et Air Côte d’Ivoire annoncent la signature d’un accord réciproque de partage de codes sur la liaison Paris-Charles de Gaulle – Abidjan-Félix Houphouët-Boigny.
À compter du 25 octobre 2026, Air France apposera son code sur les vols opérés par Air Côte d’Ivoire entre Paris-Charles de Gaulle et Abidjan. Air Côte d’Ivoire commercialisera sous son propre code les vols opérés par Air France sur cette même liaison.
Air France est actionnaire et partenaire stratégique d’Air Côte d’Ivoire depuis sa création en 2012.
« Cet accord de partage de codes marque une nouvelle étape dans notre coopération. En associant nos offres sur la liaison Paris–Abidjan, nous proposons à nos clients français, ivoiriens et internationaux davantage de choix et de flexibilité, tout en contribuant au renforcement des liens économiques et culturels entre la France et la Côte d’Ivoire », a déclaré Anne Rigail, Directrice générale d’Air France.
À compter du 25 octobre 2026, Air France apposera son code sur les vols opérés par Air Côte d’Ivoire entre Paris-Charles de Gaulle et Abidjan. Air Côte d’Ivoire commercialisera sous son propre code les vols opérés par Air France sur cette même liaison.
Air France est actionnaire et partenaire stratégique d’Air Côte d’Ivoire depuis sa création en 2012.
« Cet accord de partage de codes marque une nouvelle étape dans notre coopération. En associant nos offres sur la liaison Paris–Abidjan, nous proposons à nos clients français, ivoiriens et internationaux davantage de choix et de flexibilité, tout en contribuant au renforcement des liens économiques et culturels entre la France et la Côte d’Ivoire », a déclaré Anne Rigail, Directrice générale d’Air France.
Rapprochement des programmes de fidélité d'Air France et Air Côte d'Ivoire
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« La mise en place de ce partage de codes sur la route Abidjan - Paris avec Air France constitue une première étape d’une collaboration qui sera élargie à d’autres destinations du réseau Air France avant la fin du premier semestre 2027. Le deploiement de toutes les étapes de cet accord nous permettra d’élargir l’offre proposée entre Abidjan - Paris et au-delà ; mais surtout de bénéficier dès son lancement d’une commercialisation à travers le réseau mondial d’Air France au départ et à destination de la Côte d’Ivoire », a déclaré Laurent Loukou, Directeur général d’Air Côte d’Ivoire.
Dans le prolongement de cet accord, Air France et Air Côte d’Ivoire ont également rapproché leurs programmes de fidélité respectifs, Flying Blue et sMiles. Ce lancement est prévu fin 2026.
Les membres sMiles pourront ainsi cumuler des miles sur les vols entre Abidjan et Paris assurés par Air France, à terme, les utiliser sur l'ensemble du réseau Air France. Les membres du programme de fidélité Flying Blue pourront quant à eux cumuler et utiliser leurs miles sur les vols assurés par Air Côte d’Ivoire entre Paris et Abidjan.
Dans le prolongement de cet accord, Air France et Air Côte d’Ivoire ont également rapproché leurs programmes de fidélité respectifs, Flying Blue et sMiles. Ce lancement est prévu fin 2026.
Les membres sMiles pourront ainsi cumuler des miles sur les vols entre Abidjan et Paris assurés par Air France, à terme, les utiliser sur l'ensemble du réseau Air France. Les membres du programme de fidélité Flying Blue pourront quant à eux cumuler et utiliser leurs miles sur les vols assurés par Air Côte d’Ivoire entre Paris et Abidjan.