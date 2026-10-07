Air France-KLM génère 114 milliards d’euros de retombées économiques en Europe

En France, les retombées économiques atteignentd’euros par an, soitetpar habitant.L’activité du groupe soutient près dedirects, indirects et induits. Air France-KLM contribue également à hauteur deau solde de la balance commerciale française.L’Île-de-France représented’euros de retombées économiques, soit 3,1% du PIB régional, et près desoutenus.Aux, l’impact atteintd’euros, soit 2,4% du PIB national, avec près desoutenus.L’étude relève également des retombées dans d’autres pays européens, notammentd’euros cumulés enet au, ainsi que plus ded’euros au