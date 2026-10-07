Air France-KLM génère 114 milliards d’euros de retombées économiques en Europe

Air France-KLM a mesuré pour la première fois son empreinte socio-économique à l’échelle de l’Union européenne - DepositPhotos.com, T.Schneider
Air France-KLM génère près de 114 milliards d’euros de retombées économiques annuelles dans l’Union européenne, soit 0,6% du PIB de l’UE et 252 euros par habitant, indiquent les résultats d’une étude réalisée sous l’égide du professeur Herbert Castéran, directeur de l’Institut Mines-Télécom Business School.
Le groupe soutient également plus de 1,2 million d’emplois en équivalent temps plein.
L’étude prend en compte les activités de transport de passagers, de fret et de maintenance aéronautique.
Le groupe soutient également plus de 1,2 million d’emplois en équivalent temps plein.
L’étude prend en compte les activités de transport de passagers, de fret et de maintenance aéronautique.
La France et les Pays-Bas concentrent l’essentiel des retombées
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En France, les retombées économiques atteignent 52,2 milliards d’euros par an, soit 1,8% du PIB national et 772 euros par habitant.
L’activité du groupe soutient près de 550 000 emplois directs, indirects et induits. Air France-KLM contribue également à hauteur de 2,12 milliards d’euros au solde de la balance commerciale française.
L’Île-de-France représente 27,2 milliards d’euros de retombées économiques, soit 3,1% du PIB régional, et près de 250 000 emplois soutenus.
Aux Pays-Bas, l’impact atteint 29,1 milliards d’euros, soit 2,4% du PIB national, avec près de 300 000 emplois soutenus.
L’étude relève également des retombées dans d’autres pays européens, notamment 2,3 milliards d’euros cumulés en Suède et au Danemark, ainsi que plus de 1,3 milliard d’euros au Portugal.
A lire aussi : NDC, Air France Holidays, montée en gamme : les grands chantiers d'Air France
L’activité du groupe soutient près de 550 000 emplois directs, indirects et induits. Air France-KLM contribue également à hauteur de 2,12 milliards d’euros au solde de la balance commerciale française.
L’Île-de-France représente 27,2 milliards d’euros de retombées économiques, soit 3,1% du PIB régional, et près de 250 000 emplois soutenus.
Aux Pays-Bas, l’impact atteint 29,1 milliards d’euros, soit 2,4% du PIB national, avec près de 300 000 emplois soutenus.
L’étude relève également des retombées dans d’autres pays européens, notamment 2,3 milliards d’euros cumulés en Suède et au Danemark, ainsi que plus de 1,3 milliard d’euros au Portugal.
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