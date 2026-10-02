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Jalisco : Guadalajara, la nouvelle porte d’entrée vers le Mexique


À l’occasion d’une soirée de lancement organisée à Paris, des professionnels du voyage, agents de voyage et journalistes, ont découvert le Jalisco et les multiples facettes de cette région emblématique du Mexique. Revivez en vidéo les temps forts de cette rencontre placée sous le signe de la culture, de la gastronomie et de l’art de vivre mexicains, à l’approche de l’ouverture de la nouvelle liaison directe Paris–Guadalajara opérée par Aeroméxico.


Rédigé par le Jeudi 15 Octobre 2026 à 09:52

CroisiEurope
Organisée autour du lancement de cette nouvelle route aérienne, la soirée « Jalisco, le Mexique autrement » a permis de présenter aux professionnels du tourisme français une destination où traditions, créativité, gastronomie et littoral pacifique se conjuguent.
À partir du 14 avril 2027, Aeroméxico reliera directement Paris à Guadalajara, capitale de l’État de Jalisco, à raison de trois fréquences hebdomadaires.

Cette nouvelle route aérienne intervient dans un contexte particulièrement symbolique : en 2026, la France et le Mexique célèbrent 200 ans de relations diplomatiques. Au-delà de faciliter les déplacements entre les deux pays, cette connexion ouvre une nouvelle voie pour les échanges touristiques, culturels et économiques.

Pour les voyageurs français, elle offre surtout l’occasion de découvrir une autre facette du Mexique, au-delà des destinations traditionnellement connues. Et pour cela, Guadalajara constitue une porte d’entrée privilégiée.

Situé dans l’ouest du Mexique, le Jalisco concentre plusieurs des symboles les plus reconnaissables du pays. C’est ici que sont profondément ancrées deux traditions devenues indissociables de l’image du Mexique à travers le monde : le mariachi et la culture du tequila.

Mais réduire le Jalisco à ces deux emblèmes serait passer à côté de l’essentiel. Le territoire propose une diversité d’expériences qui permet de découvrir un Mexique à la fois authentique, culturel et résolument contemporain.

À Guadalajara, capitale de l’État, les voyageurs découvrent une métropole dynamique où patrimoine, création artistique, gastronomie et vie culturelle se rencontrent.

Architecture emblématique, quartiers à forte personnalité, marchés traditionnels et nouvelles adresses gastronomiques composent une destination urbaine qui revendique pleinement ses racines tout en regardant vers l’avenir.

Depuis Guadalajara, le voyage peut ensuite se poursuivre à travers les différents paysages et territoires du Jalisco. L’aéroport de Guadalajara est aussi connecté avec les principales destinations touristiques mexicaines.

Du mariachi aux champs d’agave : un Mexique vivant

Pour comprendre le Jalisco, il faut commencer par ses traditions. Écouter du mariachi dans sa terre d’origine, découvrir l’univers du tequila, explorer les villages historiques ou encore goûter une cuisine profondément liée au territoire sont autant de façons d’entrer dans l’identité de cette région.

Le tequila, notamment, constitue bien davantage qu’une boisson emblématique. Il s’inscrit dans un paysage culturel et agricole où les champs d’agave participent pleinement à l’identité du territoire.

Les paysages agaves du Jalisco, reconnus comme Patrimoine mondial de l’UNESCO, offrent ainsi une autre manière de découvrir le Mexique. Les voyageurs peuvent y apprécier un environnement façonné par l’agriculture et les traditions, tout en découvrant les savoir-faire qui ont contribué à la renommée internationale du tequila.
Cette immersion se prolonge dans les villages et les communautés du Jalisco, où la gastronomie, les fêtes, l’artisanat et la musique continuent de faire vivre des traditions transmises au fil des générations.

© Ministère du Tourisme de Jalisco
© Ministère du Tourisme de Jalisco

Une destination entre culture, gastronomie et nature

Le Jalisco ne se limite toutefois pas à son patrimoine culturel. Sa diversité géographique permet de composer des voyages très différents selon les envies.

Des montagnes et forêts de l’intérieur de l’État jusqu’aux paysages du Pacifique mexicain, le territoire offre une succession d’environnements et d’expériences. Sur la côte, Puerto Vallarta figure parmi les destinations emblématiques du Jalisco, avec ses longues plages de sable doré, son atmosphère chaleureuse et son caractère authentique.

Cette diversité permet d’associer plusieurs expériences au cours d’un même séjour : découverte culturelle à Guadalajara, immersion dans les traditions du tequila, gastronomie, nature, bien-être et séjour sur la côte.

Pour les professionnels du tourisme français, cette complémentarité représente également un intérêt particulier. Le Jalisco peut en effet répondre à différents profils de voyageurs et s’intégrer à des itinéraires permettant de découvrir plusieurs facettes du Mexique.

Guadalajara, une capitale culturelle et créative

© Ministère du Tourisme de Jalisco
© Ministère du Tourisme de Jalisco
La nouvelle liaison Paris-Guadalajara place naturellement la capitale du Jalisco au cœur de cette nouvelle dynamique touristique.

Guadalajara possède une identité propre, nourrie par son patrimoine et ses traditions, mais aussi par une scène culturelle et créative particulièrement vivante. La ville propose une expérience urbaine différente des grands centres touristiques mexicains habituellement privilégiés par les visiteurs internationaux.

Son architecture, ses quartiers historiques, ses marchés, ses espaces culturels et sa gastronomie permettent de découvrir une ville où la tradition et la modernité coexistent au quotidien.

La gastronomie occupe d’ailleurs une place centrale dans cette identité. Les recettes et produits du territoire racontent une histoire liée aux paysages et aux communautés du Jalisco, tandis qu’une nouvelle génération de chefs et de créateurs réinterprète aujourd’hui cet héritage.

Cette combinaison entre tradition et innovation contribue à faire de Guadalajara une destination particulièrement intéressante pour les voyageurs à la recherche d’un Mexique culturel et contemporain.

Une nouvelle connexion entre Paris et le Mexique

La liaison directe opérée par Aeroméxico représente aussi un nouveau pont entre deux marchés touristiques.

En réduisant les contraintes liées au transport aérien, la connexion directe entre Paris et Guadalajara permettra aux voyageurs français d’envisager plus facilement un séjour dans l’ouest du Mexique et d’intégrer le Jalisco à leur itinéraire ; ou bien d’utiliser l’aéroport Guadalajara comme une nouvelle porte d’entrée au Mexique.

La nouvelle route prend une dimension supplémentaire dans le cadre des deux siècles de relations diplomatiques entre la France et le Mexique. Elle vient accompagner une histoire faite de dialogues, d’échanges culturels et de relations entre les deux sociétés.

Pour le Jalisco, cette connexion constitue ainsi une opportunité de renforcer sa visibilité auprès du marché français et, plus largement, européen.

Elle permet surtout de proposer une nouvelle manière de découvrir le Mexique : non pas uniquement à travers ses destinations les plus connues, mais en partant à la rencontre de ses territoires, de ses traditions et de ses habitants.

Le Jalisco, un autre visage du Mexique

Avec l’ouverture de la liaison directe Paris-Guadalajara, le Jalisco devient plus accessible aux voyageurs français. Mais l’enjeu dépasse la seule question de la desserte aérienne.

Cette nouvelle connexion invite à regarder le Mexique autrement et à découvrir une région où les traditions ne sont pas figées dans le passé. Elles continuent de vivre dans la musique, la gastronomie, les paysages, les célébrations et l’hospitalité de ses habitants.

Du mariachi aux champs d’agave, de Guadalajara aux plages du Pacifique, des villages historiques aux nouvelles adresses gastronomiques, le Jalisco propose une expérience complète du Mexique.

À partir du 13 avril 2027, avec trois vols directs par semaine opérés par Aeroméxico, Guadalajara sera ainsi plus proche de Paris que jamais. Une nouvelle porte d’entrée pour partir à la découverte d’un Mexique profondément enraciné dans ses traditions, mais tourné vers l’avenir.

À propos du Jalisco

Jalisco : Guadalajara, la nouvelle porte d’entrée vers le Mexique
Jalisco est situé dans l’ouest du Mexique. Considéré comme l’un des territoires les plus représentatifs de la richesse culturelle du pays, il est notamment connu comme la terre du mariachi et du tequila. De Guadalajara aux paysages agaves classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en passant par les villages historiques et les plages du Pacifique, le Jalisco associe patrimoine, nature, gastronomie, traditions et modernité.

Contact :
Polo Sánchez-Valle
info@metmie.com


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Tags : Jalisco
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