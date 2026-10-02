Jalisco : Guadalajara, la nouvelle porte d’entrée vers le Mexique

Organisée autour du lancement de cette nouvelle route aérienne, la soirée « Jalisco, le Mexique autrement » a permis de présenter aux professionnels du tourisme français une destination où traditions, créativité, gastronomie et littoral pacifique se conjuguent.

À partir du 14 avril 2027, Aeroméxico reliera directement Paris à Guadalajara, capitale de l’État de Jalisco, à raison de trois fréquences hebdomadaires.



Cette nouvelle route aérienne intervient dans un contexte particulièrement symbolique : en 2026, la France et le Mexique célèbrent 200 ans de relations diplomatiques. Au-delà de faciliter les déplacements entre les deux pays, cette connexion ouvre une nouvelle voie pour les échanges touristiques, culturels et économiques.



Pour les voyageurs français, elle offre surtout l’occasion de découvrir une autre facette du Mexique, au-delà des destinations traditionnellement connues. Et pour cela, Guadalajara constitue une porte d’entrée privilégiée.



Situé dans l’ouest du Mexique, le Jalisco concentre plusieurs des symboles les plus reconnaissables du pays. C’est ici que sont profondément ancrées deux traditions devenues indissociables de l’image du Mexique à travers le monde : le mariachi et la culture du tequila.



Mais réduire le Jalisco à ces deux emblèmes serait passer à côté de l’essentiel. Le territoire propose une diversité d’expériences qui permet de découvrir un Mexique à la fois authentique, culturel et résolument contemporain.



À Guadalajara, capitale de l’État, les voyageurs découvrent une métropole dynamique où patrimoine, création artistique, gastronomie et vie culturelle se rencontrent.



Architecture emblématique, quartiers à forte personnalité, marchés traditionnels et nouvelles adresses gastronomiques composent une destination urbaine qui revendique pleinement ses racines tout en regardant vers l’avenir.



Depuis Guadalajara, le voyage peut ensuite se poursuivre à travers les différents paysages et territoires du Jalisco. L’aéroport de Guadalajara est aussi connecté avec les principales destinations touristiques mexicaines.