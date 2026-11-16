Location de vans et de camping-cars : Roadvan mise sur l'assurance intégrée

Un marché porté par l'essor du véhicule de loisirs

Le camping-car n'a jamais été aussi présent sur les routes françaises. Selon le Salon des Véhicules de Loisirs, 26 389 camping-cars neufs ont été immatriculés en France en 2024, soit une hausse de 50 % en dix ans. En ajoutant le marché de l'occasion, plus de 95 000 véhicules ont été immatriculés la même année. D'après une étude Xerfi, la France est le deuxième marché européen du véhicule de loisirs neuf.



Ces véhicules restent pourtant immobilisés une grande partie de l'année. C'est sur ce constat que repose la location entre particuliers : permettre aux propriétaires de rentabiliser leur véhicule, et aux voyageurs de découvrir l'itinérance sans investir dans un van ou un camping-car.