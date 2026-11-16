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Location de vans et de camping-cars : Roadvan mise sur l'assurance intégrée


Lancée en octobre 2026, la plateforme française Roadvan met en relation voyageurs et propriétaires de vans aménagés, de fourgons et de camping-cars, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Assurance à la journée, caution gérée par empreinte bancaire et paiement sécurisé : le modèle cherche à lever les principaux freins d'un marché en pleine croissance.


Rédigé par Clément Vincent le Lundi 16 Novembre 2026 à 11:18

Camping-car stationné face à des montagnes enneigées © Othmane Ettalbi - Pexels
Camping-car stationné face à des montagnes enneigées © Othmane Ettalbi - Pexels
Climats du Monde

Un marché porté par l'essor du véhicule de loisirs


Le camping-car n'a jamais été aussi présent sur les routes françaises. Selon le Salon des Véhicules de Loisirs, 26 389 camping-cars neufs ont été immatriculés en France en 2024, soit une hausse de 50 % en dix ans. En ajoutant le marché de l'occasion, plus de 95 000 véhicules ont été immatriculés la même année. D'après une étude Xerfi, la France est le deuxième marché européen du véhicule de loisirs neuf.

Ces véhicules restent pourtant immobilisés une grande partie de l'année. C'est sur ce constat que repose la location entre particuliers : permettre aux propriétaires de rentabiliser leur véhicule, et aux voyageurs de découvrir l'itinérance sans investir dans un van ou un camping-car.

Une plateforme pensée pour les deux côtés du marché

Sur Roadvan, les annonces couvrent l'ensemble des véhicules habitables : vans aménagés, fourgons, combis, capucines, profilés, intégraux ou encore 4x4 cellule. Le voyageur filtre les offres par type de véhicule, nombre de couchages et équipements, puis envoie une demande gratuite et sans engagement. Le propriétaire dispose de 48 heures pour répondre, et le paiement n'intervient qu'après acceptation de la demande.

Côté tarifs, les vans aménagés se louent généralement entre 70 et 130 euros la nuit, les camping-cars entre 90 et 180 euros. Le prix affiché avant toute demande inclut l'assurance et l'assistance, et l'annulation donne lieu à un remboursement intégral jusqu'à sept jours avant le départ. Au départ comme au retour, le propriétaire réalise une visite guidée et un état des lieux du véhicule.

La plupart des véhicules proposés pèsent moins de 3,5 tonnes et se conduisent donc avec le permis B, ce qu'un badge signale directement sur l'annonce. Les forfaits kilométriques vont souvent de 200 à 300 kilomètres par jour, et de nombreux propriétaires proposent une option kilométrage illimité. Un filtre permet aussi de repérer les annonces qui acceptent les animaux.

L'assurance, clé de voûte du modèle

Principal frein à la location entre particuliers, la question de l'assurance est traitée à la journée. Les locations assurées par la plateforme sont couvertes par Altima, filiale de la MAIF, via le courtier Cartage, spécialiste de l'assurance temporaire. Le contrat comprend :

● la responsabilité civile ;
● les dommages au véhicule : accident, incendie, vol, bris de glace et vandalisme ;
● une assistance panne 0 km disponible 24 heures sur 24, en France et dans les pays couverts par la carte verte.

La formule standard coûte 27 euros par jour au voyageur, avec une franchise de 2 500 euros, ramenée à 500 euros dans la formule à franchise réduite, facturée 32 euros par jour. La caution prend la forme d'une simple empreinte bancaire, libérée deux jours après le retour en l'absence de dommage constaté.
Van aménagé à toit relevable dans un camping de montagne © Geert Rozendom – Pexels
Van aménagé à toit relevable dans un camping de montagne © Geert Rozendom – Pexels

Les loueurs professionnels, un relais de croissance

La plateforme ne s'adresse pas qu'aux particuliers. Les loueurs professionnels peuvent ouvrir un compte dédié, avec leur raison sociale et leur numéro SIRET, et bénéficient des mêmes conditions d'assurance. Pour une agence, c'est un canal de distribution complémentaire, sans abonnement : la commission est fixée à 15 % de la part propriétaire, tandis que l'assurance n'est ni commissionnée ni déduite des versements.

Les annonces se créent en quelques minutes grâce à un assistant, puis sont validées sous 48 heures. Le propriétaire reçoit son virement le lendemain du retour du véhicule. Particuliers comme professionnels qui souhaitent proposer leur camping-car à la location peuvent ainsi tester le service sans engagement de durée.

Un maillage national pour rapprocher l'offre de la demande

Pour faciliter la recherche de proximité, la plateforme a développé des pages dédiées aux régions, aux départements et aux principales villes, de Paris à Marseille en passant par Lyon. L'objectif : permettre aux voyageurs de trouver un véhicule près de chez eux, et aux loueurs d'être visibles là où se trouve la demande, notamment à l'approche des vacances scolaires et des longs week-ends.

Dans un marché déjà concurrentiel, où la demande de voyages en itinérance continue de progresser, Roadvan mise sur la transparence des prix et sur une assurance intégrée pour convaincre voyageurs et loueurs. La saison 2027 dira si ce positionnement suffit à s'imposer auprès des uns comme des autres.


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