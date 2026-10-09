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Air France lance San Diego et Nashville en vol direct depuis Paris CDG

Deux nouvelles lignes vers les États-Unis dès mai 2027


Air France ouvrira deux nouvelles liaisons directes entre Paris-Charles de Gaulle et les États-Unis pour la saison été 2027. San Diego sera desservie à partir du 3 mai et Nashville à compter du 14 mai, chacune à raison de trois vols par semaine en Airbus A350-900.


Rédigé par le Vendredi 9 Octobre 2026 à 18:28

Air France desservira Nashville à partir du 14 mai 2027 - DepositPhotos.com, Kevin@collegevibe.com
Air France desservira Nashville à partir du 14 mai 2027 - DepositPhotos.com, Kevin@collegevibe.com
Aer Lingus
Air France ouvrira pour la première fois des liaisons directes entre Paris et San Diego, en Californie, ainsi qu’entre Paris et Nashville, dans le Tennessee.

San Diego sera desservie à partir du 3 mai, les lundis, mercredis et vendredis, tandis que Nashville sera opérée à partir du 14 mai, les mêmes jours.

Les ventes ouvriront le 14 octobre 2026.

Avec ces deux nouvelles lignes, Air France portera à 20 le nombre de destinations desservies aux États-Unis durant l’été 2027.

Air France desservira 20 destinations aux États-Unis

Autres articles
San Diego bénéficiera d’un départ de Paris à 10h10, pour une arrivée à 12h50, tandis que le vol vers Nashville décollera de Paris à 14h10 et atterrira à 16h40.

Les deux liaisons seront opérées en Airbus A350-900. Air France indique être la seule compagnie à proposer des vols directs depuis Paris vers ces deux destinations et à desservir Nashville depuis l’Europe continentale.

A lire aussi : Air France-KLM génère 114 milliards d’euros de retombées économiques en Europe

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Tags : air france
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