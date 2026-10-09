Air France lance San Diego et Nashville en vol direct depuis Paris CDG

Air France ouvrira pour la première fois des liaisons directes entre Paris et San Diego, en Californie, ainsi qu’entre Paris et Nashville, dans le Tennessee.
San Diego sera desservie à partir du 3 mai, les lundis, mercredis et vendredis, tandis que Nashville sera opérée à partir du 14 mai, les mêmes jours.
Les ventes ouvriront le 14 octobre 2026.
Avec ces deux nouvelles lignes, Air France portera à 20 le nombre de destinations desservies aux États-Unis durant l’été 2027.
San Diego sera desservie à partir du 3 mai, les lundis, mercredis et vendredis, tandis que Nashville sera opérée à partir du 14 mai, les mêmes jours.
Les ventes ouvriront le 14 octobre 2026.
Avec ces deux nouvelles lignes, Air France portera à 20 le nombre de destinations desservies aux États-Unis durant l’été 2027.
Air France desservira 20 destinations aux États-Unis
Autres articles
-
Air France-KLM génère 114 milliards d’euros de retombées économiques en Europe
-
Air France Holidays : "une activité stratégique qu’il convient de développer"
-
Traînées de condensation, le nouveau défi du secteur aérien
-
Air France et Transavia reprennent leurs vols vers le Liban
-
NDC, Air France Holidays, montée en gamme : les grands chantiers d'Air France [ABO]
San Diego bénéficiera d’un départ de Paris à 10h10, pour une arrivée à 12h50, tandis que le vol vers Nashville décollera de Paris à 14h10 et atterrira à 16h40.
Les deux liaisons seront opérées en Airbus A350-900. Air France indique être la seule compagnie à proposer des vols directs depuis Paris vers ces deux destinations et à desservir Nashville depuis l’Europe continentale.
A lire aussi : Air France-KLM génère 114 milliards d’euros de retombées économiques en Europe
Les deux liaisons seront opérées en Airbus A350-900. Air France indique être la seule compagnie à proposer des vols directs depuis Paris vers ces deux destinations et à desservir Nashville depuis l’Europe continentale.
A lire aussi : Air France-KLM génère 114 milliards d’euros de retombées économiques en Europe