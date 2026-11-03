Lufthansa Group : 543 millions d’euros de carburant en plus, un résultat opérationnel en hausse

Les compagnies de réseau ont augmenté leurs capacités de 1,6 %, surtout sur le long-courrier. Leur recette unitaire progresse de 5,2 %, avec un yield en hausse de 6,8 % et un coefficient de remplissage en baisse de 1,3 point. Leur EBIT ajusté recule toutefois de 108 millions d’euros, à 853 millions d’euros.



SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines font mieux qu’un an plus tôt. Lufthansa Airlines a supporté en plus environ 65 millions d’euros de coûts liés aux grèves du premier semestre.



Eurowings a réduit ses capacités de 3,5 % après la suspension de ses vols vers le Golfe. Ces vols ont été remplacés par des lignes plus courtes vers l’Europe du Sud. La coentreprise SunExpress contribue pour 103 millions d’euros (+20 millions d’euros).



Le segment point à point affiche un EBIT ajusté de 214 millions d’euros (+16 millions d’euros).