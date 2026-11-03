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Lufthansa Group : 543 millions d’euros de carburant en plus, un résultat opérationnel en hausse

prévision annuelle resserrée entre 1,7 et 2 milliards d’euros


Lufthansa Group a réalisé un EBIT ajusté de 1,4 milliard d’euros au troisième trimestre 2026 (+6 %), pour 12,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+9 %). Lufthansa Cargo (162 millions d’euros, contre 49) et Lufthansa Technik (200 millions, contre 130) portent la hausse, malgré 543 millions d’euros de carburant supplémentaires.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 11:45

Lufthansa Group : 543 millions d’euros de carburant en plus, un résultat opérationnel en hausse - Depositphotos.com Auteur MamunSheikh
Lufthansa Group : 543 millions d’euros de carburant en plus, un résultat opérationnel en hausse - Depositphotos.com Auteur MamunSheikh
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Lufthansa Group absorbe la hausse du kérosène.

Selon son communiqué publié le 3 novembre 2026, le groupe a dégagé au troisième trimestre un EBIT ajusté de 1,4 milliard d’euros (+6 %). Son chiffre d’affaires atteint 12,2 milliards d’euros (+9 %). Il s’agit, selon le groupe, de son trimestre le plus élevé en chiffre d’affaires.

L'EBITDA ajusté s'élève, quant à lui, à 2,045 milliards d'euros en hausse de 6 %.

La facture carburant a augmenté de 543 millions d’euros sur un an. La marge d’EBIT ajusté recule à 11,5 %, contre 11,9 % un an plus tôt.

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Les compagnies de réseau ont augmenté leurs capacités de 1,6 %, surtout sur le long-courrier. Leur recette unitaire progresse de 5,2 %, avec un yield en hausse de 6,8 % et un coefficient de remplissage en baisse de 1,3 point. Leur EBIT ajusté recule toutefois de 108 millions d’euros, à 853 millions d’euros.

SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines font mieux qu’un an plus tôt. Lufthansa Airlines a supporté en plus environ 65 millions d’euros de coûts liés aux grèves du premier semestre.

Eurowings a réduit ses capacités de 3,5 % après la suspension de ses vols vers le Golfe. Ces vols ont été remplacés par des lignes plus courtes vers l’Europe du Sud. La coentreprise SunExpress contribue pour 103 millions d’euros (+20 millions d’euros).

Le segment point à point affiche un EBIT ajusté de 214 millions d’euros (+16 millions d’euros).

Solides performences pour le cargo et la maintenance

Lufthansa Cargo triple son résultat opérationnel, à 162 millions d’euros. Lufthansa Technik, dédié à la maintenance atteint 200 millions d’euros (+54 %).

Le groupe anticipe une facture carburant annuelle de 9,3 milliards d’euros. Elle est couverte à environ 86 % pour les compagnies passagers en 2026, et à plus de 60 % pour 2027.

Le groupe resserre sa prévision d’EBIT ajusté annuel entre 1,7 et 2 milliards d’euros.

« Où nous nous situerons dans cette fourchette dépendra non seulement des coûts du carburant et de la demande, mais surtout des résultats de Lufthansa Cargo au quatrième trimestre », indique Till Streichert, directeur financier, dans le communiqué.

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Tags : lufthansa
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