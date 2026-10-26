Heidi Horten Collection : de Klimt à Warhol, une expérience artistique unique en plein centre de Vienne

L'exposition permanente KLIMT ⇄ WARHOL à la Heidi Horten Collection, Vienne. Photo : Ouriel Morgensztern © Heidi Horten Collection
Vienne ne se résume pas à ses palais impériaux et à ses musées historiques.
Au cœur de la capitale autrichienne, la Heidi Horten Collection abrite l’une des plus importantes collections privées d’art moderne et contemporain d’Europe.
De Gustav Klimt à Pablo Picasso, de Marc Chagall à Andy Warhol, le musée propose un parcours artistique exceptionnel dans une atmosphère intimiste. Une adresse de choix pour enrichir vos city breaks, circuits culturels et programmes de groupes à Vienne.
Heidi Horten Collection – Inauguré en 2022 au cœur de Vienne, ce musée privé présente la remarquable collection réunie par Heidi Goëss-Horten, ainsi qu’un programme varié d’expositions temporaires. Grâce à sa situation en plein centre-ville, à ses différents formats de visite et à son architecture unique, il constitue une étape idéale pour les voyageurs individuels comme pour les groupes. Le musée accompagne également les professionnels du tourisme dans l’organisation de leurs visites.
Une architecture exceptionnelle au cœur de Vienne
Située dans le Hanuschhof, entre le Burggarten et l’Opéra national, la Heidi Horten Collection occupe un bâtiment historique entièrement transformé par le cabinet d’architecture viennois the next ENTERprise. Derrière sa façade élégante se dévoile un espace muséal résolument contemporain : trois niveaux d’exposition baignés de lumière, reliés par de spectaculaires escaliers suspendus.
Dès l’arrivée, le jardin de sculptures, aménagé dans la cour intérieure, invite à une première rencontre avec l’art, à l’écart de l’agitation urbaine.
L’un des grands atouts du musée réside dans son atmosphère : à la différence des grandes institutions plus fréquentées, la Heidi Horten Collection permet de découvrir des œuvres majeures dans un environnement agréable et à taille humaine. Une expérience particulièrement appréciable pour les visiteurs qui souhaitent prendre le temps de contempler l’art, mais aussi pour les groupes à la recherche d’une visite culturelle de qualité dans un cadre raffiné.
Dès l’arrivée, le jardin de sculptures, aménagé dans la cour intérieure, invite à une première rencontre avec l’art, à l’écart de l’agitation urbaine.
L’un des grands atouts du musée réside dans son atmosphère : à la différence des grandes institutions plus fréquentées, la Heidi Horten Collection permet de découvrir des œuvres majeures dans un environnement agréable et à taille humaine. Une expérience particulièrement appréciable pour les visiteurs qui souhaitent prendre le temps de contempler l’art, mais aussi pour les groupes à la recherche d’une visite culturelle de qualité dans un cadre raffiné.
KLIMT ⇄ WARHOL : un dialogue entre les grands noms de l’art
Au cœur du musée, l’exposition permanente KLIMT ⇄ WARHOL réunit des œuvres emblématiques de l’art moderne et contemporain. Gustav Klimt, Pablo Picasso, Marc Chagall et Francis Bacon y côtoient Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter et Andy Warhol.
Loin d’un parcours strictement chronologique, l’exposition privilégie les rencontres entre artistes, mouvements et époques. Des rapprochements inattendus révèlent de nouvelles perspectives sur les œuvres et invitent les visiteurs à explorer les multiples facettes de la création artistique.
Accessible aux passionnés d’art comme aux visiteurs simplement curieux, cette approche fait de la Heidi Horten Collection une étape culturelle aussi enrichissante qu’agréable.
Pour répondre aux attentes de différents publics, le musée propose plusieurs formules : visite avec audioguide gratuit, visites guidées privées pour les groupes ou encore ateliers créatifs dans son espace dédié. Des possibilités idéales pour compléter un programme culturel, organiser une sortie familiale ou enrichir un événement d’entreprise.
Au cœur du musée, l’exposition permanente KLIMT ⇄ WARHOL réunit des œuvres emblématiques de l’art moderne et contemporain. Gustav Klimt, Pablo Picasso, Marc Chagall et Francis Bacon y côtoient Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter et Andy Warhol.
Loin d’un parcours strictement chronologique, l’exposition privilégie les rencontres entre artistes, mouvements et époques. Des rapprochements inattendus révèlent de nouvelles perspectives sur les œuvres et invitent les visiteurs à explorer les multiples facettes de la création artistique.
Accessible aux passionnés d’art comme aux visiteurs simplement curieux, cette approche fait de la Heidi Horten Collection une étape culturelle aussi enrichissante qu’agréable.
Pour répondre aux attentes de différents publics, le musée propose plusieurs formules : visite avec audioguide gratuit, visites guidées privées pour les groupes ou encore ateliers créatifs dans son espace dédié. Des possibilités idéales pour compléter un programme culturel, organiser une sortie familiale ou enrichir un événement d’entreprise.
Des expositions temporaires pour renouveler l’expérience
En complément de sa collection permanente, la Heidi Horten Collection présente régulièrement des expositions temporaires consacrées à des artistes et à des thématiques variées. Une programmation qui permet de renouveler les propositions de visites et d’offrir une nouvelle découverte lors de chaque séjour à Vienne.
Elisabeth von Samsonow – du 19 septembre 2026 au 28 février 2027
L’exposition phare de la saison est consacrée à l’artiste et philosophe germano-autrichienne Elisabeth von Samsonow. Sculptures monumentales en bois, peintures, films et installations composent un univers fascinant, où se rencontrent nature, mythologie et imaginaire.
Une proposition culturelle originale à intégrer dans vos séjours d’automne, programmes autour des marchés de Noël et escapades hivernales à Vienne.
PLAY DATE. Le jeu dans l’art – du 19 mars au 5 septembre 2027
Au printemps 2027, le musée explorera la place du jeu dans la création artistique. Une thématique aussi originale qu’accessible, idéale pour diversifier vos programmes culturels et proposer une découverte artistique différente à vos clients lors de leurs séjours printaniers et estivaux.
En complément de sa collection permanente, la Heidi Horten Collection présente régulièrement des expositions temporaires consacrées à des artistes et à des thématiques variées. Une programmation qui permet de renouveler les propositions de visites et d’offrir une nouvelle découverte lors de chaque séjour à Vienne.
Elisabeth von Samsonow – du 19 septembre 2026 au 28 février 2027
L’exposition phare de la saison est consacrée à l’artiste et philosophe germano-autrichienne Elisabeth von Samsonow. Sculptures monumentales en bois, peintures, films et installations composent un univers fascinant, où se rencontrent nature, mythologie et imaginaire.
Une proposition culturelle originale à intégrer dans vos séjours d’automne, programmes autour des marchés de Noël et escapades hivernales à Vienne.
PLAY DATE. Le jeu dans l’art – du 19 mars au 5 septembre 2027
Au printemps 2027, le musée explorera la place du jeu dans la création artistique. Une thématique aussi originale qu’accessible, idéale pour diversifier vos programmes culturels et proposer une découverte artistique différente à vos clients lors de leurs séjours printaniers et estivaux.
Une étape culturelle incontournable dans vos programmes viennois
Chefs-d’œuvre de renommée internationale, architecture spectaculaire et expositions temporaires de qualité : la Heidi Horten Collection réunit tous les atouts d’une visite culturelle incontournable à Vienne.
Sa situation privilégiée, à proximité immédiate de la Hofburg, de la Bibliothèque nationale d'Autriche et de l’Opéra, permet de l’intégrer facilement dans un itinéraire à travers le centre historique.
Autre avantage pour les professionnels du tourisme : le musée est ouvert jusqu’à 21 h le jeudi, offrant davantage de flexibilité pour organiser les visites en fin de journée.
Une adresse à recommander aux amateurs d’art comme aux voyageurs désireux de découvrir une autre facette de la richesse culturelle viennoise.
Chefs-d’œuvre de renommée internationale, architecture spectaculaire et expositions temporaires de qualité : la Heidi Horten Collection réunit tous les atouts d’une visite culturelle incontournable à Vienne.
Sa situation privilégiée, à proximité immédiate de la Hofburg, de la Bibliothèque nationale d'Autriche et de l’Opéra, permet de l’intégrer facilement dans un itinéraire à travers le centre historique.
Autre avantage pour les professionnels du tourisme : le musée est ouvert jusqu’à 21 h le jeudi, offrant davantage de flexibilité pour organiser les visites en fin de journée.
Une adresse à recommander aux amateurs d’art comme aux voyageurs désireux de découvrir une autre facette de la richesse culturelle viennoise.
Informations pour organiser votre visite
Horaires d'ouverture : tous les jours sauf le mardi, de 11 h à 19 h ; le jeudi, de 11 h à 21 h
Tarifs : Tarif normal : 18 € | Groupes à partir de 10 personnes : 16 € par personne | Entrée gratuite pour les moins de 19 ans
Adresse : Hanuschgasse 3, 1010 Vienne
Contact : Heinz Holzinger
E-mail : sales@hortencollection.com
Site web : www.hortencollection.com
Tarifs : Tarif normal : 18 € | Groupes à partir de 10 personnes : 16 € par personne | Entrée gratuite pour les moins de 19 ans
Adresse : Hanuschgasse 3, 1010 Vienne
Contact : Heinz Holzinger
E-mail : sales@hortencollection.com
Site web : www.hortencollection.com