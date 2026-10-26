Heidi Horten Collection : de Klimt à Warhol, une expérience artistique unique en plein centre de Vienne

Des expositions temporaires pour renouveler l’expérience

En complément de sa collection permanente, la Heidi Horten Collection présente régulièrement des expositions temporaires consacrées à des artistes et à des thématiques variées. Une programmation qui permet de renouveler les propositions de visites et d’offrir une nouvelle découverte lors de chaque séjour à Vienne.



Elisabeth von Samsonow – du 19 septembre 2026 au 28 février 2027

L’exposition phare de la saison est consacrée à l’artiste et philosophe germano-autrichienne Elisabeth von Samsonow. Sculptures monumentales en bois, peintures, films et installations composent un univers fascinant, où se rencontrent nature, mythologie et imaginaire.

Une proposition culturelle originale à intégrer dans vos séjours d’automne, programmes autour des marchés de Noël et escapades hivernales à Vienne.



PLAY DATE. Le jeu dans l’art – du 19 mars au 5 septembre 2027

Au printemps 2027, le musée explorera la place du jeu dans la création artistique. Une thématique aussi originale qu’accessible, idéale pour diversifier vos programmes culturels et proposer une découverte artistique différente à vos clients lors de leurs séjours printaniers et estivaux.