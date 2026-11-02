Une immersion hors du temps au cœur des Villages Historiques du Portugal

Belmonte, le village historique aux secrets d'Histoire et terres de découvertes. Niché sur les hauteurs, Belmonte dévoile un charme singulier et captivant, empreint de mystère et d'éternité. Terre natale de Pedro Álvares Cabral — le célèbre navigateur qui toucha les côtes du Brésil en 1500 —, le village veille aussi sur l'un des secrets les mieux gardés du Portugal : l'histoire fascinante de sa communauté juive marrane.



Pendant des siècles, dans l'intimité des ruelles et derrière les façades discrètes du vieux quartier, des familles ont entretenu dans le secret la flamme de leur foi, transmettant prières et rites de génération en génération. Redécouverte à la fin du XXe siècle, cette communauté fait aujourd'hui battre le cœur du village. Visiter la synagogue Bet Eliahu, le Musée Juif ou flâner dans l'ancien quartier offre une expérience humaine et historique d'une rare intensité.



Piódão, le village-crèche. Au cœur de la la Serra do Açor, Piódão apparaît comme un tableau vivant. Accrochées à flanc de montagne, ses maisons de schiste sombre et d'ardoise s'étagent en amphithéâtre les unes au-dessus des autres, épousant le relief escarpé. Leurs portes et fenêtres peintes d'un bleu intense apportent une touche de fraîcheur unique, tandis qu'au centre se détache la façade blanche de l'église Nossa Senhora da Conceição.



Le surnom de « village-crèche » prend tout son sens au crépuscule. Lorsque le soleil s'efface et que les petites lumières des foyers s'allument une à une, Piódão s'illumine comme un décor de Nativité grandeur nature. On y parvient par une belle route sinueuse qui serpente à travers les paysages spectaculaires de la région.



Marialva, la cité médiévale suspendue dans le temps. Perchée fièrement au sommet d'un imposant éperon granitique, Marialva s'élève comme un véritable décor de légende. Ancienne bourgade fortifiée qui veillait jadis sur les frontières du royaume de la Beira, elle offre aujourd'hui un voyage saisissant à travers les siècles.



Franchir ses portes en pierre permet de découvrir les ruines de son château, son pilori sculpté et ses ruelles médiévales paisibles. Idéalement située, Marialva marque la transition parfaite entre les vignobles en terrasses du Douro Supérieur et la vallée de Côa, réputée pour ses gravures rupestres classées par l'UNESCO. Une étape de caractère qui apporte beaucoup d'élégance à un itinéraire régional.