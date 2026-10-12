IFTM Top Resa 2026 : Retour sur un bilan vibrant sous le signe des sens et du sur-mesure

Trois jours pour retrouver, échanger et bâtir
En septembre, DTravel annonçait sa présence à l'IFTM Top Resa avec une promesse : montrer qu'une destination ne se résume jamais à une simple brochure. Promesse tenue ! Durant trois jours, l'équipe a retrouvé des clients fidèles, consolidé des partenariats de longue date et initié de nouveaux échanges avec des agences, des tour-opérateurs et des organisateurs d'événements en quête d'idées concrètes pour leurs prochains programmes au Portugal.
Au-delà des rendez-vous d'affaires, l'agence a tenu à offrir aux visiteurs une véritable parenthèse portugaise au cœur du Hall 1.
Une immersion sensorielle : l'éveil des souvenirs de voyage
Pour faire voyager nos visiteurs avant même le départ, nous avons misé sur ce qui fait l'essence même de notre vision du tourisme : l'éveil des sens. Bien installés autour de notre iconique Tram (ou Eléctrico en portugais), véritable symbole lisboète devenu le point de ralliement de notre stand –, nos partenaires ont pu vivre une expérience olfactive et gustative chaleureuse.
Parce que le désir de voyager naît souvent d'un parfum oublié ou d'une saveur réconfortante, nous avons orchestré plusieurs sessions de dégustation. L'arôme envoûtant d'un espresso parfait, la douceur croquante d'un Pastel de Nata encore tiède, la richesse d'un vin de nos terroirs... Ces touches d'authenticité ont immédiatement ravivé des mémoires de séjours passés et suscité l'envie d'en découvrir davantage.
Cette animation reflète directement la philosophie que DTravel insuffle au quotidien dans ses programmes. Que ce soit pour des groupes culturels, des comités d'entreprise ou des séjours individuels (FIT) haut de gamme, nous accordons une place centrale au tourisme expérientiel.
Parce que le désir de voyager naît souvent d'un parfum oublié ou d'une saveur réconfortante, nous avons orchestré plusieurs sessions de dégustation. L'arôme envoûtant d'un espresso parfait, la douceur croquante d'un Pastel de Nata encore tiède, la richesse d'un vin de nos terroirs... Ces touches d'authenticité ont immédiatement ravivé des mémoires de séjours passés et suscité l'envie d'en découvrir davantage.
Cette animation reflète directement la philosophie que DTravel insuffle au quotidien dans ses programmes. Que ce soit pour des groupes culturels, des comités d'entreprise ou des séjours individuels (FIT) haut de gamme, nous accordons une place centrale au tourisme expérientiel.
Le mystère du Stand W071 révélé : Le succès de notre jeu "Plinko" !
Vous étiez nombreux à vous interroger sur la surprise que nous avions annoncée avant le salon. Le voile a enfin été levé sur notre animation "Plinko" version DTravel !
Pensée comme une action ludique, amicale et fédératrice, cette animation a rythmé nos trois journées dans une ambiance conviviale et enthousiaste. En faisant glisser leur jeton sur notre plateau interactif, nos visiteurs ont pu tenter leur chance pour remporter des attentions typiquement portugaises et échanger dans la bonne humeur. Ce jeu a parfaitement illustré l'esprit DTravel : une rigueur professionnelle irréprochable combinée à une approche humaine, accessible et chaleureuse.
Pensée comme une action ludique, amicale et fédératrice, cette animation a rythmé nos trois journées dans une ambiance conviviale et enthousiaste. En faisant glisser leur jeton sur notre plateau interactif, nos visiteurs ont pu tenter leur chance pour remporter des attentions typiquement portugaises et échanger dans la bonne humeur. Ce jeu a parfaitement illustré l'esprit DTravel : une rigueur professionnelle irréprochable combinée à une approche humaine, accessible et chaleureuse.
Cap sur 2027 : l'expérience au cœur des programmes
Les échanges lors de l'IFTM ont confirmé une tendance claire : le Portugal continue de susciter un intérêt massif, mais les professionnels recherchent plus que jamais de la transparence, de la réactivité et des propositions véritablement personnalisées.
C'est aussi pour cela que, pour 2027, DTravel renforce la place du tourisme d'expérience au cœur de ses programmes, en créant des moments qui rapprochent chaque visiteur de la culture, des saveurs et des traditions de chaque région.
Pour faire battre le cœur de chaque parcours, nous y insufflons des moments d'exception tels que
• Workshops interactifs : Ateliers d'initiation à la peinture sur azulejos, cours de cuisine traditionnelle avec des chefs locaux, fabrication artisanale de poteries dans le Centre du Portugal.
• Dégustations exclusives : Visites privatives de quintas familiales avec accord mets et vins, ateliers d'assemblage de vins d'Auteur, dégustations d'huiles d'olive ou de liqueurs couventuelles guidées par des producteurs passionnés.
Des expériences qui s'adaptent aussi bien à un voyage scolaire axé sur un apprentissage actif qu'à un incentive VIP en quête d'exclusivité. Parce que ce que l'on touche, ce que l'on goûte et ce que l'on ressent est souvent ce qui reste gravé dans la mémoire bien après la fin du voyage.
De l'Algarve aux itinéraires culturels du Centre, de l'énergie de Lisbonne et de Porto à la nature préservée de Madère et des Açores, sans oublier le segment MICE & Corporate en constante progression, l'équipe francophone de DTravel est déjà à l'œuvre pour transformer les rencontres et contacts initiés à Paris en programmes concrets, équilibrés et sur-mesure.
C'est aussi pour cela que, pour 2027, DTravel renforce la place du tourisme d'expérience au cœur de ses programmes, en créant des moments qui rapprochent chaque visiteur de la culture, des saveurs et des traditions de chaque région.
Pour faire battre le cœur de chaque parcours, nous y insufflons des moments d'exception tels que
• Workshops interactifs : Ateliers d'initiation à la peinture sur azulejos, cours de cuisine traditionnelle avec des chefs locaux, fabrication artisanale de poteries dans le Centre du Portugal.
• Dégustations exclusives : Visites privatives de quintas familiales avec accord mets et vins, ateliers d'assemblage de vins d'Auteur, dégustations d'huiles d'olive ou de liqueurs couventuelles guidées par des producteurs passionnés.
Des expériences qui s'adaptent aussi bien à un voyage scolaire axé sur un apprentissage actif qu'à un incentive VIP en quête d'exclusivité. Parce que ce que l'on touche, ce que l'on goûte et ce que l'on ressent est souvent ce qui reste gravé dans la mémoire bien après la fin du voyage.
De l'Algarve aux itinéraires culturels du Centre, de l'énergie de Lisbonne et de Porto à la nature préservée de Madère et des Açores, sans oublier le segment MICE & Corporate en constante progression, l'équipe francophone de DTravel est déjà à l'œuvre pour transformer les rencontres et contacts initiés à Paris en programmes concrets, équilibrés et sur-mesure.
Un immense merci
À tous nos clients, partenaires et amis qui sont venus nous saluer sur le stand W071, un sincère merci d'avoir rendu ces trois jours à Paris si précieux.
Chaque rencontre, chaque échange et chaque moment de partage a contribué à faire de cette édition de l'IFTM Top Resa un événement particulièrement marquant pour DTravel.
La conversation ne fait que commencer. Nous abordons désormais la saison 2027 avec de nouvelles idées, de nouveaux projets et la même passion pour créer, ensemble, des expériences inoubliables au Portugal.
Chaque rencontre, chaque échange et chaque moment de partage a contribué à faire de cette édition de l'IFTM Top Resa un événement particulièrement marquant pour DTravel.
La conversation ne fait que commencer. Nous abordons désormais la saison 2027 avec de nouvelles idées, de nouveaux projets et la même passion pour créer, ensemble, des expériences inoubliables au Portugal.
Elisabete João
(+351) 91 333 94 79
elisabete.joao@dtravel.pt
www.dtravel.pt
>> Dtravel dans l'Annuaire DESTIMAG
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elisabete.joao@dtravel.pt
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