IFTM Top Resa 2026 : Retour sur un bilan vibrant sous le signe des sens et du sur-mesure

Les échanges lors de l'IFTM ont confirmé une tendance claire : le Portugal continue de susciter un intérêt massif, mais les professionnels recherchent plus que jamais de la transparence, de la réactivité et des propositions véritablement personnalisées.



C'est aussi pour cela que, pour 2027, DTravel renforce la place du tourisme d'expérience au cœur de ses programmes, en créant des moments qui rapprochent chaque visiteur de la culture, des saveurs et des traditions de chaque région.



Pour faire battre le cœur de chaque parcours, nous y insufflons des moments d'exception tels que



• Workshops interactifs : Ateliers d'initiation à la peinture sur azulejos, cours de cuisine traditionnelle avec des chefs locaux, fabrication artisanale de poteries dans le Centre du Portugal.

• Dégustations exclusives : Visites privatives de quintas familiales avec accord mets et vins, ateliers d'assemblage de vins d'Auteur, dégustations d'huiles d'olive ou de liqueurs couventuelles guidées par des producteurs passionnés.



Des expériences qui s'adaptent aussi bien à un voyage scolaire axé sur un apprentissage actif qu'à un incentive VIP en quête d'exclusivité. Parce que ce que l'on touche, ce que l'on goûte et ce que l'on ressent est souvent ce qui reste gravé dans la mémoire bien après la fin du voyage.



De l'Algarve aux itinéraires culturels du Centre, de l'énergie de Lisbonne et de Porto à la nature préservée de Madère et des Açores, sans oublier le segment MICE & Corporate en constante progression, l'équipe francophone de DTravel est déjà à l'œuvre pour transformer les rencontres et contacts initiés à Paris en programmes concrets, équilibrés et sur-mesure.