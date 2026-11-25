Air Corsica ouvrira deux lignes directes entre Bordeaux et la Corse (Ajaccio et Bastia) pour la saison été 2027 - Photo : Air Corsica
Air Corsica renforce son réseau dans le sud-ouest avec l’ouverture de deux liaisons directes depuis Bordeaux vers Ajaccio et Bastia.
Les vols seront opérés les vendredis et dimanches, du 6 juin au 24 octobre 2027.
Les billets sont proposés à partir de 59 euros TTC l’aller simple, avec un bagage cabine de 12 kg inclus.
Cette nouvelle offre représente plus de 26 000 siègesau total.
Elle vise à "répondre aux besoins de mobilité des voyageurs de Nouvelle-Aquitaine comme des résidents corses, pour les séjours touristiques, les déplacements familiaux et étudiants".
Les réservations sont ouvertes sur le site d’Air Corsica et dans les agences de voyages. La compagnie, qui a transporté 2,2 millions de passagers en 2025, exploite actuellement 40 lignes domestiques et internationales, régulières ou saisonnières.
Les vols seront opérés les vendredis et dimanches, du 6 juin au 24 octobre 2027.
Les billets sont proposés à partir de 59 euros TTC l’aller simple, avec un bagage cabine de 12 kg inclus.
Cette nouvelle offre représente plus de 26 000 siègesau total.
Elle vise à "répondre aux besoins de mobilité des voyageurs de Nouvelle-Aquitaine comme des résidents corses, pour les séjours touristiques, les déplacements familiaux et étudiants".
Les réservations sont ouvertes sur le site d’Air Corsica et dans les agences de voyages. La compagnie, qui a transporté 2,2 millions de passagers en 2025, exploite actuellement 40 lignes domestiques et internationales, régulières ou saisonnières.