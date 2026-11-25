répondre aux besoins de mobilité des voyageurs de Nouvelle-Aquitaine comme des résidents corses, pour les séjours touristiques, les déplacements familiaux et étudiants

Air Corsica renforce son réseau dans leavec l’ouverture de deux liaisons directes depuisLes vols seront opérés les vendredis et dimanches, duLes billets sont proposés à partir del’aller simple, avec un bagage cabine de 12 kg inclus.Cette nouvelle offre représente plus deau total.Elle vise à "".Les réservations sont ouvertes sur le site d’et dans les. La compagnie, qui a transportéde passagers en 2025, exploite actuellementdomestiques et internationales, régulières ou saisonnières.