La capacité en sièges-kilomètres offerts progresse de 6 %, le coefficient de remplissage reste stable à 90 % et le RASK recule de 2 %.



La compagnie a accueilli 3 millions de passagers supplémentaires (+3 %). La ponctualité gagne 2 points, à 74 %, malgré deux pannes du contrôle aérien britannique en septembre (environ 500 annulations).



En raison du rachat en cours d'easyjet par Apollo, le conseil d'administration ne publie pas de prévisions détaillées pour 2027.



Il prévoit le retrait de 54 A319 sur les exercices 2027 et 2028, pour environ 250 millions de livres d'économies annuelles. Le programme de fidélité sera lancé au cours de l'exercice 2027 et l'installation du Wi-Fi Starlink commencera au printemps 2027, ajoute le communiqué.