Résultats 2026 : easyJet pénalisé par le carburant, easyJet holidays progresse - Depositphotos.com Auteur Toni.M
Les résultats d'easyJet reculent nettement en 2026. Le résultat global avant impôt ajusté s'établit à 71 millions de livres (84,71 M€) sur l'exercice clos le 30 septembre, contre 665 millions un an plus tôt (793,4 M€), selon son communiqué du 25 novembre. Le résultat avant impôt publié tombe à 24 millions de livres (28,6 M€) (658 millions en 2025 - 785 M€).
Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 6 %. La hausse est de 4 % pour la compagnie aérienne et de 19 % pour easyJet holidays.
Les coûts augmentent de 13 %, dont 11 % pour le carburant (244 millions de livres - 291 M€). En cause, le conflit au Moyen-Orient et la suppression des quotas gratuits du système d'échange de quotas d'émission (ETS), précise un communiqué de presse.
Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 6 %. La hausse est de 4 % pour la compagnie aérienne et de 19 % pour easyJet holidays.
Les coûts augmentent de 13 %, dont 11 % pour le carburant (244 millions de livres - 291 M€). En cause, le conflit au Moyen-Orient et la suppression des quotas gratuits du système d'échange de quotas d'émission (ETS), précise un communiqué de presse.
L'activité aérienne en hausse
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La capacité en sièges-kilomètres offerts progresse de 6 %, le coefficient de remplissage reste stable à 90 % et le RASK recule de 2 %.
La compagnie a accueilli 3 millions de passagers supplémentaires (+3 %). La ponctualité gagne 2 points, à 74 %, malgré deux pannes du contrôle aérien britannique en septembre (environ 500 annulations).
En raison du rachat en cours d'easyjet par Apollo, le conseil d'administration ne publie pas de prévisions détaillées pour 2027.
Il prévoit le retrait de 54 A319 sur les exercices 2027 et 2028, pour environ 250 millions de livres d'économies annuelles. Le programme de fidélité sera lancé au cours de l'exercice 2027 et l'installation du Wi-Fi Starlink commencera au printemps 2027, ajoute le communiqué.
La compagnie a accueilli 3 millions de passagers supplémentaires (+3 %). La ponctualité gagne 2 points, à 74 %, malgré deux pannes du contrôle aérien britannique en septembre (environ 500 annulations).
En raison du rachat en cours d'easyjet par Apollo, le conseil d'administration ne publie pas de prévisions détaillées pour 2027.
Il prévoit le retrait de 54 A319 sur les exercices 2027 et 2028, pour environ 250 millions de livres d'économies annuelles. Le programme de fidélité sera lancé au cours de l'exercice 2027 et l'installation du Wi-Fi Starlink commencera au printemps 2027, ajoute le communiqué.
easyJet holidays mise sur les courts séjours urbains
easyJet holidays dégage un résultat avant impôt de 266 millions de livres (317 M€) (250 millions en 2025 - 298 M€) pour 3,5 millions de clients (+13 %). Sa part de marché au Royaume-Uni atteint 11 %.
Une offre vol + hôtel complémentaire a été lancée au quatrième trimestre sur easyjet.com. Lors de la réservation d'un vol sur le site de la compagnie, elle permet d'ajouter un hôtel et de constituer une formule protégée par l'ATOL (garantie financière au Royaume-Uni).
Elle s'appuie sur Expedia Group B2B, devenu le second fournisseur d'hôtels du voyagiste. Selon un communiqué, Expedia apporte environ 7 000 hôtels dans 72 destinations. Le partenariat donne aussi accès à la technologie Rapid API d'Expedia Group.
L'objectif est de convertir une part plus importante des passagers d'easyJet en clients d'easyJet holidays, pour le balnéaire comme pour les villes. La filiale vise un résultat avant impôt de 450 millions de livres (536,9 M€) d'ici l'exercice 2030.
« Les courts séjours en ville représentent une importante opportunité de croissance pour easyJet holidays », déclare Garry Wilson, PDG d'easyJet holidays, dans le communiqué d'octobre.
« Cette année a été difficile pour les compagnies aériennes en raison du conflit au Moyen-Orient et de ses effets sur la demande et les prix du carburant, qui ont fortement pesé sur nos résultats financiers », déclare de son côté Kenton Jarvis, directeur général d'easyJet.
L'acquisition d'easyJet, approuvée par les actionnaires le 11 novembre, doit être finalisée au premier trimestre 2027.
Une offre vol + hôtel complémentaire a été lancée au quatrième trimestre sur easyjet.com. Lors de la réservation d'un vol sur le site de la compagnie, elle permet d'ajouter un hôtel et de constituer une formule protégée par l'ATOL (garantie financière au Royaume-Uni).
Elle s'appuie sur Expedia Group B2B, devenu le second fournisseur d'hôtels du voyagiste. Selon un communiqué, Expedia apporte environ 7 000 hôtels dans 72 destinations. Le partenariat donne aussi accès à la technologie Rapid API d'Expedia Group.
L'objectif est de convertir une part plus importante des passagers d'easyJet en clients d'easyJet holidays, pour le balnéaire comme pour les villes. La filiale vise un résultat avant impôt de 450 millions de livres (536,9 M€) d'ici l'exercice 2030.
« Les courts séjours en ville représentent une importante opportunité de croissance pour easyJet holidays », déclare Garry Wilson, PDG d'easyJet holidays, dans le communiqué d'octobre.
« Cette année a été difficile pour les compagnies aériennes en raison du conflit au Moyen-Orient et de ses effets sur la demande et les prix du carburant, qui ont fortement pesé sur nos résultats financiers », déclare de son côté Kenton Jarvis, directeur général d'easyJet.
L'acquisition d'easyJet, approuvée par les actionnaires le 11 novembre, doit être finalisée au premier trimestre 2027.