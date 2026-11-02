Hiver 2028 : l’Est canadien, mille façons de vivre l’hiver

Ces trois programmes sont un aperçu des expériences à proposer au Canada en hiver. Séjours urbains, aventures en pleine nature, découvertes culturelles, expériences gourmandes ou rencontres locales : les possibilités sont nombreuses pour imaginer des voyages qui correspondent à vos marchés et permettent à votre offre de se distinguer.Et si vous souhaitez aller plus loin, notre équipe vous accompagne dans la création d’itinéraires thématiques et de séjours sur mesure, en fonction de vos objectifs commerciaux et des attentes de vos voyageurs.Spécialiste du voyage de groupe au Canada, GVQ Canada met à votre service sa connaissance du territoire et son réseau de partenaires locaux pour concrétiser vos projets.Faites découvrir à vos clients un Canada surprenant, vivant et riche en expériences. Appuyez-vous sur notre production groupes ou échangeons ensemble pour imaginer votre prochain programme.