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Hiver 2028 : l’Est canadien, mille façons de vivre l’hiver


Et si l’hiver canadien était le prochain coup de cœur de vos voyageurs… Paysages enneigés à perte de vue, villes animées, aventures en pleine nature et rencontres authentiques : l’Est canadien offre mille façons de vivre la saison froide. Pour l’hiver 2028, découvrez des expériences qui donnent envie de partir et de belles occasions de renouveler votre programmation.


Rédigé par GVQ Canada le Lundi 2 Novembre 2026 à 00:05

© AM Desmarais
© AM Desmarais
Attitude Hotels

Le Canada en hiver : une destination qui multiplie les possibilités


L’hiver canadien c’est une saison qui transforme les paysages, révèle les traditions et invite à vivre le territoire autrement. Entre escapades urbaines, activités de plein air et rencontres authentiques, les possibilités sont nombreuses pour composer des séjours variés, adaptés aux envies de chaque clientèle.

Grâce aux nombreuses liaisons aériennes entre la France et le Canada, au départ de Paris et de plusieurs villes de province, l’hiver canadien offre de belles perspectives pour développer votre programmation et proposer à vos clients une autre façon de découvrir la destination.

Des villes qui célèbrent l’hiver

© Steven D'Avignon
© Steven D'Avignon
Montréal et Québec conjuguent patrimoine, animation et festivités hivernales. À Montréal, le mont Royal offre de beaux paysages enneigés, tandis que la ville séduit par son énergie et son ambiance animée.
À Québec, le Carnaval, les courses de canot à glace et l’Hôtel de Glace font découvrir des traditions et des expériences uniques. Les glissades de Valcartier ajoutent une touche ludique au séjour.
Match de hockey ou initiation au curling : autant d’occasions de partager des passions bien canadiennes et de vivre l’hiver autrement.
Des villes vivantes, des traditions étonnantes et des activités à partager : de quoi enrichir vos programmes et séduire des voyageurs aux profils variés.

Des expériences nature qui marquent les voyageurs

© Ferme 5 étoiles
© Ferme 5 étoiles
Imaginez des forêts enneigées, des lacs gelés et de grands espaces à explorer. En motoneige, les voyageurs s’aventurent au cœur des paysages hivernaux. En traîneau à chiens, ils découvrent le territoire au rythme de l’attelage et partagent un moment privilégié avec le musher et ses chiens.

Les randonnées en raquettes invitent à prendre le temps d’admirer la nature, tandis que la pêche blanche permet de découvrir une tradition locale sur les lacs gelés.

Sensations, grands espaces et traditions : autant d’expériences fortes pour donner du caractère à vos circuits et créer des souvenirs mémorables.

Des rencontres authentiques, au cœur des territoires

Au-delà des paysages et des activités, ce sont aussi les rencontres qui rendent un voyage inoubliable. Au Québec, les récits d’un trappeur dévoilent les savoir-faire liés à la vie en forêt et les réalités des régions nordiques. La visite d’un élevage de bisons permet, quant à elle, de découvrir cette espèce emblématique et les initiatives consacrées à sa préservation.
Des expériences humaines qui donnent une autre dimension au séjour et permettent à vos clients de découvrir le Québec de l’intérieur.

Hiver 2028 : donnez une nouvelle dimension à votre programmation

Pour l’hiver 2028, GVQ Canada vous propose une production groupes associant des programmes en prêt à vendre (PAV) incluant des expériences hivernales variées ainsi que des itinéraires d’inspirations.
De quoi enrichir votre programmation en vous appuyant sur des produits existants, ou imaginer des voyages adaptés aux attentes de vos marchés.

Nos PAV pour explorer l’hiver canadien

© Lac-à-l’Eau-Claire
© Lac-à-l’Eau-Claire
Aventure Boréale au Lac-à-l’Eau-Claire : une immersion nordique en Mauricie
Au cœur de la Mauricie, l’Aventure Boréale au Lac-à-l’Eau-Claire promet un séjour rythmé par les plaisirs de l’hiver : motoneige, buggy des neiges, patin, hockey et glissade sur tube. Le spa nordique et les espaces de détente complètent cette expérience qui associe activités, confort et découverte de Montréal et de Québec.

Magie Blanche au Grand Lodge : l’hiver entre aventure et détente
Dans les Laurentides, notre offre Magie Blanche au Grand Lodge combine aventure hivernale et confort. Initiation à la motoneige, découverte du traîneau à chiens et moments de bien-être composent un séjour équilibré entre activités de plein air et détente au coin du feu. Le programme permet également de découvrir Montréal et Québec.

Splendeur Hivernale à la Ferme : nature et rencontres authentiques
Dans la région de la Côte nord sur les bords du fjord du Saguenay, notre itinéraire Splendeur Hivernale à la Ferme invite à vivre l’hiver au plus près de la nature boréale. Rencontre avec les animaux de la ferme et du refuge, traîneau à chiens, raquettes et excursion en motoneige allient découverte du territoire et activités hivernales.

Une offre, mille possibilités pour vos clients

Ces trois programmes sont un aperçu des expériences à proposer au Canada en hiver. Séjours urbains, aventures en pleine nature, découvertes culturelles, expériences gourmandes ou rencontres locales : les possibilités sont nombreuses pour imaginer des voyages qui correspondent à vos marchés et permettent à votre offre de se distinguer.

Avec ses PAV, GVQ Canada vous donne une base concrète pour développer votre programmation hivernale. Et si vous souhaitez aller plus loin, notre équipe vous accompagne dans la création d’itinéraires thématiques et de séjours sur mesure, en fonction de vos objectifs commerciaux et des attentes de vos voyageurs.
Spécialiste du voyage de groupe au Canada, GVQ Canada met à votre service sa connaissance du territoire et son réseau de partenaires locaux pour concrétiser vos projets.

L’hiver 2028 se prépare maintenant. Faites découvrir à vos clients un Canada surprenant, vivant et riche en expériences. Appuyez-vous sur notre production groupes ou échangeons ensemble pour imaginer votre prochain programme.

Pour découvrir nos PAV hiver 2028 et explorer les possibilités de collaboration, inscrivez-vous à notre webinaire dédié à la production groupe le Jeudi 10 Décembre 14h00 Inscription Webinaire.

Hiver 2028 : l’Est canadien, mille façons de vivre l’hiver
Nadège Bourrassé
basée à Paris - secteur Nord de la France
Tél. : 06 23 66 17 35
Email : nbourrasse@gvq.ca

Alexandra De Oliveira
basée à Québec – secteur Sud de la France
Tél. : 001 418 525 8694 poste 7115
Email : adeoliveira@gvq.ca

>> GVQ Canada dans l'Annuaire DESTIMAG



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Tags : GVQ Canada
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