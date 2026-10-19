Automne au Canada : magie des couleurs et ambiance d’Halloween

Trois territoires, trois façons de vivre l’automne québécois
Charlevoix : les couleurs entre fleuve et montagne
À Charlevoix, l’automne prend une dimension particulièrement spectaculaire. Le fleuve Saint-Laurent, les montagnes, les villages et les paysages forestiers composent un décor où la nature devient partie prenante du voyage.
C’est l’occasion de combiner paysages, patrimoine et authenticité. Le Train de Charlevoix offre notamment une façon originale de découvrir le territoire, en permettant d’apprécier autrement les paysages entre fleuve et montagne.
Pour un circuit de groupe, cette expérience peut naturellement s’intégrer à un itinéraire combinant Québec, Charlevoix et les grands espaces.
Lanaudière-Mauricie : l’immersion dans les grands espaces
Ce territoire regorge d’adresses ou l’hospitalité devient une véritable composante de l’expérience. Des établissements comme le Lac Blanc, l’Auberge du Lac-à-l ’Eau-Claire ou le Baluchon permettent de vivre une immersion en pleine nature, dans des environnements qui prennent une dimension particulière à l’automne.
Après une étape urbaine, ces territoires offrent aux groupes la possibilité de ralentir le rythme et de faire davantage de place à la nature, aux activités de plein air et à la gastronomie locale.
Les Laurentides : la nature à proximité de Montréal
Facilement accessibles depuis Montréal, les Laurentides offrent une transition naturelle entre l’univers urbain et les grands espaces. Montagnes, lacs, forêts et activités de plein air permettent de construire des étapes variées et de donner une place centrale à la nature. Le Sentier des cimes offre notamment une façon originale de prendre de la hauteur et d’observer les paysages forestiers depuis un panorama à 360 degrés.
Et si l’automne se vivait aussi sous le signe d’Halloween ?
Au Canada, Halloween fait partie de la culture populaire et prend une place particulière à l’approche du 31 octobre.
L’occasion d’embarquer vos voyageurs dans cette fête traditionnelle afin de leur offrir une expérience originale et différenciante, notamment pour les groupes qui recherchent une approche plus ludique ou familiale du voyage.
Décorations, citrouilles, histoires et légendes, activités thématiques ou atmosphères particulières permettent d’apporter une nouvelle dimension au circuit.
C’est aussi une façon de jouer sur la saisonnalité et de proposer une expérience moins attendue sur les circuits classiques de l’Est canadien.
Chez GVQ Canada, cette thématique est intégrée à notre programmation automnale, avec une date GIR et une date PAV Groupes permettant de programmer le Canada de l’Est à cette période et de profiter de cette ambiance envoûtante.
L’occasion d’embarquer vos voyageurs dans cette fête traditionnelle afin de leur offrir une expérience originale et différenciante, notamment pour les groupes qui recherchent une approche plus ludique ou familiale du voyage.
Décorations, citrouilles, histoires et légendes, activités thématiques ou atmosphères particulières permettent d’apporter une nouvelle dimension au circuit.
C’est aussi une façon de jouer sur la saisonnalité et de proposer une expérience moins attendue sur les circuits classiques de l’Est canadien.
Chez GVQ Canada, cette thématique est intégrée à notre programmation automnale, avec une date GIR et une date PAV Groupes permettant de programmer le Canada de l’Est à cette période et de profiter de cette ambiance envoûtante.
L’automne : une saison à transformer en opportunité commerciale
La saison des couleurs est particulièrement recherchée et les disponibilités peuvent donc être plus restreintes sur certains territoires. Anticiper devient alors un véritable enjeu commercial.
Pour vous accompagner, GVQ Canada met en avant une sélection de PAV Groupes avec de belles dates en septembre et octobre, dont certaines permettent également de profiter de l’ambiance d’Halloween.
Le GIR, avec ses départs garantis à taille humaine, permet de proposer un circuit clé en main à des voyageurs individuels à la recherche d’un itinéraire guidé.
Pour les groupes constitués, nous disposons d'une belle sélection de dates en PAV pour 2027, offrant un programme structuré avec des prestations définies, un prix et des conditions permettant d’anticiper la commercialisation.
Dates stratégiques, hébergements sécurisés, prestations structurées et expériences différenciantes donnent ainsi aux professionnels une meilleure visibilité pour programmer et vendre cette période particulièrement attractive.
Pour vous accompagner, GVQ Canada met en avant une sélection de PAV Groupes avec de belles dates en septembre et octobre, dont certaines permettent également de profiter de l’ambiance d’Halloween.
Le GIR, avec ses départs garantis à taille humaine, permet de proposer un circuit clé en main à des voyageurs individuels à la recherche d’un itinéraire guidé.
Pour les groupes constitués, nous disposons d'une belle sélection de dates en PAV pour 2027, offrant un programme structuré avec des prestations définies, un prix et des conditions permettant d’anticiper la commercialisation.
Dates stratégiques, hébergements sécurisés, prestations structurées et expériences différenciantes donnent ainsi aux professionnels une meilleure visibilité pour programmer et vendre cette période particulièrement attractive.
De l'opportunité à la concrétisation !
L’automne au Québec offre donc bien plus qu’un argument visuel, il permet de proposer une autre lecture de la destination dans une atmosphère éphémère, de varier les territoires et de construire des circuits autour de cette expérience saisonnière forte.
Et fin octobre, Halloween ajoute une dimension culturelle et expérientielle supplémentaire, particulièrement intéressante pour différencier un programme.
Pour les professionnels français, l’enjeu est donc de transformer cette richesse en solutions concrètes : GIR en départs garantis, PAV prêts à vendre, dates stratégiques, tarifs définis et expériences différenciantes.
La magie des couleurs et l’ambiance d’Halloween deviennent ainsi deux façons de découvrir l'Est du Canada à l’automne : non seulement une destination à voir, mais un territoire à parcourir, à vivre en se recentrant sur l'expérience.
Et fin octobre, Halloween ajoute une dimension culturelle et expérientielle supplémentaire, particulièrement intéressante pour différencier un programme.
Pour les professionnels français, l’enjeu est donc de transformer cette richesse en solutions concrètes : GIR en départs garantis, PAV prêts à vendre, dates stratégiques, tarifs définis et expériences différenciantes.
La magie des couleurs et l’ambiance d’Halloween deviennent ainsi deux façons de découvrir l'Est du Canada à l’automne : non seulement une destination à voir, mais un territoire à parcourir, à vivre en se recentrant sur l'expérience.
Nadège Bourrassé
basée à Paris - secteur Nord de la France
Tél. : 06 23 66 17 35
Email : nbourrasse@gvq.ca
Alexandra De Oliveira
basée à Québec – secteur Sud de la France
Tél. : 001 418 525 8694 poste 7115
Email : adeoliveira@gvq.ca
>> GVQ Canada dans l'Annuaire DESTIMAG
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