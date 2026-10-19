Automne au Canada : magie des couleurs et ambiance d’Halloween

Au Canada, Halloween fait partie de la culture populaire et prend une place particulière à l’approche du 31 octobre.

L’occasion d’embarquer vos voyageurs dans cette fête traditionnelle afin de leur offrir une expérience originale et différenciante, notamment pour les groupes qui recherchent une approche plus ludique ou familiale du voyage.

Décorations, citrouilles, histoires et légendes, activités thématiques ou atmosphères particulières permettent d’apporter une nouvelle dimension au circuit.

C’est aussi une façon de jouer sur la saisonnalité et de proposer une expérience moins attendue sur les circuits classiques de l’Est canadien.

Chez GVQ Canada, cette thématique est intégrée à notre programmation automnale, avec une date GIR et une date PAV Groupes permettant de programmer le Canada de l’Est à cette période et de profiter de cette ambiance envoûtante.