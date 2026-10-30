Provence Travel Innovation : l’incubateur ouvre son 9e appel à candidatures

Le programme comprend un audit de diagnostic initial, du coaching, des ateliers et un suivi régulier. Chaque start-up est jumelée avec des entrepreneurs expérimentés et mise en relation avec des partenaires du tourisme, avec des possibilités d’expérimentation et des rencontres professionnelles.



Porté depuis 2017 par l’ESCAET, école de commerce spécialisée dans le tourisme, en partenariat avec Provence Tourisme, l’agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône, PTI a accompagné plus de 65 start-up et entreprises, dont Bedboat, My Explore Bag, MooVert, Pampa Cruz et Opty-O.



La présélection du jury aura lieu le 12 décembre 2026. Le 5 février 2027, une journée d’ateliers réunira start-up et professionnels du tourisme, avec un pitch contest des candidats. Les lauréats seront annoncés le 10 février et le programme démarrera en mars 2027.



« Notre force, c’est l’alliance d’un accompagnement opérationnel, d’un mentorat de haut niveau et d’un accès direct au marché dans un secteur que nous connaissons très bien », précise Gaëtane Thurot, responsable de l’incubateur à l’ESCAET, dans le communiqué.