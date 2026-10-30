Provence Travel Innovation : l’incubateur ouvre son 9e appel à candidatures - Depositphotos.com Auteur lemono
Provence Travel Innovation (PTI) lance sa 9e édition.
L’incubateur ouvre son appel à candidatures du 1er au 30 novembre 2026 à minuit, indique un communiqué de presse.
Porteurs de projets, start-up et entreprises du tourisme candidatent sur le site provencetravelinnovation.fr. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement gratuit de 9 mois.
Les thématiques visées vont du tourisme durable et des mobilités à la digitalisation, la data et l’intelligence artificielle, en passant par l’expérience client, la performance des entreprises touristiques, les nouvelles expériences de voyage, l’inclusion et l’accessibilité.
L’incubateur ouvre son appel à candidatures du 1er au 30 novembre 2026 à minuit, indique un communiqué de presse.
Porteurs de projets, start-up et entreprises du tourisme candidatent sur le site provencetravelinnovation.fr. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement gratuit de 9 mois.
Les thématiques visées vont du tourisme durable et des mobilités à la digitalisation, la data et l’intelligence artificielle, en passant par l’expérience client, la performance des entreprises touristiques, les nouvelles expériences de voyage, l’inclusion et l’accessibilité.
Audit, mentorat et mise en réseau
Le programme comprend un audit de diagnostic initial, du coaching, des ateliers et un suivi régulier. Chaque start-up est jumelée avec des entrepreneurs expérimentés et mise en relation avec des partenaires du tourisme, avec des possibilités d’expérimentation et des rencontres professionnelles.
Porté depuis 2017 par l’ESCAET, école de commerce spécialisée dans le tourisme, en partenariat avec Provence Tourisme, l’agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône, PTI a accompagné plus de 65 start-up et entreprises, dont Bedboat, My Explore Bag, MooVert, Pampa Cruz et Opty-O.
La présélection du jury aura lieu le 12 décembre 2026. Le 5 février 2027, une journée d’ateliers réunira start-up et professionnels du tourisme, avec un pitch contest des candidats. Les lauréats seront annoncés le 10 février et le programme démarrera en mars 2027.
« Notre force, c’est l’alliance d’un accompagnement opérationnel, d’un mentorat de haut niveau et d’un accès direct au marché dans un secteur que nous connaissons très bien », précise Gaëtane Thurot, responsable de l’incubateur à l’ESCAET, dans le communiqué.
Porté depuis 2017 par l’ESCAET, école de commerce spécialisée dans le tourisme, en partenariat avec Provence Tourisme, l’agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône, PTI a accompagné plus de 65 start-up et entreprises, dont Bedboat, My Explore Bag, MooVert, Pampa Cruz et Opty-O.
La présélection du jury aura lieu le 12 décembre 2026. Le 5 février 2027, une journée d’ateliers réunira start-up et professionnels du tourisme, avec un pitch contest des candidats. Les lauréats seront annoncés le 10 février et le programme démarrera en mars 2027.
« Notre force, c’est l’alliance d’un accompagnement opérationnel, d’un mentorat de haut niveau et d’un accès direct au marché dans un secteur que nous connaissons très bien », précise Gaëtane Thurot, responsable de l’incubateur à l’ESCAET, dans le communiqué.