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Les incollables du vendredi : le quiz de l'actu !

Tous les vendredis, retrouvez le quiz de la rédaction !


Avez-vous lu assidument TourMaG cette semaine ? Attention, on relève les copies dans... 3 minutes. En 10 questions, quelques minutes : tester vos connaissances sur l'actualité de la semaine !


Rédigé par le Vendredi 30 Octobre 2026 à 07:00

Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
PONANT
Etes-vous incollables sur l'actualité du secteur ?

Aujourd'hui TourMaG vous a concocté un rapide Quiz sur l'actualité de la semaine... Production, transport, distribution, techno... il y en a pour tous les goûts !

Ce quiz en dix questions vous permettra de savoir si vous n'avez pas raté une information essentielle ! Alors, vraiment incollables ?

À vous de jouer !

Quiz · Actualité

Le quiz de l'actu : avez-vous suivi la semaine du tourisme ?

10 questions sur les informations publiées par TourMaG du 26 au 29 octobre 2026.

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Récapitulatif

Source : TourMaG, articles publiés du 26 au 29 octobre 2026.


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