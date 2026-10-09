logo AirMaG  
Recherche avancée

Les incollables du vendredi : le quiz sur les chiffres du transport aérien

Tous les vendredis, retrouvez le quiz de la rédaction !


Connaissez-vous vraiment les grands chiffres du transport aérien mondial de l'année 2025 ? Pour savoir si vous êtes incollables sur le trafic mondial, les taux de remplissage ou encore les performances des compagnies aériennes, voici 10 questions à partir des données IATA 2025 !


Rédigé par le Vendredi 16 Octobre 2026 à 09:39

Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme en France - Image IA CHAT GPT
CroisiEurope
Êtes-vous incollables sur les chiffres du transport aérien ?

Combien de passagers ont pris l'avion dans le monde en 2025 ? Quel a été le taux de remplissage des appareils ? Quelle région a enregistré la plus forte croissance ? Pour savoir si vous maîtrisez vraiment les grands chiffres de l'aérien, voici 10 questions très rapides, basées sur les données et statistiques publiées par l'IATA pour l'année 2025.

Un quiz pour tester vos connaissances... et peut-être découvrir quelques chiffres que vous ne soupçionnez pas !

Alors, vraiment incollables ?

À vous de jouer !

Quiz · Aérien

Transport aérien 2025 : les chiffres clés d'IATA

10 questions sur le bilan 2025 du transport aérien, d'après les données d'IATA.

1 / 10

0/10

Récapitulatif

Sources : IATA, statistiques de l'industrie du transport aérien (Global Outlook, mise à jour juin 2026) ; IATA, marchés de passagers – année 2025 (communiqué du 29 janvier 2026) ; IATA, World Air Transport Statistics (WATS), édition 2025.


Lu 179 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 9 Octobre 2026 - 07:00 Les incollables du vendredi : le quiz sur l'histoire de FRAM !

Vendredi 2 Octobre 2026 - 07:47 Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme mondial

Brand news AirMaG

Corsair : réduire son empreinte environnementale, vol après vol

Corsair : réduire son empreinte environnementale, vol après vol
Alors que le secteur aérien poursuit sa transformation environnementale, Corsair travaille sur...
Dernière heure

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Royal Caribbean : sept navires déployés en Europe en 2028-2029

Que doit inclure une bonne assurance voyage à l’étranger ?

Liquidation de Tudigo : un coup dur pour le financement des start-up ?

Les incollables du vendredi : le quiz sur les chiffres du transport aérien

Brand News

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi
La collection 2027 de Quartier Libre fait la part belle aux séjours multi-activités au pays de...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Evry (91))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Gonesse (95))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Gonesse (95))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place
Distribution

Distribution

Travel Planet placée en redressement judiciaire [ABO]

Travel Planet placée en redressement judiciaire [ABO]
Partez en France

Partez en France

Esprit de France s'ouvre à la gestion hôtelière !

Esprit de France s'ouvre à la gestion hôtelière !
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tanzania Leaders Club : élargir l’offre pour accueillir plus de visiteurs

Tanzania Leaders Club : élargir l’offre pour accueillir plus de visiteurs
Production

Production

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar
AirMaG

AirMaG

Les incollables du vendredi : le quiz sur les chiffres du transport aérien

Les incollables du vendredi : le quiz sur les chiffres du transport aérien
Transport

Transport

Le TGV M attendu sur les rails le 6 novembre

Le TGV M attendu sur les rails le 6 novembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Liquidation de Tudigo : un coup dur pour le financement des start-up ?

Liquidation de Tudigo : un coup dur pour le financement des start-up ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alexis Boudrand (Minor Hotels) : "Nous voulons doubler notre portefeuille d'ici trois ans"

Alexis Boudrand (Minor Hotels) : "Nous voulons doubler notre portefeuille d'ici trois ans"
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean : sept navires déployés en Europe en 2028-2029

Royal Caribbean : sept navires déployés en Europe en 2028-2029
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/