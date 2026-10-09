Les incollables du vendredi : le quiz sur les chiffres du transport aérien

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Connaissez-vous vraiment les grands chiffres du transport aérien mondial de l'année 2025 ? Pour savoir si vous êtes incollables sur le trafic mondial, les taux de remplissage ou encore les performances des compagnies aériennes, voici 10 questions à partir des données IATA 2025 !

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 16 Octobre 2026 à 09:39



Êtes-vous incollables sur les chiffres du transport aérien ?



Combien de passagers ont pris l'avion dans le monde en 2025 ? Quel a été le taux de remplissage des appareils ? Quelle région a enregistré la plus forte croissance ? Pour savoir si vous maîtrisez vraiment les grands chiffres de l'aérien, voici 10 questions très rapides, basées sur les données et statistiques publiées par l'IATA pour l'année 2025.



Un quiz pour tester vos connaissances... et peut-être découvrir quelques chiffres que vous ne soupçionnez pas !



Alors, vraiment incollables ?



À vous de jouer !

Quiz · Aérien Transport aérien 2025 : les chiffres clés d'IATA 10 questions sur le bilan 2025 du transport aérien, d'après les données d'IATA. 1 / 10 Question suivante 0 /10 Récapitulatif Recommencer le quiz Sources : IATA, statistiques de l'industrie du transport aérien (Global Outlook, mise à jour juin 2026) ; IATA, marchés de passagers – année 2025 (communiqué du 29 janvier 2026) ; IATA, World Air Transport Statistics (WATS), édition 2025.

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