Ils vivaient à bord d’un paquebot : la « croisière sans fin » s’arrête au Cambodge

Croisière : trois itinéraires interrompus en quelques jours

TUI Cruises annule un départ vers les Canaries après une collision, Villa Vie Residences suspend sa « croisière sans fin » au Cambodge et Royal Caribbean remplace son escale aux Bahamas par Halifax. Tour d'horizon, des croisières qui ont dû changer leur plan.



Rédigé par La Rédaction le Jeudi 29 Octobre 2026 à 13:59

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