Ils vivaient à bord d’un paquebot : la « croisière sans fin » s’arrête au Cambodge - Depositphotos.com Auteur glebchik
Le « Mein Schiff 3 » de TUI Cruises a heurté un porte-conteneurs en quittant le port de Bremerhaven, dans le nord de l’Allemagne, dimanche dernier.
Selon les premières constatations de la police, rapportées par l’agence dpa-AFX et reprises par Zonebourse, une rafale de vent a fait dériver le paquebot vers des navires amarrés au terminal de Stromkaje. D’après les premières informations, personne n’a été blessé.
La croisière de 20 jours vers les Canaries est annulée et les passagers seront remboursés. Le navire, rempli à près de 100 % doit passer en chantier naval.
Les dégâts sont estimés à un montant à sept chiffres. La police fluviale enquête notamment sur le capitaine, pour déterminer s’il a manqué à son devoir de diligence. Aucun avis de vent fort n’avait été émis au moment du départ, précise dpa-AFX.
Selon les premières constatations de la police, rapportées par l’agence dpa-AFX et reprises par Zonebourse, une rafale de vent a fait dériver le paquebot vers des navires amarrés au terminal de Stromkaje. D’après les premières informations, personne n’a été blessé.
La croisière de 20 jours vers les Canaries est annulée et les passagers seront remboursés. Le navire, rempli à près de 100 % doit passer en chantier naval.
Les dégâts sont estimés à un montant à sept chiffres. La police fluviale enquête notamment sur le capitaine, pour déterminer s’il a manqué à son devoir de diligence. Aucun avis de vent fort n’avait été émis au moment du départ, précise dpa-AFX.
Fin de parcours au Cambodge pour la « croisière sans fin »
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À Sihanoukville, environ 200 résidents du Villa Vie Odyssey ont dû quitter le navire après l’annonce, mardi 27 octobre, de la suspension des opérations par l’exploitant américain Villa Vie Residences, rapporte Le Figaro.
Sur ce paquebot, les cabines sont louées ou achetées pour y vivre. Il était arrivé de Thaïlande le 23 octobre avec 203 passagers et 156 membres d’équipage. Selon Long Dimanche, vice-gouverneur de la province de Preah Sihanouk, cité par l’AFP, les résidents ont eu sept heures pour faire leurs bagages.
La compagnie dit ne plus pouvoir absorber ses pertes d’exploitation, dues principalement au carburant. Elle affirme que son coût mensuel de carburant par cabine est passé d’environ 1 800 dollars en moyenne à 6 000 à 8 000 dollars dans certaines régions d’Asie.
Elle se donne 60 jours pour trouver de nouveaux capitaux et prévient qu’« aucune issue n’est garantie ». Elle n’a pas précisé les conditions de relogement, de rapatriement ou de remboursement.
Sur ce paquebot, les cabines sont louées ou achetées pour y vivre. Il était arrivé de Thaïlande le 23 octobre avec 203 passagers et 156 membres d’équipage. Selon Long Dimanche, vice-gouverneur de la province de Preah Sihanouk, cité par l’AFP, les résidents ont eu sept heures pour faire leurs bagages.
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Quand l'escale prévue change : Halifax au lieu des Bahamas
De son côté, Royal Caribbean a modifié l’itinéraire de l’Oasis of the Seas. Environ 5 000 passagers ont appris une douzaine d’heures avant le départ que l’escale prévue aux Bahamas serait remplacée par Halifax, en Nouvelle-Écosse, rapporte 20 minutes.
La compagnie invoque de mauvaises conditions météorologiques dans les Caraïbes. Elle propose des indemnisations financières et des avoirs.
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