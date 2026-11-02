Saison 2027 : Breathe in Travel ouvre grand les portes des Balkans

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Breathe in Travel ouvre sa saison 2027. Les dernières années ont été marquées par une progression importante du nombre de voyageurs accueillis, par de nouveaux partenariats avec des agences européennes et par l'élargissement de la production à de nouvelles destinations.



Pour 2027, l'équipe a profité de l'automne pour enrichir son offre : nouveaux hébergements de charme, itinéraires plus confidentiels, expériences locales inédites et combinés transfrontaliers facilités. La programmation se décline en voyages individuels sur mesure, autotours, circuits avec chauffeur ou guide francophone, séjours pour groupes et projets MICE.



Quelques expériences à glisser dans les voyages de vos clients en 2027 :



- une nuit en maison d'hôtes dans la vallée de Theth, au pied des Alpes albanaises ;

- une dégustation chez un vigneron familial de Tikveš, en Macédoine du Nord ;

- une matinée sur les marchés de Prizren, suivie d'un atelier de filigrane d'argent ;

- une traversée en bateau dans les bouches de Kotor, au lever du jour ;

- une randonnée dans les gorges de Rugova, avant un déjeuner chez un berger ;

- une soirée dans une konoba d'Istrie, entre truffes et vins locaux.



Et la saison réserve encore quelques surprises. Breathe in Travel prépare une nouveauté sur la Croatie, qui sera dévoilée dans les prochaines semaines. Les partenaires de l'agence seront les premiers informés.