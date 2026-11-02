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Saison 2027 : Breathe in Travel ouvre grand les portes des Balkans

Tour-opérateur et DMC spécialiste des Balkans, Breathe in Travel dévoile sa saison 2027


Des sommets albanais aux rives de l'Adriatique, des bazars ottomans aux villages des Carpates, les Balkans n'ont jamais autant fait rêver. Spécialiste reconnu de la région, Breathe in Travel aborde la saison 2027 avec enthousiasme, une production enrichie et l'envie intacte de faire découvrir ces terres à ceux qui ne les connaissent pas encore.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 00:05

Budva © Unsplash - Dean Milenkovic
Budva © Unsplash - Dean Milenkovic
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Les Balkans, une promesse de voyage


Il y a des régions que l'on traverse et d'autres qui vous retiennent. Les Balkans appartiennent à la seconde catégorie.

Ici, une journée peut commencer au bord du lac d'Ohrid, quand la brume se lève sur les églises byzantines, et se terminer dans une cour de Prizren, autour d'un café turc servi à l'ombre d'un minaret. On y passe d'une plage de galets turquoise à un col de montagne en quelques heures de route. On y partage un repas improvisé chez l'habitant, avec du fromage de la ferme, des poivrons grillés, un verre de raki et une hospitalité qui ne se négocie pas.

C'est cette intensité qui frappe les voyageurs. Les Balkans concentrent sur un territoire compact une diversité de paysages, de cultures, de religions et de saveurs que l'on retrouve rarement ailleurs en Europe. Et ils restent, pour beaucoup, une destination à découvrir.

Une région, mille voyages

Chaque pays a son caractère, et c'est en les combinant que la région se révèle pleinement.

L'Albanie surprend par ses contrastes : la Riviera ionienne et ses criques, mais aussi les Alpes albanaises, les vallées de Theth et Valbona, et les villes-musées de Berat et Gjirokastër. Le Kosovo, jeune pays à l'énergie communicative, offre les gorges de Rugova, les monastères médiévaux classés par l'UNESCO et l'animation des cafés de Pristina.

La Macédoine du Nord séduit par le lac d'Ohrid, ses vignobles de Tikveš et ses villages de montagne. Le Monténégro concentre en quelques kilomètres les bouches de Kotor et les sommets du Durmitor. La Bosnie-Herzégovine raconte l'histoire du continent, du vieux pont de Mostar aux ruelles de Sarajevo.

Plus au nord, la Croatie et la Slovénie dévoilent l'Istrie, les îles du Kvarner, les lacs de Plitvice et de Bled. À l'est, la Roumanie et la Bulgarie ouvrent les portes de la Transylvanie, des monastères orthodoxes et des montagnes du Rila.

Neuf pays, autant d'atmosphères, et une infinité d'itinéraires possibles.

Breathe in Travel, le spécialiste du terrain

Depuis 2018, Breathe in Travel s'est imposé comme l'un des spécialistes du voyage sur mesure dans les Balkans. Fondé par deux Bretons passionnés, Quentin Billon et Alan Huet, le tour-opérateur et DMC francophone a grandi au rythme de ses destinations, en restant fidèle à une idée simple : on ne vend bien que ce que l'on connaît vraiment.

Avec des bureaux à Pristina, Tirana, Zagreb et Bucarest, et des équipes présentes sur place, Breathe in Travel conçoit ses voyages depuis le terrain. Chaque hébergement, chaque guide, chaque table et chaque activité est choisi par l'équipe, qui sillonne la région tout au long de l'année pour repérer de nouvelles adresses et de nouveaux itinéraires.

Le bureau de Tirana dispose de sa propre flotte de voitures de location, réservée exclusivement aux clients de Breathe in Travel. Un vrai atout pour les autotours en Albanie : véhicules contrôlés, remise et restitution organisées par l'équipe, et un contact local en cas de besoin sur la route.

Pour les agences et les tour-opérateurs, cette proximité est une garantie : un interlocuteur unique et francophone, des devis clairs, une grande réactivité et une assistance des voyageurs pendant tout leur séjour.

2027 : une saison qui commence du bon pied

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Breathe in Travel ouvre sa saison 2027. Les dernières années ont été marquées par une progression importante du nombre de voyageurs accueillis, par de nouveaux partenariats avec des agences européennes et par l'élargissement de la production à de nouvelles destinations.

Pour 2027, l'équipe a profité de l'automne pour enrichir son offre : nouveaux hébergements de charme, itinéraires plus confidentiels, expériences locales inédites et combinés transfrontaliers facilités. La programmation se décline en voyages individuels sur mesure, autotours, circuits avec chauffeur ou guide francophone, séjours pour groupes et projets MICE.

Quelques expériences à glisser dans les voyages de vos clients en 2027 :

- une nuit en maison d'hôtes dans la vallée de Theth, au pied des Alpes albanaises ;
- une dégustation chez un vigneron familial de Tikveš, en Macédoine du Nord ;
- une matinée sur les marchés de Prizren, suivie d'un atelier de filigrane d'argent ;
- une traversée en bateau dans les bouches de Kotor, au lever du jour ;
- une randonnée dans les gorges de Rugova, avant un déjeuner chez un berger ;
- une soirée dans une konoba d'Istrie, entre truffes et vins locaux.

Et la saison réserve encore quelques surprises. Breathe in Travel prépare une nouveauté sur la Croatie, qui sera dévoilée dans les prochaines semaines. Les partenaires de l'agence seront les premiers informés.

« Les Balkans ont encore tant à offrir »

« Nous démarrons 2027 avec beaucoup d'énergie et de fierté. Les Balkans sont notre maison, et nous sommes heureux de voir de plus en plus de voyageurs tomber sous leur charme. Notre rôle est de leur faire vivre la région comme nous l'aimons : avec authenticité, du temps pour les rencontres et l'assurance d'être accompagnés par des gens du terrain. Les Balkans ont encore tant à offrir, et nous avons hâte de le montrer à nos partenaires », confie Alan Huet, cofondateur de Breathe in Travel.

La programmation 2027 est dès à présent disponible sur demande auprès des équipes de Breathe in Travel.



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Tags : Breathe in Travel
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