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Croatie 2027 : Breathe in Travel veut proposer une autre manière de découvrir la destination


Pour sa programmation 2027, Breathe in Travel fait le choix de ne pas proposer « une Croatie de plus ». Le réceptif spécialisé dans les Balkans souhaite se différencier des offres déjà nombreuses sur le marché en développant des itinéraires plus confidentiels, des hébergements sélectionnés sur le terrain et une approche plus expérientielle de la destination.


Rédigé par le Lundi 5 Octobre 2026 à 00:05

Village de Motovun © Unsplash - Elimende Inagella
Village de Motovun © Unsplash - Elimende Inagella
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La Croatie n’est plus une destination à présenter. Dubrovnik, Split, les lacs de Plitvice ou encore les îles de l’Adriatique se sont progressivement imposés parmi les grands classiques du tourisme européen et la destination est aujourd’hui largement programmée par les tour-opérateurs et agences de voyages.

Pour Breathe in Travel, c’est justement ce succès qui rend nécessaire une nouvelle réflexion sur la manière de proposer le pays.

Pour la saison 2027, le réceptif souhaite donc aller plus loin qu’une programmation classique des incontournables et proposer aux professionnels du tourisme une Croatie plus confidentielle, construite autour d’une connaissance approfondie du terrain.

« La Croatie est aujourd’hui proposée par énormément d’acteurs. Si nous arrivons avec exactement les mêmes hôtels, les mêmes étapes et les mêmes excursions, notre présence n’a finalement que peu d’intérêt. Nous avons donc décidé de repartir du terrain pour construire une programmation avec une véritable identité Breathe in Travel », explique Quentin Billon, cofondateur de Breathe in Travel.

Sortir du traditionnel Dubrovnik – Split – Plitvice

Il ne s’agit pas pour autant de faire disparaître les incontournables.

Dubrovnik, Split ou Plitvice continueront naturellement à trouver leur place dans certains voyages. Mais Breathe in Travel souhaite désormais les intégrer dans des itinéraires plus complets, qui laissent davantage de place à des régions et expériences encore moins présentes dans les programmations traditionnelles.

L’Istrie, le Kvarner, Opatija, les îles de Krk et Rab ou encore l’arrière-pays croate font notamment partie des territoires sur lesquels le réceptif souhaite renforcer son offre.

Villages historiques, petites villes côtières, vignobles, gastronomie, randonnées, activités de plein air et traversées vers les îles permettent de construire des voyages très différents de l’image exclusivement balnéaire parfois associée à la Croatie.

L’objectif est également de ralentir le rythme lorsque cela apporte une véritable valeur au voyage : passer plusieurs nuits dans une même région, rayonner depuis un hébergement bien situé et laisser davantage de temps à la découverte plutôt que d’enchaîner systématiquement les étapes.
Krk © Unsplash - Kat
Krk © Unsplash - Kat

Une programmation construite sur le terrain

Cette nouvelle orientation s’accompagne d’un important travail de repérage réalisé directement en Croatie et en Slovénie par l’équipe de Breathe in Travel.

Hébergements de charme, petites structures familiales, appartements, boutique-hôtels, glampings ou établissements situés en dehors des circuits les plus classiques : l’équipe souhaite multiplier les alternatives et sélectionner les partenaires directement sur place.

Cette démarche fait partie de l’ADN de Breathe in Travel, qui privilégie depuis sa création une production construite depuis les destinations plutôt qu’une simple contractualisation à distance.
« Nous voulons pouvoir expliquer à une agence pourquoi nous avons choisi un hébergement, ce qu’il y a autour, quelle expérience peut être organisée dans la région et pour quel type de voyageurs nous le recommandons. Cela demande beaucoup plus de travail sur place, mais c’est précisément là que nous pouvons apporter de la valeur », poursuit Quentin Billon.

Cette recherche concerne également les activités et expériences : producteurs locaux, gastronomie, excursions en mer, activités outdoor, découverte des îles ou encore rencontres permettant d’apporter une dimension plus personnelle aux itinéraires.

Des voyages qui ne s’arrêtent pas aux frontières croates

L’autre particularité de cette nouvelle programmation réside dans la position régionale de Breathe in Travel.

Le réceptif développe aujourd’hui ses activités sur plusieurs destinations des Balkans et dispose notamment d’une structure à Zagreb pour ses opérations en Croatie, Slovénie et Bosnie-Herzégovine.

Cette implantation permet d’imaginer la Croatie non seulement comme une destination à part entière, mais également comme le point de départ de voyages combinés.

Croatie et Slovénie, Croatie et Bosnie-Herzégovine, Croatie et Monténégro ou itinéraires plus longs à travers plusieurs pays des Balkans : Breathe in Travel souhaite faciliter la création de circuits transfrontaliers avec un interlocuteur unique.

Une approche particulièrement intéressante pour les voyageurs ayant déjà visité une première fois la Croatie et souhaitant revenir dans la région sous un angle différent.
plage de Baška © Unsplash - Marko Licina
plage de Baška © Unsplash - Marko Licina

FIT, autotours, groupes et voyages sur mesure

La programmation 2027 sera déclinée sur plusieurs formats.

Les autotours conserveront une place importante, la Croatie et la Slovénie se prêtant particulièrement bien à ce type de voyage. Breathe in Travel développera également des circuits avec chauffeur ou guide, des voyages individuels sur mesure ainsi que des programmes destinés aux groupes.

Le réceptif souhaite également renforcer les possibilités de voyages thématiques autour de la gastronomie, de la nature, des activités de plein air et de la découverte culturelle.

L’objectif reste le même : permettre aux agences partenaires d’adapter le produit au profil de leurs clients plutôt que de leur imposer un itinéraire figé.

« Nous ne voulons pas proposer une Croatie de plus »

Avec cette nouvelle programmation, Breathe in Travel assume donc une stratégie de différenciation sur une destination déjà très concurrentielle.

Plutôt que de chercher à multiplier les références, le réceptif souhaite privilégier une sélection plus personnelle et renforcer son travail de terrain.

« Nous ne voulons pas proposer une Croatie de plus. Notre ambition est que les agences qui travaillent avec nous puissent retrouver une manière différente de construire leurs voyages : des adresses que nous sommes allés voir, des partenaires que nous connaissons, des régions parfois moins programmées et surtout beaucoup de flexibilité. La Croatie possède encore énormément de possibilités dès que l’on accepte de sortir des itinéraires les plus évidents », conclut Quentin Billon.

Cette nouvelle production Croatie sera progressivement proposée aux partenaires de Breathe in Travel pour la saison 2027, avec une ambition claire : faire découvrir une autre facette d’une destination que les voyageurs pensent parfois déjà connaître.



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Tags : Breathe in Travel
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