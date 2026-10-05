Croatie 2027 : Breathe in Travel veut proposer une autre manière de découvrir la destination

Avec cette nouvelle programmation, Breathe in Travel assume donc une stratégie de différenciation sur une destination déjà très concurrentielle.



Plutôt que de chercher à multiplier les références, le réceptif souhaite privilégier une sélection plus personnelle et renforcer son travail de terrain.



« Nous ne voulons pas proposer une Croatie de plus. Notre ambition est que les agences qui travaillent avec nous puissent retrouver une manière différente de construire leurs voyages : des adresses que nous sommes allés voir, des partenaires que nous connaissons, des régions parfois moins programmées et surtout beaucoup de flexibilité. La Croatie possède encore énormément de possibilités dès que l’on accepte de sortir des itinéraires les plus évidents » , conclut Quentin Billon.



Cette nouvelle production Croatie sera progressivement proposée aux partenaires de Breathe in Travel pour la saison 2027, avec une ambition claire : faire découvrir une autre facette d’une destination que les voyageurs pensent parfois déjà connaître.