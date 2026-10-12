L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil

En février, Mindelo change de visage. En 2027, le carnaval s'y tiendra du 7 au 14 février, avec le grand défilé du mardi gras, le 9 février, pour point d'orgue. Pendant une semaine, chars costumés et batucada envahissent les rues de la ville natale de Cesária Évora, portés par des groupes de quartier qui préparent la fête depuis des mois. São Nicolau célèbre aussi son carnaval avec ferveur. À Mindelo, les hébergements se remplissent vite à cette période, et l'idéal est de prolonger la fête par quelques jours de randonnée à Santo Antão, à une heure de ferry.



Avant cela, Noël et le Nouvel An se célèbrent en famille et en musique. Dans les hôtels de Sal et Boa Vista comme dans les rues de Mindelo, le réveillon se vit en plein air, dans la douceur d'un soir d'été en plein mois de décembre. De quoi séduire les clients qui rêvent d'échapper à l'hiver pendant les fêtes, à condition de réserver tôt.



Du côté de Praia, l'Atlantic Music Expo, qui réunit artistes et programmateurs de tout l'Atlantique, tiendra sa 13e édition du 5 au 8 avril 2027, suivie du 8 au 10 avril par la 16e édition du Kriol Jazz Festival. Deux rendez-vous pour découvrir la scène musicale capverdienne au plus près, avant de partir sur les traces de l'histoire à Cidade Velha.