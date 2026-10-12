logo DestiMaG  
Recherche avancée

L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil

Glisse, nature et fêtes populaires : tour d'horizon des temps forts de l'hiver capverdien


De novembre à avril, le Cap-Vert ne se résume pas à ses plages. C'est en hiver que le vent se lève pour les kitesurfeurs, que les baleines à bosse s'approchent de Boa Vista et que les sentiers de montagne se parcourent dans les meilleures conditions. En février, Mindelo vit au rythme de son carnaval, entre chars costumés et batucada. Une saison où le soleil n'est qu'un point de départ, et que les voyageurs vivent bien au-delà de la plage.


Rédigé par l'Institut du Tourisme du Cap-Vert le Lundi 19 Octobre 2026 à 00:05

© Institut du Tourisme du Cap-Vert
© Institut du Tourisme du Cap-Vert
CroisiEurope

Plein air et sports de glisse sous les alizés


De novembre à juin, le Cap-Vert traverse sa saison sèche, la plus agréable de l'année pour profiter de l'archipel. Le ciel reste dégagé, la lumière est franche et la chaleur douce, propice aux activités de plein air. À 6 heures de vol direct et avec 2 heures de décalage seulement, le changement d'air est immédiat.

De janvier à mars, les alizés soufflent sans faiblir sur Sal et Boa Vista. Les voiles colorées des kitesurfeurs dessinent alors le paysage de Kite Beach, sur la côte est de Sal, où se croisent riders aguerris et débutants. Dans les lagons aux eaux calmes, les écoles accueillent ceux qui découvrent la glisse pour la première fois.

Pas besoin d'être un expert pour se laisser tenter. Les écoles de Sal et Boa Vista proposent des cours d'initiation de quelques heures, en eau peu profonde et encadrés par des moniteurs diplômés. Les passionnés, eux, viennent chercher la régularité du vent et des spots encore peu fréquentés. Une activité qui s'ajoute facilement à un séjour balnéaire, pour toute la famille ou pour un couple en quête d'un peu d'adrénaline.

Les baleines à bosse au large de Boa Vista

De février à mai, les baleines à bosse rejoignent les eaux de Boa Vista pour se reproduire, avec un pic d'observation en mars et avril. Des sorties en mer de quelques heures permettent de les approcher, souvent en compagnie d'un biologiste marin. Une excursion facile à ajouter à un séjour balnéaire, et un joli souvenir à rapporter de la fin d'hiver.

Les meilleurs mois pour randonner

L'hiver est la saison rêvée pour marcher. À Santo Antão, les sentiers serpentent entre vallées verdoyantes et crêtes vertigineuses, avec l'océan en toile de fond. À Fogo, l'ascension du Pico, qui culmine à 2 829 mètres, se fait sous un soleil clément, avec en récompense une vue plongeante sur Chã das Caldeiras.

Les journées sont lumineuses et les soirées plus fraîches en altitude, au point qu'une petite laine devient bienvenue après le coucher du soleil. Pour les randonneurs, c'est une alternative dépaysante aux destinations de marche d'hiver plus classiques, entre villages créoles et paysages volcaniques. Et après une semaine de sentiers, quelques jours de plage à Sal ou Boa Vista viennent clore le voyage en douceur.

Carnaval, réveillon et festivals, l'hiver en musique

En février, Mindelo change de visage. En 2027, le carnaval s'y tiendra du 7 au 14 février, avec le grand défilé du mardi gras, le 9 février, pour point d'orgue. Pendant une semaine, chars costumés et batucada envahissent les rues de la ville natale de Cesária Évora, portés par des groupes de quartier qui préparent la fête depuis des mois. São Nicolau célèbre aussi son carnaval avec ferveur. À Mindelo, les hébergements se remplissent vite à cette période, et l'idéal est de prolonger la fête par quelques jours de randonnée à Santo Antão, à une heure de ferry.

Avant cela, Noël et le Nouvel An se célèbrent en famille et en musique. Dans les hôtels de Sal et Boa Vista comme dans les rues de Mindelo, le réveillon se vit en plein air, dans la douceur d'un soir d'été en plein mois de décembre. De quoi séduire les clients qui rêvent d'échapper à l'hiver pendant les fêtes, à condition de réserver tôt.

Du côté de Praia, l'Atlantic Music Expo, qui réunit artistes et programmateurs de tout l'Atlantique, tiendra sa 13e édition du 5 au 8 avril 2027, suivie du 8 au 10 avril par la 16e édition du Kriol Jazz Festival. Deux rendez-vous pour découvrir la scène musicale capverdienne au plus près, avant de partir sur les traces de l'histoire à Cidade Velha.

Un accès renforcé cet hiver

Rejoindre l'archipel n'a jamais été aussi simple. Pour l'hiver 2026-2027, Transavia dessert Sal, Boa Vista, Praia et São Vicente au départ de Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille. Cabo Verde Airlines relie Paris-CDG à São Vicente, Praia et Sal, et la compagnie est de nouveau accessible dans les GDS et via le BSP depuis le 20 septembre 2026.

Entre le vent, l'océan, les sentiers et la musique, l'hiver capverdien se vit pleinement. Une saison qui donne au voyage un tout autre relief, et qui mérite d'être découverte dès cette année.

Et la belle saison ne s'arrête pas avec l'hiver. D'avril à juin, l'archipel profite encore de la saison sèche : les alizés s'apaisent, la mer se fait plus calme et la chaleur reste agréable, un temps propice à la baignade, au snorkeling comme à la randonnée. Moins demandée que l'hiver, cette période offre aussi davantage de disponibilités, notamment pour les ponts de mai. Un créneau à proposer dès maintenant, en complément des ventes d'hiver.



Lu 156 fois

Tags : Cap-Vert, Institut du Tourisme du Cap-Vert
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 12 Octobre 2026 - 00:05 L’engagement d’Assur-Travel : accompagner nos clients à chaque étape

Lundi 5 Octobre 2026 - 00:05 L'Alberta au fil des saisons, sur mesure avec Worldia

Brand News DestiMaG

L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil

L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil
De novembre à avril, le Cap-Vert ne se résume pas à ses plages. C'est en hiver que le vent se lève...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Les Festivités au Brésil : au rythme des traditions qui font vibrer le pays, par Passion Brazil

Les Festivités au Brésil : au rythme des traditions qui font vibrer le pays, par Passion Brazil
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Groupes seniors : 7 points à vérifier avant de valider votre programme

Les Festivités au Brésil : au rythme des traditions qui font vibrer le pays, par Passion Brazil

ASEV Luxe : un nouveau chapitre s'ouvre dans le voyage sur mesure en Asie

MOANA VOYAGES TAHITI : le Coeur du Fenua

MyHolidayApp : la solution digitale qui simplifie les vacances de vos clients

Brand News

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi
La collection 2027 de Quartier Libre fait la part belle aux séjours multi-activités au pays de...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place
AirMaG

AirMaG

Guadeloupe, Etats-Unis : l'aéroport Marseille-Provence veut multiplier les vols directs en long-courrier

Guadeloupe, Etats-Unis : l'aéroport Marseille-Provence veut multiplier les vols directs en long-courrier
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean : sept navires déployés en Europe en 2028-2029

Royal Caribbean : sept navires déployés en Europe en 2028-2029
Distribution

Distribution

Travel Planet placée en redressement judiciaire [ABO]

Travel Planet placée en redressement judiciaire [ABO]
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtellerie : Emerging Travel Group s’associe à Agoda

Hôtellerie : Emerging Travel Group s’associe à Agoda
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alexis Boudrand (Minor Hotels) : "Nous voulons doubler notre portefeuille d'ici trois ans"

Alexis Boudrand (Minor Hotels) : "Nous voulons doubler notre portefeuille d'ici trois ans"
Partez en France

Partez en France

Esprit de France s'ouvre à la gestion hôtelière !

Esprit de France s'ouvre à la gestion hôtelière !
Production

Production

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar
Transport

Transport

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/