L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil

Plein air et sports de glisse sous les alizés
De novembre à juin, le Cap-Vert traverse sa saison sèche, la plus agréable de l'année pour profiter de l'archipel. Le ciel reste dégagé, la lumière est franche et la chaleur douce, propice aux activités de plein air. À 6 heures de vol direct et avec 2 heures de décalage seulement, le changement d'air est immédiat.
De janvier à mars, les alizés soufflent sans faiblir sur Sal et Boa Vista. Les voiles colorées des kitesurfeurs dessinent alors le paysage de Kite Beach, sur la côte est de Sal, où se croisent riders aguerris et débutants. Dans les lagons aux eaux calmes, les écoles accueillent ceux qui découvrent la glisse pour la première fois.
Pas besoin d'être un expert pour se laisser tenter. Les écoles de Sal et Boa Vista proposent des cours d'initiation de quelques heures, en eau peu profonde et encadrés par des moniteurs diplômés. Les passionnés, eux, viennent chercher la régularité du vent et des spots encore peu fréquentés. Une activité qui s'ajoute facilement à un séjour balnéaire, pour toute la famille ou pour un couple en quête d'un peu d'adrénaline.
Les baleines à bosse au large de Boa Vista
De février à mai, les baleines à bosse rejoignent les eaux de Boa Vista pour se reproduire, avec un pic d'observation en mars et avril. Des sorties en mer de quelques heures permettent de les approcher, souvent en compagnie d'un biologiste marin. Une excursion facile à ajouter à un séjour balnéaire, et un joli souvenir à rapporter de la fin d'hiver.
Les meilleurs mois pour randonner
L'hiver est la saison rêvée pour marcher. À Santo Antão, les sentiers serpentent entre vallées verdoyantes et crêtes vertigineuses, avec l'océan en toile de fond. À Fogo, l'ascension du Pico, qui culmine à 2 829 mètres, se fait sous un soleil clément, avec en récompense une vue plongeante sur Chã das Caldeiras.
Les journées sont lumineuses et les soirées plus fraîches en altitude, au point qu'une petite laine devient bienvenue après le coucher du soleil. Pour les randonneurs, c'est une alternative dépaysante aux destinations de marche d'hiver plus classiques, entre villages créoles et paysages volcaniques. Et après une semaine de sentiers, quelques jours de plage à Sal ou Boa Vista viennent clore le voyage en douceur.
Les journées sont lumineuses et les soirées plus fraîches en altitude, au point qu'une petite laine devient bienvenue après le coucher du soleil. Pour les randonneurs, c'est une alternative dépaysante aux destinations de marche d'hiver plus classiques, entre villages créoles et paysages volcaniques. Et après une semaine de sentiers, quelques jours de plage à Sal ou Boa Vista viennent clore le voyage en douceur.
Carnaval, réveillon et festivals, l'hiver en musique
En février, Mindelo change de visage. En 2027, le carnaval s'y tiendra du 7 au 14 février, avec le grand défilé du mardi gras, le 9 février, pour point d'orgue. Pendant une semaine, chars costumés et batucada envahissent les rues de la ville natale de Cesária Évora, portés par des groupes de quartier qui préparent la fête depuis des mois. São Nicolau célèbre aussi son carnaval avec ferveur. À Mindelo, les hébergements se remplissent vite à cette période, et l'idéal est de prolonger la fête par quelques jours de randonnée à Santo Antão, à une heure de ferry.
Avant cela, Noël et le Nouvel An se célèbrent en famille et en musique. Dans les hôtels de Sal et Boa Vista comme dans les rues de Mindelo, le réveillon se vit en plein air, dans la douceur d'un soir d'été en plein mois de décembre. De quoi séduire les clients qui rêvent d'échapper à l'hiver pendant les fêtes, à condition de réserver tôt.
Du côté de Praia, l'Atlantic Music Expo, qui réunit artistes et programmateurs de tout l'Atlantique, tiendra sa 13e édition du 5 au 8 avril 2027, suivie du 8 au 10 avril par la 16e édition du Kriol Jazz Festival. Deux rendez-vous pour découvrir la scène musicale capverdienne au plus près, avant de partir sur les traces de l'histoire à Cidade Velha.
Avant cela, Noël et le Nouvel An se célèbrent en famille et en musique. Dans les hôtels de Sal et Boa Vista comme dans les rues de Mindelo, le réveillon se vit en plein air, dans la douceur d'un soir d'été en plein mois de décembre. De quoi séduire les clients qui rêvent d'échapper à l'hiver pendant les fêtes, à condition de réserver tôt.
Du côté de Praia, l'Atlantic Music Expo, qui réunit artistes et programmateurs de tout l'Atlantique, tiendra sa 13e édition du 5 au 8 avril 2027, suivie du 8 au 10 avril par la 16e édition du Kriol Jazz Festival. Deux rendez-vous pour découvrir la scène musicale capverdienne au plus près, avant de partir sur les traces de l'histoire à Cidade Velha.
Un accès renforcé cet hiver
Rejoindre l'archipel n'a jamais été aussi simple. Pour l'hiver 2026-2027, Transavia dessert Sal, Boa Vista, Praia et São Vicente au départ de Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille. Cabo Verde Airlines relie Paris-CDG à São Vicente, Praia et Sal, et la compagnie est de nouveau accessible dans les GDS et via le BSP depuis le 20 septembre 2026.
Entre le vent, l'océan, les sentiers et la musique, l'hiver capverdien se vit pleinement. Une saison qui donne au voyage un tout autre relief, et qui mérite d'être découverte dès cette année.
Et la belle saison ne s'arrête pas avec l'hiver. D'avril à juin, l'archipel profite encore de la saison sèche : les alizés s'apaisent, la mer se fait plus calme et la chaleur reste agréable, un temps propice à la baignade, au snorkeling comme à la randonnée. Moins demandée que l'hiver, cette période offre aussi davantage de disponibilités, notamment pour les ponts de mai. Un créneau à proposer dès maintenant, en complément des ventes d'hiver.
Entre le vent, l'océan, les sentiers et la musique, l'hiver capverdien se vit pleinement. Une saison qui donne au voyage un tout autre relief, et qui mérite d'être découverte dès cette année.
Et la belle saison ne s'arrête pas avec l'hiver. D'avril à juin, l'archipel profite encore de la saison sèche : les alizés s'apaisent, la mer se fait plus calme et la chaleur reste agréable, un temps propice à la baignade, au snorkeling comme à la randonnée. Moins demandée que l'hiver, cette période offre aussi davantage de disponibilités, notamment pour les ponts de mai. Un créneau à proposer dès maintenant, en complément des ventes d'hiver.
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