Inspirations Voyages – Cap-Vert : dix îles, dix expériences à vendre toute l'année

Un archipel, dix visages
Posé sur l'Atlantique au large du Sénégal, le Cap-Vert rassemble dix îles volcaniques, dont neuf habitées, sur environ 4 033 km² et pour quelque 560 000 habitants. Elles se répartissent en deux groupes. Au nord se trouvent les îles de Barlavento, dites « au vent » (Sal, Boa Vista, São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Santa Luzia). Au sud, les îles de Sotavento, « sous le vent » (Santiago, Fogo, Brava, Maio).
Chaque île a son relief, son climat et son rythme propres, permettant de construire des séjours très différents selon le profil du client. L'archipel est l'héritier de cinq siècles d'échanges entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, et ce métissage se retrouve aujourd’hui dans la langue, la musique et la cuisine. Démocratie parlementaire depuis 1991, le Cap-Vert est aussi l'un des pays les plus stables du continent africain, un argument rassurant pour tous les voyageurs.
Côté saisonnalité, la destination se vend toute l'année. La saison sèche, de novembre à juin, convient aussi bien au balnéaire qu'à la randonnée, et de janvier à mars les alizés font le bonheur des amateurs de sports de glisse aquatique. Les ailes de saison, de mars à en juillet et de mi-septembre à mi-octobre, sont particulièrement intéressantes à programmer. La fréquentation y est plus faible, les disponibilités hôtelières plus larges, les averses tropicales de l’été et de l’automne reverdissent les montagnes de Santo Antão, Fogo ou Brava.
Chaque île a son relief, son climat et son rythme propres, permettant de construire des séjours très différents selon le profil du client. L'archipel est l'héritier de cinq siècles d'échanges entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, et ce métissage se retrouve aujourd’hui dans la langue, la musique et la cuisine. Démocratie parlementaire depuis 1991, le Cap-Vert est aussi l'un des pays les plus stables du continent africain, un argument rassurant pour tous les voyageurs.
Côté saisonnalité, la destination se vend toute l'année. La saison sèche, de novembre à juin, convient aussi bien au balnéaire qu'à la randonnée, et de janvier à mars les alizés font le bonheur des amateurs de sports de glisse aquatique. Les ailes de saison, de mars à en juillet et de mi-septembre à mi-octobre, sont particulièrement intéressantes à programmer. La fréquentation y est plus faible, les disponibilités hôtelières plus larges, les averses tropicales de l’été et de l’automne reverdissent les montagnes de Santo Antão, Fogo ou Brava.
Le Cap-Vert balnéaire, entre farniente et sports de glisse
Sal et Boa Vista sont les deux premières portes d'entrée en provenance d’Europe, avec la plus forte capacité aérienne et hôtelière. Sal concentre l'essentiel de son activité autour de Santa Maria, au sud de l'île, où se trouvent la plage principale éponyme et une grande variété d’hôtels. Au-delà de la baignade, l'île offre de quoi remplir de belles journées d’excursion : les voyageurs peuvent flotter dans les salines de Pedra de Lume, installées dans un ancien cratère, observer les requins-citrons en eau peu profonde à Baía da Parda, ou prendre un cours de kitesurf ou de windsurf sur des spots reconnus au niveau international.
Boa Vista est plus sauvage et plus étendue. Le désert de Viana et la plage de Santa Monica en sont les sites emblématiques. De juin à octobre, l'île accueille l'une des plus importantes zones de ponte de tortues caouannes au monde, et des sorties d'observation encadrées sont proposées. Le parc hôtelier des deux îles va du club all-inclusive à l'hôtel de charme, ce qui en fait des bases idéales pour une clientèle familiale ou pour une extension balnéaire en fin de circuit.
Boa Vista est plus sauvage et plus étendue. Le désert de Viana et la plage de Santa Monica en sont les sites emblématiques. De juin à octobre, l'île accueille l'une des plus importantes zones de ponte de tortues caouannes au monde, et des sorties d'observation encadrées sont proposées. Le parc hôtelier des deux îles va du club all-inclusive à l'hôtel de charme, ce qui en fait des bases idéales pour une clientèle familiale ou pour une extension balnéaire en fin de circuit.
Au nord-ouest de l’archipel, Santo Antão est l'île de référence pour la randonnée. Elle est accessible en une heure de ferry depuis Mindelo, sur São Vicente. Les itinéraires les plus connus, comme la vallée de Paul ou le sentier côtier de Cruzinha vers le village de Fontainhas, se font à la journée et s'adaptent à des niveaux variés. L'hébergement se fait surtout en petites structures et pensions de famille, ce qui convient bien aux circuits en petits groupes accompagnés par des guides locaux.
Fogo offre une expérience différente. Le Pico do Fogo, volcan encore actif, culmine à 2 829 mètres. Son ascension demande environ quatre heures depuis Chã das Caldeiras, où vivent quelques centaines d'habitants au pied du cratère qui y cultivent la vigne et le café sur les sols de lave. Pour une clientèle de marcheurs plus confirmés, São Nicolau propose des reliefs escarpés et la forêt du Monte Gordo, dans une île encore très peu fréquentée.
Fogo offre une expérience différente. Le Pico do Fogo, volcan encore actif, culmine à 2 829 mètres. Son ascension demande environ quatre heures depuis Chã das Caldeiras, où vivent quelques centaines d'habitants au pied du cratère qui y cultivent la vigne et le café sur les sols de lave. Pour une clientèle de marcheurs plus confirmés, São Nicolau propose des reliefs escarpés et la forêt du Monte Gordo, dans une île encore très peu fréquentée.
Le Cap-Vert culturel, au rythme de la morna
La culture capverdienne s'exprime d'abord par la musique, et en particulier par la morna. Ce chant lent, en créole, parle de l'exil, du départ et de la saudade. Cesária Évora l'a fait connaître dans le monde entier, et elle est inscrite depuis 2019 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Elle résonne encore dans l’archipel, souvent accompagnée de la coladeira, plus rythmée.
Une autre notion à transmettre aux clients est la morabeza. Ce mot, intraduisible, désigne une manière d'accueillir faite de gentillesse, de simplicité et de disponibilité, et beaucoup de voyageurs la citent comme le souvenir le plus marquant de leur séjour. Elle passe souvent par la table, autour de la cachupa, plat national à base de maïs et de haricots, ou d'un verre de grogue, le rhum local produit sur plusieurs îles.
Pour vivre cette culture au plus près, São Vicente est l'étape à privilégier. Mindelo, ville natale de Cesária Évora, a gardé ses façades coloniales colorées et une scène musicale très active. Le carnaval de février y attire de nombreux visiteurs, il faut donc anticiper les réservations. Combinée à Santo Antão sur 7 à 8 jours, São Vicente permet d'associer musique et randonnée dans un même circuit.
Une autre notion à transmettre aux clients est la morabeza. Ce mot, intraduisible, désigne une manière d'accueillir faite de gentillesse, de simplicité et de disponibilité, et beaucoup de voyageurs la citent comme le souvenir le plus marquant de leur séjour. Elle passe souvent par la table, autour de la cachupa, plat national à base de maïs et de haricots, ou d'un verre de grogue, le rhum local produit sur plusieurs îles.
Pour vivre cette culture au plus près, São Vicente est l'étape à privilégier. Mindelo, ville natale de Cesária Évora, a gardé ses façades coloniales colorées et une scène musicale très active. Le carnaval de février y attire de nombreux visiteurs, il faut donc anticiper les réservations. Combinée à Santo Antão sur 7 à 8 jours, São Vicente permet d'associer musique et randonnée dans un même circuit.
Santiago, l'île polyvalente
Santiago est la plus grande île de l'archipel et celle qui offre le plus de variété. Cidade Velha, fondée par les Portugais au XVe siècle et considérée comme la première ville coloniale européenne sous les tropiques, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Praia, la capitale économique et politique du Cap-Vert, accueille chaque année en avril l'Atlantic Music Expo et le Kriol Jazz Festival. Au cœur de l’île, le marché d'Assomada et le parc naturel de Serra Malagueta permettent de découvrir la vie rurale et de randonner. Au nord, la baie de Tarrafal propose deux plages pour quelques jours de farniente.
Santiago se prête bien à un premier voyage, ou à un combiné avec Fogo, tourné vers l'histoire et le volcan.
Santiago se prête bien à un premier voyage, ou à un combiné avec Fogo, tourné vers l'histoire et le volcan.
Le Cap-Vert hors des sentiers battus
Certaines îles restent à l'écart des grands flux et intéresseront une clientèle de voyageurs curieux. Brava, la plus petite île habitée du Cap-Vert, se rejoint uniquement en ferry depuis Fogo, en une heure environ. Verte et fleurie, elle se découvre à pied, depuis Nova Sintra jusqu'à la crique de Fajã d'Água. Maio, à une vingtaine de minutes de vol de Santiago, compte très peu d'hébergements, de longues plages désertes et des villages de pêcheurs comme Morro ou Calheta.
Enfin, Santa Luzia, seule île inhabitée, est une réserve naturelle intégrale. Son accès est strictement encadré et soumis à autorisation, ce qui en fait un symbole de la politique de préservation de l'archipel.
Enfin, Santa Luzia, seule île inhabitée, est une réserve naturelle intégrale. Son accès est strictement encadré et soumis à autorisation, ce qui en fait un symbole de la politique de préservation de l'archipel.
Combiner les îles pour vivre plusieurs voyages en un seul
Le combiné d'îles est la meilleure façon de révéler toute la diversité du Cap-Vert. En quelques jours, le voyageur passe des crêtes verdoyantes de Santo Antão aux ruelles musicales de Mindelo, ou de la caldeira de Fogo aux plages de Sal. Chaque île change le décor, le rythme et l'ambiance, au point de donner l'impression de vivre plusieurs voyages en un seul.
Les liaisons entre les îles se font principalement en avion, avec la compagnie CVsky, qui propose de nombreuses rotations au sein de l'archipel pour des temps de vol de 15 minutes à 1 heure. Le ferry est également une option, en particulier entre São Vicente et Santo Antão, et entre Fogo et Brava, avec la compagnie CV Interilhas. Ce réseau facilite la construction de combinés sur deux ou trois îles, avec la possibilité d'ajouter une extension balnéaire à Sal ou Boa Vista en fin de séjour.
Les liaisons entre les îles se font principalement en avion, avec la compagnie CVsky, qui propose de nombreuses rotations au sein de l'archipel pour des temps de vol de 15 minutes à 1 heure. Le ferry est également une option, en particulier entre São Vicente et Santo Antão, et entre Fogo et Brava, avec la compagnie CV Interilhas. Ce réseau facilite la construction de combinés sur deux ou trois îles, avec la possibilité d'ajouter une extension balnéaire à Sal ou Boa Vista en fin de séjour.
Formalités : ce qu'il faut savoir
Les ressortissants français, et de l’Union européenne plus largement, n'ont pas besoin de visa pour un séjour de moins de 30 jours au Cap-Vert. Le passeport doit être valable six mois après la date de retour. Deux démarches sont à anticiper, le pré-enregistrement obligatoire sur la plateforme gouvernementale EASE, au plus tard cinq jours avant le départ, et le paiement de la taxe aéroportuaire, d'environ 3 400 escudos (une trentaine d'euros).
Aucun vaccin n'est exigé. Le décalage horaire est de -2 heures en hiver et de -3 heures en été. La monnaie locale est l'escudo capverdien (environ 110 CVE pour 1 €), et l'euro est accepté dans les zones les plus touristiques. Le portugais est la langue officielle et le créole la langue courante, mais le français est souvent compris et parlé sur les îles.
Aucun vaccin n'est exigé. Le décalage horaire est de -2 heures en hiver et de -3 heures en été. La monnaie locale est l'escudo capverdien (environ 110 CVE pour 1 €), et l'euro est accepté dans les zones les plus touristiques. Le portugais est la langue officielle et le créole la langue courante, mais le français est souvent compris et parlé sur les îles.
Accès aériens : une offre directe renforcée
Cabo Verde Airlines relie chaque semaine Paris CDG à São Vicente et Praia le lundi, avec un retour prévu le dimanche. La compagnie a également repris ses vols directs entre Paris-CDG et Sal à raison d’un vol par semaine. Bonne nouvelle pour les agences : depuis le 20 septembre 2026, la compagnie est de nouveau accessible dans les GDS, et via le BSP.
Pour l'hiver 2026-2027, Transavia dessert quatre îles de l'archipel (Sal, Boa Vista, Praia et São Vicente) au départ de Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille. D'autres accès sont possibles via le Portugal, notamment avec TAP Air Portugal et easyJet.
Au Cap-Vert, chaque île raconte une histoire différente : le souffle des alizés sur les plages de Sal, le silence des crêtes de Santo Antão, les notes de morna qui s'échappent des terrasses de Mindelo. Une destination qui se vit au rythme des rencontres, et qui donne envie de la (re)découvrir. Avec une offre aérienne renforcée cet hiver, c'est le moment idéal pour la faire découvrir à vos clients.
Pour l'hiver 2026-2027, Transavia dessert quatre îles de l'archipel (Sal, Boa Vista, Praia et São Vicente) au départ de Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille. D'autres accès sont possibles via le Portugal, notamment avec TAP Air Portugal et easyJet.
Au Cap-Vert, chaque île raconte une histoire différente : le souffle des alizés sur les plages de Sal, le silence des crêtes de Santo Antão, les notes de morna qui s'échappent des terrasses de Mindelo. Une destination qui se vit au rythme des rencontres, et qui donne envie de la (re)découvrir. Avec une offre aérienne renforcée cet hiver, c'est le moment idéal pour la faire découvrir à vos clients.
En résumé, 5 bonnes raisons de vendre le Cap-Vert
1. Dix îles, dix voyages : plage, rando, volcan, musique.
2. Toute l'année : soleil, mer omniprésente et nature.
3. Simple : ni visa ni vaccin, 2 à 3 h de décalage.
4. La morabeza : un accueil inoubliable, au rythme de la morna.
5. À 6 h de Paris : vols directs depuis cinq villes françaises.
2. Toute l'année : soleil, mer omniprésente et nature.
3. Simple : ni visa ni vaccin, 2 à 3 h de décalage.
4. La morabeza : un accueil inoubliable, au rythme de la morna.
5. À 6 h de Paris : vols directs depuis cinq villes françaises.
Contacter l'Institut du Tourisme du Cap-Vert
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