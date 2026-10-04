Inspirations Voyages – Cap-Vert : dix îles, dix expériences à vendre toute l'année

Posé sur l'Atlantique au large du Sénégal, le Cap-Vert rassemble dix îles volcaniques, dont neuf habitées, sur environ 4 033 km² et pour quelque 560 000 habitants. Elles se répartissent en deux groupes. Au nord se trouvent les îles de Barlavento, dites « au vent » (Sal, Boa Vista, São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Santa Luzia). Au sud, les îles de Sotavento, « sous le vent » (Santiago, Fogo, Brava, Maio).



Chaque île a son relief, son climat et son rythme propres, permettant de construire des séjours très différents selon le profil du client. L'archipel est l'héritier de cinq siècles d'échanges entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, et ce métissage se retrouve aujourd’hui dans la langue, la musique et la cuisine. Démocratie parlementaire depuis 1991, le Cap-Vert est aussi l'un des pays les plus stables du continent africain, un argument rassurant pour tous les voyageurs.



Côté saisonnalité, la destination se vend toute l'année. La saison sèche, de novembre à juin, convient aussi bien au balnéaire qu'à la randonnée, et de janvier à mars les alizés font le bonheur des amateurs de sports de glisse aquatique. Les ailes de saison, de mars à en juillet et de mi-septembre à mi-octobre, sont particulièrement intéressantes à programmer. La fréquentation y est plus faible, les disponibilités hôtelières plus larges, les averses tropicales de l’été et de l’automne reverdissent les montagnes de Santo Antão, Fogo ou Brava.