Smile Angels : quand la fidélisation devient un levier de motivation pour les agents de voyage

Fidéliser les agents de voyage : un enjeu devenu incontournable
Dans un environnement où les outils se multiplient et où les professionnels du tourisme disposent d'un large choix de plateformes, la fidélisation est devenue un enjeu central.
Pour un acteur B2B comme DIGITRIPS Pro, accompagner les agents de voyage ne consiste pas uniquement à mettre à leur disposition des contenus, des fonctionnalités ou des services performants. L'objectif est également de construire une relation durable, fondée sur la proximité, l'écoute et la reconnaissance de leur engagement.
Les agents de voyage jouent un rôle essentiel dans l'écosystème touristique. Ils conseillent, rassurent, accompagnent et créent de la valeur à chaque étape du parcours client. Reconnaître leur implication fait donc partie intégrante de la vision portée par DIGITRIPS Pro.
Dans cette logique, la fidélisation constitue un levier gagnant-gagnant. Elle permet aux agents de bénéficier d'avantages concrets tout en renforçant leur engagement auprès d'une plateforme qu'ils utilisent au quotidien. C'est également un moyen de valoriser leur expertise et leur travail, au-delà de la simple transaction.
C'est précisément dans cet esprit qu'a été créé Smile Angels.
Smile Angels : un programme conçu spécialement pour les agents de voyage
Smile Angels est le programme de fidélité de DIGITRIPS Pro exclusivement réservé aux agents de voyage.
Son fonctionnement repose sur un principe simple : chaque réservation réalisée via la plateforme permet de cumuler des TravelPoints. Ces points peuvent ensuite être convertis en cadeaux disponibles dans une boutique en ligne accessible à tous les membres du programme.
En quelques mots : les agents réservent, cumulent des TravelPoints et les convertissent en cadeaux divers et variés.
Accessible sur ordinateur, smartphone et tablette, Smile Angels accompagne les professionnels du tourisme partout et à tout moment.
Son fonctionnement repose sur un principe simple : chaque réservation réalisée via la plateforme permet de cumuler des TravelPoints. Ces points peuvent ensuite être convertis en cadeaux disponibles dans une boutique en ligne accessible à tous les membres du programme.
En quelques mots : les agents réservent, cumulent des TravelPoints et les convertissent en cadeaux divers et variés.
Accessible sur ordinateur, smartphone et tablette, Smile Angels accompagne les professionnels du tourisme partout et à tout moment.
Toutes les réservations peuvent rapporter des TravelPoints
L'un des principaux atouts du programme réside dans son périmètre particulièrement large.
Les réservations d'hébergements, de vols, de packages dynamiques (vol ou train + hôtel + transfert), de transferts ou encore de locations de voitures réalisées via DIGITRIPS Pro permettent de cumuler des TravelPoints. Afin d'apporter davantage de visibilité, le nombre de TravelPoints pouvant être générés est affiché avant la réservation. Les agents peuvent ainsi visualiser immédiatement le potentiel de gains associé à un dossier.
Cette transparence permet de mieux valoriser chaque vente et d'intégrer la fidélisation directement dans le quotidien des réservations.
Les réservations d'hébergements, de vols, de packages dynamiques (vol ou train + hôtel + transfert), de transferts ou encore de locations de voitures réalisées via DIGITRIPS Pro permettent de cumuler des TravelPoints. Afin d'apporter davantage de visibilité, le nombre de TravelPoints pouvant être générés est affiché avant la réservation. Les agents peuvent ainsi visualiser immédiatement le potentiel de gains associé à un dossier.
Cette transparence permet de mieux valoriser chaque vente et d'intégrer la fidélisation directement dans le quotidien des réservations.
Des opportunités régulières pour gagner encore plus
Au-delà des réservations, DIGITRIPS Pro propose régulièrement des opérations spéciales destinées à enrichir l'expérience Smile Angels.
Challenges, quiz, événements ou opérations menées avec des partenaires viennent régulièrement permettre aux agents de cumuler davantage de TravelPoints. L'objectif est double : animer la communauté et offrir des occasions supplémentaires de récompenser l'engagement des professionnels du tourisme. Ces initiatives contribuent également à maintenir un lien régulier avec les agents tout au long de l'année, dans une logique de proximité qui caractérise l'approche de DIGITRIPS Pro.
Challenges, quiz, événements ou opérations menées avec des partenaires viennent régulièrement permettre aux agents de cumuler davantage de TravelPoints. L'objectif est double : animer la communauté et offrir des occasions supplémentaires de récompenser l'engagement des professionnels du tourisme. Ces initiatives contribuent également à maintenir un lien régulier avec les agents tout au long de l'année, dans une logique de proximité qui caractérise l'approche de DIGITRIPS Pro.
Une boutique pensée pour tous les profils
Une fois leurs TravelPoints cumulés, les membres Smile Angels peuvent les échanger contre une large sélection de cadeaux. Cartes cadeaux, high-tech, bien-être, sport, maison, gastronomie, loisirs ou encore produits pour enfants : la diversité de l'offre permet à chacun de trouver une récompense correspondant à ses envies.
Cette variété constitue l'une des forces du programme. Chaque agent peut définir son propre objectif et choisir les cadeaux qui lui correspondent réellement.
Cette variété constitue l'une des forces du programme. Chaque agent peut définir son propre objectif et choisir les cadeaux qui lui correspondent réellement.
Une adhésion rapide, gratuite et avantageuse dès l'inscription
L'inscription à Smile Angels est simple, rapide et entièrement gratuite. Les nouveaux membres peuvent bénéficier d'un bonus de bienvenue pouvant atteindre jusqu’à 1 000 TravelPoints lorsqu'ils complètent intégralement leur profil.
Une manière pour DIGITRIPS Pro d'accueillir les nouveaux inscrits et de les aider à faire leurs premiers pas dans le programme.
Une manière pour DIGITRIPS Pro d'accueillir les nouveaux inscrits et de les aider à faire leurs premiers pas dans le programme.
Save the date : découvrez tous les avantages de Smile Angels à travers le webinaire du 27 octobre !
Afin d'aider les agents de voyage à tirer pleinement parti du programme, DIGITRIPS Pro organise un webinaire spécial Smile Angels le mardi 27 octobre à 10h.
Durant cette session, les équipes de DIGITRIPS Pro reviendront sur les fondamentaux du programme de fidélité et présenteront les nombreuses opportunités offertes aux professionnels du tourisme pour transformer leur activité en récompenses. Les participants découvriront notamment comment s'inscrire, cumuler des TravelPoints à travers leurs ventes, suivre leur solde et profiter des avantages disponibles dans la boutique Smile Angels.
Ce webinaire sera l'occasion d'effectuer une démonstration en direct de l'espace membre, de présenter les différentes récompenses accessibles, ainsi que les animations, challenges et opérations spéciales permettant de gagner davantage de points tout au long de l'année.
Les équipes partageront également les bonnes pratiques à adopter pour optimiser l'utilisation du programme et répondront aux questions des participants lors d'une session d'échanges dédiée.
Pour clôturer ce rendez-vous, un quiz interactif permettra aux participants de tester leurs connaissances sur Smile Angels. Les trois meilleurs participants remporteront des cartes cadeaux d'une valeur de 50€, 30€ et 20€. Une opportunité pour les agents de voyage de découvrir comment faire de chacune de leurs réservations un véritable levier de récompenses.
Pour s’inscrire à ce webinaire dédié au programme de fidélité Smile Angels, rendez-vous sur votre espace DIGITRIPS Pro !
À travers Smile Angels, DIGITRIPS Pro confirme ainsi sa volonté d'accompagner les agents de voyage bien au-delà de la réservation. En valorisant leur activité au quotidien et en récompensant leur engagement, la plateforme fait de la fidélisation un véritable moteur de motivation et de proximité avec son réseau de partenaires.
Durant cette session, les équipes de DIGITRIPS Pro reviendront sur les fondamentaux du programme de fidélité et présenteront les nombreuses opportunités offertes aux professionnels du tourisme pour transformer leur activité en récompenses. Les participants découvriront notamment comment s'inscrire, cumuler des TravelPoints à travers leurs ventes, suivre leur solde et profiter des avantages disponibles dans la boutique Smile Angels.
Ce webinaire sera l'occasion d'effectuer une démonstration en direct de l'espace membre, de présenter les différentes récompenses accessibles, ainsi que les animations, challenges et opérations spéciales permettant de gagner davantage de points tout au long de l'année.
Les équipes partageront également les bonnes pratiques à adopter pour optimiser l'utilisation du programme et répondront aux questions des participants lors d'une session d'échanges dédiée.
Pour clôturer ce rendez-vous, un quiz interactif permettra aux participants de tester leurs connaissances sur Smile Angels. Les trois meilleurs participants remporteront des cartes cadeaux d'une valeur de 50€, 30€ et 20€. Une opportunité pour les agents de voyage de découvrir comment faire de chacune de leurs réservations un véritable levier de récompenses.
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À travers Smile Angels, DIGITRIPS Pro confirme ainsi sa volonté d'accompagner les agents de voyage bien au-delà de la réservation. En valorisant leur activité au quotidien et en récompensant leur engagement, la plateforme fait de la fidélisation un véritable moteur de motivation et de proximité avec son réseau de partenaires.
Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :
Au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com
Notre site : www.digitripspro.com
Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici
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