Smile Angels : quand la fidélisation devient un levier de motivation pour les agents de voyage

L'un des principaux atouts du programme réside dans son périmètre particulièrement large.



Les réservations d'hébergements, de vols, de packages dynamiques (vol ou train + hôtel + transfert), de transferts ou encore de locations de voitures réalisées via DIGITRIPS Pro permettent de cumuler des TravelPoints. Afin d'apporter davantage de visibilité, le nombre de TravelPoints pouvant être générés est affiché avant la réservation. Les agents peuvent ainsi visualiser immédiatement le potentiel de gains associé à un dossier.



Cette transparence permet de mieux valoriser chaque vente et d'intégrer la fidélisation directement dans le quotidien des réservations.