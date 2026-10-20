La mue de Chantilly, destination idéale pour une escapade luxe

Pour ces entreprises et mécènes, le Domaine peut organiser des dîners privés, des visites exclusives - parfois en compagnie du Conservateur -, des déjeuners dans la galerie de peinture du Duc d'Aumale ou dans la Bibliothèque.



A l'heure où la clientèle aisée raffole d'expériences privées "sur-mesure", le service "événementiel" du Domaine loue d'ailleurs régulièrement ses espaces extérieurs (le Grand Canal, le Jardin Anglais, la Terrasse d'Enghien) pour des mariages haut de gamme, des tournages (par exemple, pour partie, celui des "Trois mousquetaires"), des lancements de marques, des concerts. Ou de prestigieux concours.



Lors de ces événements d'entreprises ou de ces fêtes privées, des prestataires extérieurs rivalisent d'imagination, faisant venir, par exemple, des gondoles sur le Grand canal pour recréer l'ambiance des fêtes baroques des princes de Condé.



"Le mécénat nous apporte 1,7 million d'euros par an. Il nous en faudrait le double" , insiste Viviane Olivo. En effet, dit-elle, "nous avons besoin de 33 millions d'euros sur quinze ans pour des travaux d'urgence dans la Bibliothèque, dans le Hameau, dans les Grandes Ecuries, pour refaire les verrières et pour financer le projet de musée Vatel (l'intendant organisateur des grandes fêtes princières en 1671, ndlr) ".