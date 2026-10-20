La mue de Chantilly, destination idéale pour une escapade luxe

Jeanne & The Forest, une résidence privée à l'histoire plutôt mouvementée - Photo PB, composition générée par IA
Jeanne & The Forest. De prime abord, ce nom aux consonances britanniques interpelle puisque c’est celui d’un quatre étoiles basé à Gouvieux, dans l'Oise, à deux pas de Chantilly, célèbre "Ville d'Art et d'Histoire", à 60 km à peine de Paris.
Ce nom so british fait référence à la forêt environnante et à la baronne Jeanne de Rothschild, à qui l'on doit la construction, au début du XXe siècle, au cœur d'un parc de 6 hectares, de l’imposant Château de Montvillargenne.
De style anglo-normand assez éclectique, cette résidence privée a eu une histoire plutôt mouvementée, puis est devenue, en 1985, le plus grand château-hôtel de France.
Labellisé 4 étoiles en 2003 puis, plus tard, Clef Verte, doté d’un bâtiment annexe moderne, la "Factory", il a été racheté, en 2025, par le groupe indépendant français 369° Hôtels & Maisons.
Il a alors bénéficié d'une rénovation d’envergure : transformation complète des 120 chambres dont 15 suites (à partir de 180€ la nuit en basse saison), création d’un espace bien-être avec piscine, salle de fitness, spa (soins réalisés en partenariat avec la marque Codage Paris), sauna et hammam. Puis a rouvert sous le nom Jeanne & the Forest.
Ce nom so british fait référence à la forêt environnante et à la baronne Jeanne de Rothschild, à qui l'on doit la construction, au début du XXe siècle, au cœur d'un parc de 6 hectares, de l’imposant Château de Montvillargenne.
De style anglo-normand assez éclectique, cette résidence privée a eu une histoire plutôt mouvementée, puis est devenue, en 1985, le plus grand château-hôtel de France.
Labellisé 4 étoiles en 2003 puis, plus tard, Clef Verte, doté d’un bâtiment annexe moderne, la "Factory", il a été racheté, en 2025, par le groupe indépendant français 369° Hôtels & Maisons.
Il a alors bénéficié d'une rénovation d’envergure : transformation complète des 120 chambres dont 15 suites (à partir de 180€ la nuit en basse saison), création d’un espace bien-être avec piscine, salle de fitness, spa (soins réalisés en partenariat avec la marque Codage Paris), sauna et hammam. Puis a rouvert sous le nom Jeanne & the Forest.
Jeanne & The Forest : un concept art de vivre
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Clin d’œil à la clientèle branchée et internationale, cette nouvelle signature est axée sur un concept mêlant art de vivre, séjours "verts" et séjours workation haut de gamme à proximité de Paris.
La décoration, soignée mais renouvelée, en témoigne : les boiseries et les éléments traditionnels du château cohabitent avec un mobilier aux lignes contemporaines, aux couleurs très actuelles.
L’établissement, qui dispose de nombreuses salles de réunions et séminaires, de format variés, réalise 60% de son activité en MICE, avec des entreprises majoritairement de la région parisienne et, pour l’essentiel, la semaine.
La clientèle loisirs vient plutôt le week-end. Elle est issue, elle aussi, de la région parisienne, mais également de l’Europe occidentale et des Etats-Unis.
L’installation, l’année prochaine, de la climatisation dans toutes les chambres sera un atout supplémentaire. Sans attendre, Gabrielle Perrot, la directrice d’exploitation, s’emploie à rendre la clientèle plus nombreuse.
Jeanne & the Forest, qui dispose d’une somptueuse chambre nuptiale, accueille volontiers des mariages. L'établissement peut alors être entièrement privatisé, tout comme pour des événements. Compter tout de même 200 000€, repas compris, voire plus lorsque les mariés imposent leur propre traiteur.
La décoration, soignée mais renouvelée, en témoigne : les boiseries et les éléments traditionnels du château cohabitent avec un mobilier aux lignes contemporaines, aux couleurs très actuelles.
L’établissement, qui dispose de nombreuses salles de réunions et séminaires, de format variés, réalise 60% de son activité en MICE, avec des entreprises majoritairement de la région parisienne et, pour l’essentiel, la semaine.
La clientèle loisirs vient plutôt le week-end. Elle est issue, elle aussi, de la région parisienne, mais également de l’Europe occidentale et des Etats-Unis.
L’installation, l’année prochaine, de la climatisation dans toutes les chambres sera un atout supplémentaire. Sans attendre, Gabrielle Perrot, la directrice d’exploitation, s’emploie à rendre la clientèle plus nombreuse.
Jeanne & the Forest, qui dispose d’une somptueuse chambre nuptiale, accueille volontiers des mariages. L'établissement peut alors être entièrement privatisé, tout comme pour des événements. Compter tout de même 200 000€, repas compris, voire plus lorsque les mariés imposent leur propre traiteur.
Le Grand Pavillon Chantilly, idéal pour se mettre au vert
Cette mue du Château de Montvillargenne est emblématique du renouveau de l’offre, notamment haut de gamme (deux 5 étoiles, quatre 4 étoiles), dans le "triangle d’or" de l’hôtellerie, à Chantilly et au sud de l'Oise, parfois à l'occasion d'un changement de propriétaire ou d'enseigne.
Ainsi, en 2019, avant son ouverture sous l'enseigne Hyatt Regency Chantilly, Le Grand Pavillon Chantilly, un 4 étoiles installé à l’emplacement d’un ancien moulin et de l’ancienne blanchisserie du domaine de Chantilly, avait bénéficié d’une transformation complète : il n'a donc pas fait l'objet d'une vaste rénovation après son rachat par le groupe lyonnais Lavorel Hotels fin 2021.
Cependant, sa décoration intérieure a été ajustée pour appuyer son positionnement "campagne chic". Par ailleurs, ses concepts de restauration (Le Craft, Le Carrousel) ont été revus et un nouveau spa Sothys est arrivé. Composé de neuf pavillons installés au cœur d’un vaste parc arboré, cet établissement a l’allure de hameau propose 215 chambres (à partir de 150 à 180€ la nuit, selon la période). Et, à l'occasion, des dîners gastronomiques à quatre mains.
Lui aussi se partage entre clientèles d'affaires et de loisirs, individuelle ou en groupes (mariage, etc.), mais, insiste Romain Dauvergne, son directeur, "à la belle saison, nous sommes remplis de Parisiens qui viennent se mettre au vert, le week-end. Souvent, ils se contentent de profiter de la piscine, sans sortir visiter la région".
Ainsi, en 2019, avant son ouverture sous l'enseigne Hyatt Regency Chantilly, Le Grand Pavillon Chantilly, un 4 étoiles installé à l’emplacement d’un ancien moulin et de l’ancienne blanchisserie du domaine de Chantilly, avait bénéficié d’une transformation complète : il n'a donc pas fait l'objet d'une vaste rénovation après son rachat par le groupe lyonnais Lavorel Hotels fin 2021.
Cependant, sa décoration intérieure a été ajustée pour appuyer son positionnement "campagne chic". Par ailleurs, ses concepts de restauration (Le Craft, Le Carrousel) ont été revus et un nouveau spa Sothys est arrivé. Composé de neuf pavillons installés au cœur d’un vaste parc arboré, cet établissement a l’allure de hameau propose 215 chambres (à partir de 150 à 180€ la nuit, selon la période). Et, à l'occasion, des dîners gastronomiques à quatre mains.
Lui aussi se partage entre clientèles d'affaires et de loisirs, individuelle ou en groupes (mariage, etc.), mais, insiste Romain Dauvergne, son directeur, "à la belle saison, nous sommes remplis de Parisiens qui viennent se mettre au vert, le week-end. Souvent, ils se contentent de profiter de la piscine, sans sortir visiter la région".
L'Hôtel Mont Royal Intercontinental : incarner l'excellence hôtelière
Au château Mont Royal, des ambiances plus modernes, un cachet préservé - Photo : Hôtel Mont Royal Chantilly Intercontinental
Prenons encore, à titre d'exemple des mutations en cours, l’Hôtel Mont Royal Chantilly Intercontinental. Ce 5 étoiles a, lui aussi, fait peau neuve.
A l’origine, c'était un château construit début XXe siècle sur une butte en lisière de la forêt de Chantilly à l’initiative du compositeur français fortuné Fernand Halphen qui souhaitait offrir à son épouse une "vue enchanteresse". Quelques décennies plus tard, il a été transformé en 5 étoiles par le Fonds Concorde.
Après son récent rachat par deux familles françaises fortunées, il a bénéficié d’importants travaux de modernisation avant de rouvrir, en 2024, sous l'enseigne internationale InterContinental Chantilly Château Mont Royal
A l’occasion, il a changé de style : les hauts plafonds, moulures et volumes majestueux ont été conservés mais la décoration intérieure a été allégée, est devenue plus fluide, lumineuse et épurée tandis qu'il adoptait un mobilier aux lignes actuelles.
En sus de ses 109 chambres (dont 18 suites), ce cinq étoiles qui incarne l'excellence hôtelière de la région, propose désormais un restaurant gastronomique L'Opéra (dans l'ancien salon de musique), un bar-restaurant, Le Stradivarius (dans l’ancienne bibliothèque), un spa (soins bio adaptés au type de peau de chacun) et dix salles de séminaires.
Ces dernières (elles seront rénovées l’hiver prochain) séduisent d’ores et déjà, pendant la semaine, une importante clientèle d’affaires, tandis que, pendant les week-ends et les vacances, affluent couples et familles, pour beaucoup parisiens, désireux de se mettre au vert, de se faire du bien au spa et de découvrir les environs.
Ses deux concierges sont capables de dénicher toutes les expériences dont pourraient rêver sa clientèle la plus haut de gamme qui, si elle le souhaite, peut venir en hélicoptère, l’hôtel disposant d’une piste d'atterrissage.
"La durée des séjours tend à s’allonger et, attirée par la French way of life, notre clientèle internationale se développe bien", se réjouit Aurélie Bernard, directrice commerciale et marketing. Golfs, courses hippiques, rallye automobile et autres événements publics comme privés (anniversaires, mariages, etc.) attirent la clientèle.
"Nous n’hésitons pas à travailler avec les autres établissements car nous sommes complémentaires. Cela nous permet de répondre à toutes sortes de demandes", glisse encore Aurélie Bernard.
A l’origine, c'était un château construit début XXe siècle sur une butte en lisière de la forêt de Chantilly à l’initiative du compositeur français fortuné Fernand Halphen qui souhaitait offrir à son épouse une "vue enchanteresse". Quelques décennies plus tard, il a été transformé en 5 étoiles par le Fonds Concorde.
Après son récent rachat par deux familles françaises fortunées, il a bénéficié d’importants travaux de modernisation avant de rouvrir, en 2024, sous l'enseigne internationale InterContinental Chantilly Château Mont Royal
A l’occasion, il a changé de style : les hauts plafonds, moulures et volumes majestueux ont été conservés mais la décoration intérieure a été allégée, est devenue plus fluide, lumineuse et épurée tandis qu'il adoptait un mobilier aux lignes actuelles.
En sus de ses 109 chambres (dont 18 suites), ce cinq étoiles qui incarne l'excellence hôtelière de la région, propose désormais un restaurant gastronomique L'Opéra (dans l'ancien salon de musique), un bar-restaurant, Le Stradivarius (dans l’ancienne bibliothèque), un spa (soins bio adaptés au type de peau de chacun) et dix salles de séminaires.
Ces dernières (elles seront rénovées l’hiver prochain) séduisent d’ores et déjà, pendant la semaine, une importante clientèle d’affaires, tandis que, pendant les week-ends et les vacances, affluent couples et familles, pour beaucoup parisiens, désireux de se mettre au vert, de se faire du bien au spa et de découvrir les environs.
Ses deux concierges sont capables de dénicher toutes les expériences dont pourraient rêver sa clientèle la plus haut de gamme qui, si elle le souhaite, peut venir en hélicoptère, l’hôtel disposant d’une piste d'atterrissage.
"La durée des séjours tend à s’allonger et, attirée par la French way of life, notre clientèle internationale se développe bien", se réjouit Aurélie Bernard, directrice commerciale et marketing. Golfs, courses hippiques, rallye automobile et autres événements publics comme privés (anniversaires, mariages, etc.) attirent la clientèle.
"Nous n’hésitons pas à travailler avec les autres établissements car nous sommes complémentaires. Cela nous permet de répondre à toutes sortes de demandes", glisse encore Aurélie Bernard.
A l’Auberge du Jeu de Paume, l'art de vivre à la Française...
L'autre cinq étoiles de la région de Chantilly, l’Auberge du Jeu de Paume, a, lui aussi, changé de propriétaire.
Racheté en avril 2023 par la chaîne Sana Hotels, propriété du groupe portugais Azinor, ce refuge luxueux en plein cœur de Chantilly, juste en face du château, a gardé son décor classique façon XVIIIe et l’élégance intemporelle de la toile de Jouy.
En effet, depuis toujours, cet établissement luxueux qui a reçu en 2019 le G7, c'est-à-dire le sommet des sept principaux pays industrialisés, s'emploie à incarner "l'art de vivre à la française".
Ses 92 chambres de neuf catégories (à partir de 400€ en basse saison et de 600€ en haute saison) dont 25 suites, sont très très cosy. Le centre de conférences est élégant, le Spa by Valmont élégant, le restaurant gastronomique "La Table du Connétable" raffiné, tandis qu'au bistrot chic, "le Jardin d’hiver", les assiettes sont jolies et la cuisine, créative, excellente.
L’Auberge du Jeu de Paume accueille aussi bien la clientèle d’affaires (réunions, séminaires, etc.) que la clientèle de loisirs pour des week-end, des vacances, des mariages ou des anniversaires. Cette clientèle est française, européenne et en partie américaine mais ce 5 étoiles veut désormais se positionner davantage sur le marché du Bénélux.
Racheté en avril 2023 par la chaîne Sana Hotels, propriété du groupe portugais Azinor, ce refuge luxueux en plein cœur de Chantilly, juste en face du château, a gardé son décor classique façon XVIIIe et l’élégance intemporelle de la toile de Jouy.
En effet, depuis toujours, cet établissement luxueux qui a reçu en 2019 le G7, c'est-à-dire le sommet des sept principaux pays industrialisés, s'emploie à incarner "l'art de vivre à la française".
Ses 92 chambres de neuf catégories (à partir de 400€ en basse saison et de 600€ en haute saison) dont 25 suites, sont très très cosy. Le centre de conférences est élégant, le Spa by Valmont élégant, le restaurant gastronomique "La Table du Connétable" raffiné, tandis qu'au bistrot chic, "le Jardin d’hiver", les assiettes sont jolies et la cuisine, créative, excellente.
L’Auberge du Jeu de Paume accueille aussi bien la clientèle d’affaires (réunions, séminaires, etc.) que la clientèle de loisirs pour des week-end, des vacances, des mariages ou des anniversaires. Cette clientèle est française, européenne et en partie américaine mais ce 5 étoiles veut désormais se positionner davantage sur le marché du Bénélux.
Et un concierge "clés d'or"
Au menu du bistrot de l'Auberge, un soir de septembre : cancoillotte de Rollot, girolles et gingembre en tartelette ; cabillaud, endive confite et beurre blanc aux noix ; figues rôties et coulis - Photo : PB, composition générée par IA
A l’heure où les réservations last minute ont la cote, Nadège Daussy, la directrice de l'Auberge du Jeu de Paume, observe aussi : "on va de plus en plus vers un tourisme expérientiel".
Par chance, le chef concierge, Thomas Jory, arbore au revers de sa veste les célèbres clés d’or croisées qui garantissent aux clients l'accès à un réseau d'exception pour réserver meilleures tables et activités privatisées.
Parmi celles-ci, ateliers de sommellerie, cooking class crème chantilly (la célèbre spécialité locale) ou cocktails, visites d’écurie, accès à des séances d’entraînement sur l’hippodrome, accès aux terrains de golf même les plus exclusifs, ou encore visites et dîners privés au château de Chantilly - il est juste en face - lorsqu’il est fermé au public.
Cerise sur le gâteau, les clients qui le souhaitent peuvent arriver en hélicoptère (les aéroport de Roissy et du Bourget ne sont qu'à une trentaine de kilomètres) : l’Auberge du Jeu de Paume se charge d'obtenir du Domaine de Chantilly l'autorisation de se poser sur sa pelouse. Il en coûte à partir de 1 080€.
Par chance, le chef concierge, Thomas Jory, arbore au revers de sa veste les célèbres clés d’or croisées qui garantissent aux clients l'accès à un réseau d'exception pour réserver meilleures tables et activités privatisées.
Parmi celles-ci, ateliers de sommellerie, cooking class crème chantilly (la célèbre spécialité locale) ou cocktails, visites d’écurie, accès à des séances d’entraînement sur l’hippodrome, accès aux terrains de golf même les plus exclusifs, ou encore visites et dîners privés au château de Chantilly - il est juste en face - lorsqu’il est fermé au public.
Cerise sur le gâteau, les clients qui le souhaitent peuvent arriver en hélicoptère (les aéroport de Roissy et du Bourget ne sont qu'à une trentaine de kilomètres) : l’Auberge du Jeu de Paume se charge d'obtenir du Domaine de Chantilly l'autorisation de se poser sur sa pelouse. Il en coûte à partir de 1 080€.
Le Domaine de Chantilly, locomotive du tourisme local...
Cela tombe bien pour le Domaine de Chantilly qui est en mal d'argent.
Cela peut surprendre car ce Domaine, ancien refuge des princes de Condé, cousins de Louis XIV, et désormais propriété de l'Institut de France, abrite un splendide château, un parc dessiné par le célèbre Le Nôtre, des Écuries Royales et un Musée vivant du Cheval.
Bien mieux, ce château, largement reconstruit au XIXe siècle par le Duc d'Aumale, dernier fils du roi Louis Philippe, possède des livres précieux, des manuscrits enluminés - dont Les Belles Heures du duc de Berry - et la deuxième plus riche collection de tableaux anciens de France. Il n’y a pas qu’au Louvre que l’on peut trouver autant d'œuvres de Raphaël, Botticelli, Titien, Ingres et Delacroix !
Las, depuis le départ en 2020 - officiellement pour "raisons personnelles" - de Karim Aga Khan IV qui, pendant des années, l'avait généreusement aidé, lui donnant 6 millions d’euros par an, le Domaine doit se démener pour trouver de l'argent.
Directrice du mécénat et des relations institutionnelles, Viviane Olivo s'emploie à convaincre grandes entreprises, banques et riches mécènes, notamment Américains de faire un geste. Elle prospecte en France mais aussi en Floride, au Texas, et également en Chine et en Inde.
Cela peut surprendre car ce Domaine, ancien refuge des princes de Condé, cousins de Louis XIV, et désormais propriété de l'Institut de France, abrite un splendide château, un parc dessiné par le célèbre Le Nôtre, des Écuries Royales et un Musée vivant du Cheval.
Bien mieux, ce château, largement reconstruit au XIXe siècle par le Duc d'Aumale, dernier fils du roi Louis Philippe, possède des livres précieux, des manuscrits enluminés - dont Les Belles Heures du duc de Berry - et la deuxième plus riche collection de tableaux anciens de France. Il n’y a pas qu’au Louvre que l’on peut trouver autant d'œuvres de Raphaël, Botticelli, Titien, Ingres et Delacroix !
Las, depuis le départ en 2020 - officiellement pour "raisons personnelles" - de Karim Aga Khan IV qui, pendant des années, l'avait généreusement aidé, lui donnant 6 millions d’euros par an, le Domaine doit se démener pour trouver de l'argent.
Directrice du mécénat et des relations institutionnelles, Viviane Olivo s'emploie à convaincre grandes entreprises, banques et riches mécènes, notamment Américains de faire un geste. Elle prospecte en France mais aussi en Floride, au Texas, et également en Chine et en Inde.
... mais en quête de mécènes
Pour ces entreprises et mécènes, le Domaine peut organiser des dîners privés, des visites exclusives - parfois en compagnie du Conservateur -, des déjeuners dans la galerie de peinture du Duc d'Aumale ou dans la Bibliothèque.
A l'heure où la clientèle aisée raffole d'expériences privées "sur-mesure", le service "événementiel" du Domaine loue d'ailleurs régulièrement ses espaces extérieurs (le Grand Canal, le Jardin Anglais, la Terrasse d'Enghien) pour des mariages haut de gamme, des tournages (par exemple, pour partie, celui des "Trois mousquetaires"), des lancements de marques, des concerts. Ou de prestigieux concours.
Lors de ces événements d'entreprises ou de ces fêtes privées, des prestataires extérieurs rivalisent d'imagination, faisant venir, par exemple, des gondoles sur le Grand canal pour recréer l'ambiance des fêtes baroques des princes de Condé.
"Le mécénat nous apporte 1,7 million d'euros par an. Il nous en faudrait le double", insiste Viviane Olivo. En effet, dit-elle, "nous avons besoin de 33 millions d'euros sur quinze ans pour des travaux d'urgence dans la Bibliothèque, dans le Hameau, dans les Grandes Ecuries, pour refaire les verrières et pour financer le projet de musée Vatel (l'intendant organisateur des grandes fêtes princières en 1671, ndlr)".
A l'heure où la clientèle aisée raffole d'expériences privées "sur-mesure", le service "événementiel" du Domaine loue d'ailleurs régulièrement ses espaces extérieurs (le Grand Canal, le Jardin Anglais, la Terrasse d'Enghien) pour des mariages haut de gamme, des tournages (par exemple, pour partie, celui des "Trois mousquetaires"), des lancements de marques, des concerts. Ou de prestigieux concours.
Lors de ces événements d'entreprises ou de ces fêtes privées, des prestataires extérieurs rivalisent d'imagination, faisant venir, par exemple, des gondoles sur le Grand canal pour recréer l'ambiance des fêtes baroques des princes de Condé.
"Le mécénat nous apporte 1,7 million d'euros par an. Il nous en faudrait le double", insiste Viviane Olivo. En effet, dit-elle, "nous avons besoin de 33 millions d'euros sur quinze ans pour des travaux d'urgence dans la Bibliothèque, dans le Hameau, dans les Grandes Ecuries, pour refaire les verrières et pour financer le projet de musée Vatel (l'intendant organisateur des grandes fêtes princières en 1671, ndlr)".
Chantilly, c'est aussi la "Capitale du cheval"
Si le château et ses expositions sont la locomotive - 600 000 visiteurs par an - du tourisme local, Chantilly est également la "capitale du cheval".
Cœur battant de la filière équestre française, la ville abrite le plus grand centre français d'entraînement de galop - avec une grosse centaine d’écuries - et le premier Club Français de polo avec 9 terrains.
"Sur notre territoire où se pratiquent également le dressage et l’attelage de compétition, vivent 5 000 chevaux dont 2 500 sont des chevaux de course qui s’entraînent tous les jours", souligne Olivier Malherbe, le directeur de l'Office de tourisme Chantilly-Senlis.
Aussi, l'un des grands "must" d'un séjour sur place est-il d'assister en "privé" à l'entraînement des chevaux, au petit matin, sur l'hippodrome ou sur les pistes tracées dans les bois.
Bien introduite dans le milieu puisque notamment ancienne jockey Cravache d'or, Françoise Sauque, et sa petite entreprise "Le Royaume du cheval", propose, sur réservation, de vivre ce genre d'expérience exceptionnelle. Evidemment, il faut se lever au petit matin, mais voir les chevaux galoper et les jockeys les diriger sous l'œil attentif d'un entraîneur, récompense largement ce petit effort.
L'hippodrome accueille notamment des courses de galop prestigieuses, comme le Prix du Jockey Club et le Prix de Diane, mondialement connu pour son pique-nique chic et la tradition du port de chapeaux extravagants.
Jeanne & the Forest honore d'ailleurs cette tradition en organisant pour ses clientes des ateliers de confection de chapeaux faits de beaux matériaux, ensuite portés pour assister à cette course.
Ces ateliers donnent une idée des multiples "expériences exclusives" proposées par les grands hôtels, à Chantilly ou dans sa bourgade limitrophe, Gouvieux, connue pour ses pittoresques maisons troglodytiques.
Dans l’une d’elles, Anne de la Forge, talentueuse maître artisan émailleur sur métal, réalise de superbes objets d'art et propose - sur réservation - des ateliers pour réaliser vos propres créations.
Encore une expérience unique à vivre à Chantilly, un territoire où, insiste Olivier Malherbe, "le luxe n'est pas ostentatoire, même s'il offre la possibilité de prendre son temps pour vivre un patrimoine exceptionnel de manière personnalisée et privilégiée".
Cœur battant de la filière équestre française, la ville abrite le plus grand centre français d'entraînement de galop - avec une grosse centaine d’écuries - et le premier Club Français de polo avec 9 terrains.
"Sur notre territoire où se pratiquent également le dressage et l’attelage de compétition, vivent 5 000 chevaux dont 2 500 sont des chevaux de course qui s’entraînent tous les jours", souligne Olivier Malherbe, le directeur de l'Office de tourisme Chantilly-Senlis.
Aussi, l'un des grands "must" d'un séjour sur place est-il d'assister en "privé" à l'entraînement des chevaux, au petit matin, sur l'hippodrome ou sur les pistes tracées dans les bois.
Bien introduite dans le milieu puisque notamment ancienne jockey Cravache d'or, Françoise Sauque, et sa petite entreprise "Le Royaume du cheval", propose, sur réservation, de vivre ce genre d'expérience exceptionnelle. Evidemment, il faut se lever au petit matin, mais voir les chevaux galoper et les jockeys les diriger sous l'œil attentif d'un entraîneur, récompense largement ce petit effort.
L'hippodrome accueille notamment des courses de galop prestigieuses, comme le Prix du Jockey Club et le Prix de Diane, mondialement connu pour son pique-nique chic et la tradition du port de chapeaux extravagants.
Jeanne & the Forest honore d'ailleurs cette tradition en organisant pour ses clientes des ateliers de confection de chapeaux faits de beaux matériaux, ensuite portés pour assister à cette course.
Ces ateliers donnent une idée des multiples "expériences exclusives" proposées par les grands hôtels, à Chantilly ou dans sa bourgade limitrophe, Gouvieux, connue pour ses pittoresques maisons troglodytiques.
Dans l’une d’elles, Anne de la Forge, talentueuse maître artisan émailleur sur métal, réalise de superbes objets d'art et propose - sur réservation - des ateliers pour réaliser vos propres créations.
Encore une expérience unique à vivre à Chantilly, un territoire où, insiste Olivier Malherbe, "le luxe n'est pas ostentatoire, même s'il offre la possibilité de prendre son temps pour vivre un patrimoine exceptionnel de manière personnalisée et privilégiée".
Publié par Paula Boyer Journaliste LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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