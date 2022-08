Le Domaine de Chantilly fête les 200 ans du duc d’Aumale

Prince esthète, Henri d'Orléans, duc d’Aumale a passé une grande partie de sa vie à transformer et aménager la demeure historique des princes de Condé pour y loger, notamment, la plus grande collection de peintures anciennes (avant 1850) de France après celle du Louvre.Plus de 800 peintures et près de 4 000 dessins se trouvent dans le Domaine de Chantilly.Sans descendants directs, lorsqu’il lègue les lieux en 1886 à l’Institut de France , le duc d’Aumale exige 3 conditions : que le musée Condé soit ouvert au public, que sa présentation soit préservée et que les collections ne puissent être prêtées. Ainsi donc, la muséographie est ainsi restée dans son jus depuis 1897, avec des tableaux présentés sur plusieurs niveaux, bord à bord, en fonction des formats et sans logique chronologique.Côté bibliothèque, l’une des plus prestigieuses du monde, les reliures médiévales orfévrées côtoient quelques 30 000 volumes rares et manuscrits.