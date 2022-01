Le Château de Chantilly a accueilli 288 000 visiteurs en 2021

Le Château et les Grandes Écuries de Chantilly ont rouvert au public le 19 mai 2021, le parc étant resté accessible pendant toute la période de fermeture.



Ces premiers mois ont cependant été mis à profit par les équipes pour entreprendre d’importants travaux d’entretien et proposer une programmation virtuelle originale mêlant visites guidées et présentations de chefs-d’œuvre des collections.



Dès la réouverture du Château le 19 mai, les visiteurs ont pu retrouver les expositions La Fabrique de l’Extravagance, Porcelaines de Meissen et de Chantilly, scénographiée par Peter Marino, Carmontelle (1717-1806), ou le temps de la douceur de vivre et Collectionner les livres d’Heures.



Le quatrième trimestre s’est caractérisé par une nette reprise de la fréquentation, le Château de Chantilly ayant accueilli 95 900 visiteurs sur ces trois mois, soit une hausse des visites de 14% par rapport à 2019.



Du 8 au 10 octobre, près de 20.000 visiteurs ont participé à l’édition automnale des Journées des Plantes de Chantilly. Le temps radieux, la qualité des 180 stands ainsi que la popularité de Stéphane Marie, parrain de l’édition, ont contribué à ce record de fréquentation.