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Malte accueillera le séminaire annuel du Groupe Sainte Claire

du 21 au 23 novembre 2026


Le séminaire annuel du Groupe Sainte Claire réunira 150 agents de voyages du 21 au 23 novembre 2026 à Malte, ainsi qu'une trentaine de partenaires.


Rédigé par le Jeudi 22 Octobre 2026 à 12:12

Malte accueillera le séminaire annuel du Groupe Sainte Claire - Depositphotos.com Auteur elenasuvorova
Malte accueillera le séminaire annuel du Groupe Sainte Claire - Depositphotos.com Auteur elenasuvorova
CroisiEurope
Du 21 au 23 novembre 2026, Malte accueillera le séminaire annuel du Groupe Sainte Claire.

Dirigé par Eric Kuo, le Groupe Sainte Claire a dépassé les 130 agences à la suite de l’acquisition d’Eden Tour en juillet 2026, renforçant ainsi sa présence dans l’ouest de la France.

Son réseau rassemble notamment les enseignes TUI, Selectour, Havas Voyages, Navitour Voyages, Aquatour Voyages et Corsair.

Cet événement réunira pendant 3 jours plus de 150 agents de voyages et 30 partenaires professionnels, parmi lesquels des tour-opérateurs, compagnies aériennes, assureurs, croisiéristes, compagnies hôtelières et des plateformes de réservation hôtelières et aériennes.

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Le programme débutera par un workshop. La journée se poursuivra par un dîner de gala et les traditionnels Sainte Claire Travel Awards organisés avec le soutien de VisitMalta France.

Le deuxième jour sera consacré à la découverte du patrimoine maltais, avec des visites guidées et des activités de cohésion d’équipe à Vittoriosa et à La Valette, capitale de Malte.

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Tags : malte
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