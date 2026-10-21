Malte accueillera le séminaire annuel du Groupe Sainte Claire

Le programme débutera par un workshop. La journée se poursuivra par un dîner de gala et les traditionnels Sainte Claire Travel Awards organisés avec le soutien de VisitMalta France.



Le deuxième jour sera consacré à la découverte du patrimoine maltais, avec des visites guidées et des activités de cohésion d’équipe à Vittoriosa et à La Valette, capitale de Malte.