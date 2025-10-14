TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Valette élue « Meilleure ville européenne » par les lecteurs de Condé Nast Traveller

La capitale maltaise gagne avec un score record de 97,33


La Valette, la capitale de Malte, a été élue « Meilleure ville européenne » par les lecteurs du magazine Condé Nast Traveller lors des Readers’ Choice Awards 2025. Avec un score record de 97,33, elle devance Paris, Venise, Lisbonne et Athènes.


Rédigé par le Mardi 14 Octobre 2025

La Valette élue « Meilleure ville européenne » par les lecteurs de Condé Nast Traveller - Depositphotos @ fokkebok
La Valette, la capitale de Malte, a été désignée « Meilleure ville européenne » par les lecteurs du magazine international Condé Nast Traveller, à l’occasion des Readers’ Choice Awards 2025.

Avec un score de 97,33, La Valette devance des destinations emblématiques comme Paris, Venise, Lisbonne ou Athènes.

Cette distinction repose sur plus de 182 500 votes recueillis auprès de voyageurs du monde entier, qui ont évalué leurs expériences pour identifier les destinations qu’ils rêvent de redécouvrir.

Les Readers’ Choice Awards sont depuis longtemps considérés comme une référence dans le secteur du tourisme, symbolisant l’excellence, la qualité et l’inspiration.

Chaque année, des centaines de milliers de voyageurs y partagent leurs avis sur les meilleures destinations, hôtels, compagnies aériennes et établissements touristiques à travers le monde.

Une reconnaissance qui valorise le tourisme à Malte

Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Ian Borg, a salué cette distinction, "Cette reconnaissance témoigne de l’attachement des voyageurs à la richesse culturelle de Malte, à la beauté architecturale de notre capitale et à la chaleur humaine de notre peuple."

Pour sa part, Carlo Micallef, Directeur général de l’Office du Tourisme de Malte, souligne que cette distinction "place La Valette parmi les destinations européennes les plus remarquables et confirme le statut de Malte en tant que destination de premier plan, alliant authenticité, richesse culturelle et expériences uniques".

Il rappelle également la contribution des visiteurs et des partenaires touristiques dans le rayonnement international du pays.

Parallèlement à la distinction de la ville, l’hôtel emblématique The Phoenicia Malta, situé aux portes de La Valette, a été mis à l’honneur dans la catégorie « Rest of Europe » des Readers’ Choice Awards. Seul hôtel maltais figurant sur cette liste, il illustre l’excellence et le savoir-faire de l’hospitalité maltaise.


