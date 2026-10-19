Accor revoit ses objectif à la hausse pour 2026

Accor a enregistré une progression de son activité au troisième trimestre 2026, après un deuxième trimestre perturbé par le conflit au Moyen-Orient. Le chiffre d’affaires atteint 1,503 milliard d’euros, tandis que le RevPAR progresse de 4,9 % sur un an.
La division Luxe & Lifestyle tire la croissance, avec un RevPAR en hausse de 8,3 % (+11,3 % hors Moyen-Orient). Le segment Luxe progresse de 8,9 % et le Lifestyle de 7,1 %. La division Premium, Milieu de Gamme et Économique affiche une hausse de 3,2 %.
En France, l’activité estivale a affiché une légère croissance avant d’être dynamisée en septembre par un calendrier événementiel favorable, comprenant notamment la tournée de Céline Dion, la visite du pape et plusieurs salons professionnels.
Aux Émirats arabes unis, le RevPAR reste toutefois en baisse d’environ 20 % sur un an, malgré une amélioration par rapport au trimestre précédent.
La division Luxe & Lifestyle tire la croissance, avec un RevPAR en hausse de 8,3 % (+11,3 % hors Moyen-Orient). Le segment Luxe progresse de 8,9 % et le Lifestyle de 7,1 %. La division Premium, Milieu de Gamme et Économique affiche une hausse de 3,2 %.
En France, l’activité estivale a affiché une légère croissance avant d’être dynamisée en septembre par un calendrier événementiel favorable, comprenant notamment la tournée de Céline Dion, la visite du pape et plusieurs salons professionnels.
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Au troisième trimestre, Accor a ouvert 63 hôtels, représentant près de 9 000 chambres. À fin septembre, le groupe comptait 5 857 établissements et 885 219 chambres.
Pour 2026, Accor vise désormais un excédent brut d’exploitation (EBE) courant compris entre 1,270 et 1,285 milliard d’euros, contre une fourchette précédente de 1,260 à 1,285 milliard.
La croissance annuelle du RevPAR est attendue dans le haut de la fourchette de 2 % à 2,5 %.
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La croissance annuelle du RevPAR est attendue dans le haut de la fourchette de 2 % à 2,5 %.