Accor revoit ses objectif à la hausse pour 2026

Au troisième trimestre, Accor a ouvert 63 hôtels, représentant près de 9 000 chambres. À fin septembre, le groupe comptait 5 857 établissements et 885 219 chambres.



Pour 2026, Accor vise désormais un excédent brut d’exploitation (EBE) courant compris entre 1,270 et 1,285 milliard d’euros, contre une fourchette précédente de 1,260 à 1,285 milliard.



La croissance annuelle du RevPAR est attendue dans le haut de la fourchette de 2 % à 2,5 %.