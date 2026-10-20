Exclusif : Accor investit massivement en République dominicaine [ABO]

Enfin, l’ambassadeur de la République dominicaine, David Puig, nous a aussi fait part de sa satisfaction : « C’est une très grande nouvelle pour la République dominicaine et pour les relations entre nos deux pays. Une annonce qui tombe bien pendant cette semaine de la République dominicaine en France.



Nous avons d’excellentes relations, avec la présence d’entreprises françaises dans de nombreux secteurs - l’énergie, les transports, la grande distribution - et la question était toujours : pourquoi les entreprises françaises de l’hospitalité n’étaient pas plus présentes ?



Nous avons des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et surtout un gouvernement et un ministre qui prennent très au sérieux le tourisme et qui investissent énormément dans sa croissance.



Tout est réuni pour que cette grande annonce soit un succès avec des projets qui vont apporter plus de chambres et une diversité de marques dans des segments différents.



C’est une chose dont la République dominicaine a besoin. Nous voulons grandir et avons besoin d’hôtels partout dans le pays et pour tous les budgets.



Le pari est aussi de stimuler le tourisme interne. Nous parlons beaucoup des visiteurs étrangers, mais il nous faut aussi des hôtels pour les touristes dominicains ».