Exclusif : Accor investit massivement en République dominicaine [ABO]

Les officiels du groupe Accor et les représentants de la République Dominicaine hier à Paris, au siège d'Accor - Photo : C. Hardin
À l'occasion de la Semaine de la République dominicaine à Paris, en présence du ministre Eduardo Sanz Lovatón, du vice-ministre du Commerce extérieur Daniel Peña et de l'Ambassadeur de la République dominicaine en France, David Puig, Accor a signé lundi 19 octobre 2026, à son siège, une impressionnante série d’accords qui marquent son implantation à grande échelle dans la première destination touristique de la Caraïbe.
L’arrivée en République dominicaine du groupe hôtelier français - le premier en Europe et le sixième à l’échelle mondiale - était attendue. Elle est la conséquence logique du dynamisme de l’île depuis de nombreuses années.
Enfin ! pourrait-on dire, car, de l’avis de plusieurs participants à la cérémonie et au vu de la très forte dynamique touristique de l’île depuis plusieurs années, il était logique qu’un grand groupe français puisse y être présent.
En effet, la France figure dans le top 10 des pays émetteurs de visiteurs et joue un rôle stratégique.
En 2025, la République dominicaine a accueilli 132 747 touristes étrangers résidant en France et, pour 2026, le marché affiche une évolution positive. Entre janvier et août, le pays a enregistré 112 056 touristes en provenance de France, soit une croissance de 14,3% par rapport à la même période de 2025, ce qui représente 14 039 visiteurs supplémentaires.
L’arrivée en République dominicaine du groupe hôtelier français - le premier en Europe et le sixième à l’échelle mondiale - était attendue. Elle est la conséquence logique du dynamisme de l’île depuis de nombreuses années.
Enfin ! pourrait-on dire, car, de l’avis de plusieurs participants à la cérémonie et au vu de la très forte dynamique touristique de l’île depuis plusieurs années, il était logique qu’un grand groupe français puisse y être présent.
En effet, la France figure dans le top 10 des pays émetteurs de visiteurs et joue un rôle stratégique.
En 2025, la République dominicaine a accueilli 132 747 touristes étrangers résidant en France et, pour 2026, le marché affiche une évolution positive. Entre janvier et août, le pays a enregistré 112 056 touristes en provenance de France, soit une croissance de 14,3% par rapport à la même période de 2025, ce qui représente 14 039 visiteurs supplémentaires.
Plus de 5 000 chambres
L’investissement d’Accor signé ce lundi au siège du groupe et auquel TourMaG a assisté est véritablement massif et représente pas moins de 8 accords qui prévoient l'ouverture de plus de 5 000 chambres : une arrivée sur tous les segments à la fois, signée en un seul jour.
Cela concerne donc l'hôtellerie économique des aéroports, l'hôtellerie d'affaires, les adresses de caractère et les grands resorts de l'Est.
Au total, dix marques du groupe, d'Ibis Budget à Swissôtel, accompagneront la diversification du tourisme dominicain, au-delà du seul balnéaire. Une diversification souhaitée par les autorités dominicaines, comme l'a évoqué lors du dernier salon IFTM, Jennifer Elias Franjul, directrice du marketing international au ministère du Tourisme, dans un entretien avec TourMaG.
Rapporté aux plus de 90 000 chambres que compte la République dominicaine selon l'Asonahores - principale organisation du secteur touristique en République dominicaine -, l'ensemble représente l'équivalent de 5% du parc hôtelier national.
Le matin même du 19 octobre, les propriétaires de ces projets ont présenté leurs programmes à des institutions financières internationales et dominicaines réunies au siège d'Accor, afin d'accélérer leur financement et leur réalisation.
Dans le détail, ces contrats et protocoles d’accord concernent des implantations en ville, près des aéroports ou dédiées à l’art de vivre :
• Ibis Budget à l’aéroport de Santo Domingo Airport avec 700 chambres
• Ibis hôtel à l’aéroport de Punta Cana, avec 500 chambres
• Ibis Styles près du parc Panaca à Punta Cana avec 90 chambres
• Miches Grand Resort avec 2 500 chambres
• Cabocoa, Cabo Engaño avec 1 300 chambres.
Ces protocoles d'accord fixent le cadre d'un partenariat exclusif entre Accor et les propriétaires fonciers. Ils seront suivis de contrats hôtel par hôtel, au rythme des études et des autorisations. Des contrats de franchise et de management ou, quand un partenaire prendra une marque, Accor l’accompagnera dans le design du bâtiment, la construction et le management.
Cela concerne donc l'hôtellerie économique des aéroports, l'hôtellerie d'affaires, les adresses de caractère et les grands resorts de l'Est.
Au total, dix marques du groupe, d'Ibis Budget à Swissôtel, accompagneront la diversification du tourisme dominicain, au-delà du seul balnéaire. Une diversification souhaitée par les autorités dominicaines, comme l'a évoqué lors du dernier salon IFTM, Jennifer Elias Franjul, directrice du marketing international au ministère du Tourisme, dans un entretien avec TourMaG.
Rapporté aux plus de 90 000 chambres que compte la République dominicaine selon l'Asonahores - principale organisation du secteur touristique en République dominicaine -, l'ensemble représente l'équivalent de 5% du parc hôtelier national.
Le matin même du 19 octobre, les propriétaires de ces projets ont présenté leurs programmes à des institutions financières internationales et dominicaines réunies au siège d'Accor, afin d'accélérer leur financement et leur réalisation.
Dans le détail, ces contrats et protocoles d’accord concernent des implantations en ville, près des aéroports ou dédiées à l’art de vivre :
• Ibis Budget à l’aéroport de Santo Domingo Airport avec 700 chambres
• Ibis hôtel à l’aéroport de Punta Cana, avec 500 chambres
• Ibis Styles près du parc Panaca à Punta Cana avec 90 chambres
• Miches Grand Resort avec 2 500 chambres
• Cabocoa, Cabo Engaño avec 1 300 chambres.
Ces protocoles d'accord fixent le cadre d'un partenariat exclusif entre Accor et les propriétaires fonciers. Ils seront suivis de contrats hôtel par hôtel, au rythme des études et des autorisations. Des contrats de franchise et de management ou, quand un partenaire prendra une marque, Accor l’accompagnera dans le design du bâtiment, la construction et le management.
Satisfaction affichée chez Accor et pour la République dominicaine
Le vice-ministre du Commerce extérieur, Daniel Peña, dans son allocution, a déclaré : « Je pense que ce que nous célébrons aujourd'hui est plus qu’une une simple signature. C'est une célébration de la confiance, qui joue un rôle important dans la construction d'une valeur partagée.
En République dominicaine, on dit : « le bon fils revient chez lui ». C'est pour cela que le gouvernement dominicain célèbre et remercie ; je suis profondément fier d'être présent ici, pour cette annonce d'une marque si reconnaissante, de si grand prestige, qui s'unit à nouveau à la République dominicaine, et, disons, à sa famille. »
De son coté, Fabrice Carré, le directeur général Stratégie d’Accor, se réjouit également de cette annonce. « Dans l’hôtellerie, il faut toujours avoir le bon partenaire avec le bon timing. C’est vrai, cela nous a pris du temps, mais on y va avec plus de 5 000 chambres qui vont être ouvertes dans les cinq prochaines années, avec un panel de nos marques. Alors oui, quitte à y aller, on y va de manière très forte et sur tous les segments.
Nous avons 120 millions de membres et ils vont être très contents qu’on puisse leur proposer cette destination. »
En République dominicaine, on dit : « le bon fils revient chez lui ». C'est pour cela que le gouvernement dominicain célèbre et remercie ; je suis profondément fier d'être présent ici, pour cette annonce d'une marque si reconnaissante, de si grand prestige, qui s'unit à nouveau à la République dominicaine, et, disons, à sa famille. »
De son coté, Fabrice Carré, le directeur général Stratégie d’Accor, se réjouit également de cette annonce. « Dans l’hôtellerie, il faut toujours avoir le bon partenaire avec le bon timing. C’est vrai, cela nous a pris du temps, mais on y va avec plus de 5 000 chambres qui vont être ouvertes dans les cinq prochaines années, avec un panel de nos marques. Alors oui, quitte à y aller, on y va de manière très forte et sur tous les segments.
Nous avons 120 millions de membres et ils vont être très contents qu’on puisse leur proposer cette destination. »
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Enfin, l’ambassadeur de la République dominicaine, David Puig, nous a aussi fait part de sa satisfaction : « C’est une très grande nouvelle pour la République dominicaine et pour les relations entre nos deux pays. Une annonce qui tombe bien pendant cette semaine de la République dominicaine en France.
Nous avons d’excellentes relations, avec la présence d’entreprises françaises dans de nombreux secteurs - l’énergie, les transports, la grande distribution - et la question était toujours : pourquoi les entreprises françaises de l’hospitalité n’étaient pas plus présentes ?
Nous avons des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et surtout un gouvernement et un ministre qui prennent très au sérieux le tourisme et qui investissent énormément dans sa croissance.
Tout est réuni pour que cette grande annonce soit un succès avec des projets qui vont apporter plus de chambres et une diversité de marques dans des segments différents.
C’est une chose dont la République dominicaine a besoin. Nous voulons grandir et avons besoin d’hôtels partout dans le pays et pour tous les budgets.
Le pari est aussi de stimuler le tourisme interne. Nous parlons beaucoup des visiteurs étrangers, mais il nous faut aussi des hôtels pour les touristes dominicains ».
Nous avons d’excellentes relations, avec la présence d’entreprises françaises dans de nombreux secteurs - l’énergie, les transports, la grande distribution - et la question était toujours : pourquoi les entreprises françaises de l’hospitalité n’étaient pas plus présentes ?
Nous avons des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et surtout un gouvernement et un ministre qui prennent très au sérieux le tourisme et qui investissent énormément dans sa croissance.
Tout est réuni pour que cette grande annonce soit un succès avec des projets qui vont apporter plus de chambres et une diversité de marques dans des segments différents.
C’est une chose dont la République dominicaine a besoin. Nous voulons grandir et avons besoin d’hôtels partout dans le pays et pour tous les budgets.
Le pari est aussi de stimuler le tourisme interne. Nous parlons beaucoup des visiteurs étrangers, mais il nous faut aussi des hôtels pour les touristes dominicains ».
Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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