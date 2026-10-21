IA : Mindtrip signe son 1er partenariat en Europe

La start-up permet donc aux destinations de garder le contrôle sur le contenu, mais aussi d’orienter les visiteurs en fonction des politiques de développement touristique.



Elles peuvent influer sur les lieux, les entreprises et les thématiques mis en avant, afin que les recommandations reflètent les priorités locales, détaille le communiqué de presse.



" Nous avons créé un assistant qui concentre toutes les informations au même endroit. Nous sommes comme un agent de voyages d’il y a 20 ans. C’est un peu la promesse que nous nous sommes faite au lancement, en 2023.



Et c’est exactement où nous en sommes, " nous expliquait Andy Moss dans un précédent article.



Ce n’est pas tout. Ces mêmes entités recevront de Mindtrip des données agrégées sur les recherches des voyageurs, les lieux et les expériences qu’ils explorent, ainsi que les éléments qui les incitent à passer à l’action.



Ainsi, "Norway by Locals" ne disparaît pas avec l’IA, mais devient un point d’entrée, sans doute le plus fiable pour les voyageurs.



Reste à savoir si, à terme, les offices de tourisme ne vont pas se transformer en agences de voyages ou en tour-opérateurs, d’autant que la start-up souhaite intégrer la réservation directement dans la discussion.



" L’IA va permettre aux voyageurs d’avoir un conseiller disponible en permanence, en mesure de trouver les meilleurs prix, de gérer les annulations ou de réserver un autre vol en cas d’annulation.



Il ne s’agira donc plus seulement d’inspiration. L’agent sera en mesure de faire des choses concrètes. Nous avons d’ailleurs créé Mindtrip Flights dans ce but. Il réfléchit à toutes les combinaisons possibles, comme partir tel ou tel jour, depuis tel aéroport plutôt qu’un autre, etc.



Nous pouvons faire le travail de Google Flights sans avoir à lancer 10 ou 20 recherches, et obtenir des recommandations adaptées à ce que vous voulez, grâce à Sabre et PayPal ," nous confiait le cofondateur et directeur général de Mindtrip.