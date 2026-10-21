TourMaG - Pouvez-vous nous présenter quelques applications concrètes ?



Rodolphe Costel : L'intelligence artificielle nous aide à mieux organiser le traitement des demandes, à fluidifier le suivi des projets et à automatiser certaines démarches administratives.



Nous recevons beaucoup de demandes par mail. Nous avons un site internet très bien référencé, dédié aux groupes, mais il arrive que des particuliers nous adressent des demandes, en pensant que les prix proposés sont adaptés aux voyages individuels.



L’outil va automatiquement reconnaître s’il s’agit d’une demande individuelle ou d’un groupe, puis analyser le type de demande et la destination. Nous savons, par exemple, qu’une collaboratrice est spécialisée dans telle destination. L’outil pourra alors transmettre directement la demande à la bonne personne.



L’automatisation concerne aussi le service commercial, mais surtout le service technique, où elle peut être poussée très loin. Une fois le dossier confirmé, il y a beaucoup de tâches répétitives qui peuvent être automatisées.



Entre la signature du contrat et le départ en voyage, il peut parfois s’écouler un an. Il y a de nombreuses étapes que l’on peut anticiper en automatisant certains processus.



L’idée est de fournir un maximum d’informations pratiques au responsable du groupe, en fonction de la destination et de la période, de l’accompagner dans les formalités et de lui donner des conseils pratiques adaptés à la destination. Chaque voyageur peut bénéficier d'informations pertinentes au bon moment.



Il existe beaucoup d’automatismes de ce type, en étant proactifs et en essayant d’anticiper les questions pour apporter les réponses en amont.



Pour le client, c’est très rassurant, car cela donne une impression de suivi. De notre côté, le fait de répondre aux questions en amont permet aussi de désengorger les boîtes mail et de réduire le nombre d’appels entrants.



Même pendant le voyage, nous avons la possibilité d'envoyer automatiquement un mail ou un SMS pour savoir si l’arrivée s’est bien passée, afin de désamorcer au plus tôt un éventuel litige.



L’intelligence artificielle contribue également à améliorer l’analyse des retours d’expérience et le suivi de la satisfaction. Nous procédons à un envoi automatique de questionnaires de satisfaction. L'analyse des réponses et la gestion de la satisfaction sont aussi orchestrées grâce à l’IA. Il y a vraiment beaucoup de possibilités.