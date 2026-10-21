EuroAirport : 89 liaisons directes pour cet hiver et des nouveautés sur l'été

L’EuroAirport lancera son programme de vols hiver le 25 octobre 2026. Jusqu’au 27 mars 2027, 20 compagnies aériennes proposeront 89 liaisons directes vers 31 pays, principalement en Europe et dans le bassin méditerranéen.
Le programme couvrira principalement l’Europe et le bassin méditerranéen, avec des destinations comme l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal, le Maroc ou encore la Turquie.
Pour les trajets avec correspondance, plusieurs hubs internationaux seront accessibles, notamment Paris avec Air France, Amsterdam avec KLM, Francfort et Munich avec Lufthansa, ou encore Istanbul avec AJet, Pegasus Airlines et Turkish Airlines.
Le programme couvrira principalement l’Europe et le bassin méditerranéen, avec des destinations comme l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal, le Maroc ou encore la Turquie.
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L’été 2027 déjà en ligne de mire
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Nouveauté aussi, pour le programme de vols été 2027.
Air Canada prévoit d’ouvrir une liaison directe entre l’EuroAirport et Montréal à partir du 17 juin 2027.
La destination sera desservie quatre fois par semaine en Airbus A321XLR.
Cette liaison viendra compléter l’offre d’Air Transat.
À partir de mai 2027, easyJet desservira aussi Pantelleria, au sud-ouest de la Sicile, à raison de deux vols par semaine.
Deux autres destinations seront aussi ajoutées : Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, et Tivat, au Monténégro. Ces liaisons seront assurées deux fois par semaine, respectivement à partir de mai et de juin 2027.
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Extension des Gates Sud dès 2027
L’EuroAirport prévoit d’agrandir les zones d’embarquement des Gates Sud à partir de 2027 afin d’offrir davantage d’espace et de confort aux passagers.
La mise en service est envisagée pour le printemps 2028.
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