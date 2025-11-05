Hiver 2025/2026 : l’EuroAirport élargit son réseau européen et méditerranéen - Depositphotos @Senohrabek
Le dimanche 26 octobre 2025, l’EuroAirport a officiellement lancé son plan de vol pour la saison hivernale 2025/2026.
Jusqu’au 28 mars 2026, pas moins de 24 compagnies aériennes proposeront 88 liaisons directes vers 33 pays.
Les passagers pourront profiter d’une large palette de destinations allant de l’Égypte à la Croatie, en passant par Chypre, la Grèce, l’Italie, le Maroc ou encore la Tunisie.
L’aéroport reste également un point d’accès majeur vers de nombreux hubs internationaux, facilitant les correspondances à travers le monde.
Les partenariats avec Air France (Paris), Austrian Airlines (Vienne), British Airways (Londres), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Francfort et Munich), ainsi que flydubai (Dubaï) ou Turkish Airlines (Istanbul), permettent d’ouvrir la voie à des connexions internationales fluides.
Jusqu’au 28 mars 2026, pas moins de 24 compagnies aériennes proposeront 88 liaisons directes vers 33 pays.
Les passagers pourront profiter d’une large palette de destinations allant de l’Égypte à la Croatie, en passant par Chypre, la Grèce, l’Italie, le Maroc ou encore la Tunisie.
L’aéroport reste également un point d’accès majeur vers de nombreux hubs internationaux, facilitant les correspondances à travers le monde.
Les partenariats avec Air France (Paris), Austrian Airlines (Vienne), British Airways (Londres), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Francfort et Munich), ainsi que flydubai (Dubaï) ou Turkish Airlines (Istanbul), permettent d’ouvrir la voie à des connexions internationales fluides.
EuroAirport : nouvelles destinations et lignes renforcées
Autres articles
Cette saison marque l’arrivée de plusieurs nouvelles liaisons ou le retour de destinations plébiscitées.
Bratislava : 4 vols par semaine
La Palma : 2 vols par semaine
Ohrid : 3 vols par semaine
Tanger : 2 vols par semaine
Autant de nouveautés qui élargissent l’offre de l’aéroport et renforcent son attractivité auprès des voyageurs loisirs comme affaires.
Les lignes existantes bénéficient également d’un renforcement. Wizz Air rejoint easyJet sur la ligne vers Cracovie, tandis que Bilbao (2 vols hebdomadaires) et Cagliari (3 vols hebdomadaires) font leur apparition dans le programme d’hiver.
Les liaisons vers Vienne et Dubaï voient également leur fréquence augmenter, témoignant de la demande croissante sur ces axes.
Bratislava : 4 vols par semaine
La Palma : 2 vols par semaine
Ohrid : 3 vols par semaine
Tanger : 2 vols par semaine
Autant de nouveautés qui élargissent l’offre de l’aéroport et renforcent son attractivité auprès des voyageurs loisirs comme affaires.
Les lignes existantes bénéficient également d’un renforcement. Wizz Air rejoint easyJet sur la ligne vers Cracovie, tandis que Bilbao (2 vols hebdomadaires) et Cagliari (3 vols hebdomadaires) font leur apparition dans le programme d’hiver.
Les liaisons vers Vienne et Dubaï voient également leur fréquence augmenter, témoignant de la demande croissante sur ces axes.
Déjà des perspectives pour l’été 2026
L’EuroAirport prépare déjà la saison estivale 2026, avec l’annonce de nouvelles destinations telles que Chişinău, Bodrum, Poznań et Podgorica, qui figureront pour la première fois ou à nouveau au programme.
Et bonne nouvelle pour les amateurs d’aviation : la terrasse panoramique de l’EuroAirport a rouvert partiellement depuis la mi-octobre. Accessible tous les jours, elle offre une vue privilégiée sur le tarmac et les mouvements d’avions.
Et bonne nouvelle pour les amateurs d’aviation : la terrasse panoramique de l’EuroAirport a rouvert partiellement depuis la mi-octobre. Accessible tous les jours, elle offre une vue privilégiée sur le tarmac et les mouvements d’avions.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille