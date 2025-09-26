L'EuroAirport modernise son site Internet pour une expérience mobile optimisée - Depositphotos.com @LDProd
L’EuroAirport dévoile son tout nouveau site Internet, fruit d’une refonte complète visant à offrir aux visiteurs une navigation plus intuitive et une expérience mobile optimisée.
Cette transformation numérique marque une étape importante pour l’aéroport, qui souhaite renforcer sa présence en ligne et répondre aux attentes de ses utilisateurs.
Le site adopte un design moderne, aux couleurs attrayantes et à la structure claire, pensé selon l’approche "Mobile First" et conçu pour garantir des temps de chargement rapides et une utilisation fluide, que l’on soit en déplacement ou sur place.
La refonte technique améliore la vitesse de chargement, tout en respectant les normes d’accessibilité et de protection des données personnelles.
L'EuroAirport mise sur le “Mobile First”
Outre son aspect graphique, le site propose de nouvelles fonctionnalités et contenus adaptés aux besoins des utilisateurs.
Cette évolution constitue également le point de départ d’un développement numérique continu.
Les prochaines étapes incluent notamment la mise en place d’un système de réservation et de paiement en ligne moderne, afin de simplifier encore davantage l’expérience des voyageurs.
Avec ce nouveau site, l’EuroAirport affirme sa volonté d’accompagner les voyageurs dans toutes les étapes de leur parcours, dès le premier clic.
Lire aussi : EuroAirport a accueilli 8,9 millions de passagers en 2024
