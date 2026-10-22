- Un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour est nécessaire. En revanche, aucun visa n'est exigé pour un séjour touristique de moins de 4 mois pour les ressortissants français (cependant un billet de retour ou de continuation est demandé).



- Transit : vérifiez si les escales nécessitent des autorisations spéciales comme l'ESTA pour les États-Unis ou l'ETA pour l'Australie ou NZTA pour la Nouvelle Zélande.



- Aucun vaccin n’est exigé pour se rendre aux Iles Fidji ; toutefois, il est vivement recommandé d’être à jour dans ses vaccinations (poliomyélite, diphtérie, tétanos, typhoïde, hépatite A et B). Des épidémies de dengue peuvent parfois survenir, notamment lors des périodes humides ; mieux vaut donc se munir de répulsifs anti-moustiques. L'archipel est déconseillé aux femmes enceintes, en en raison du virus Zika transmis par les moustiques.



- La monnaie locale est le dollar fidjien (FJD ou FJ$ ) qui vaut 0,39€. Sur place, les cartes bancaires sont acceptées dans les grands hôtels et les établissements touristiques, mais les espèces restent très utiles dans les petits commerces et les villages. Il est possible de changer des euros en ville dans banques et bureaux de change.



- L'anglais qui est l'une des langues officielles, sera très utile pour communiquer dans les hôtels, restaurants, aéroports, commerces et avec les prestataires touristiques. Et, comme en Angleterre, on roule à gauche sur les routes.



- La saison idéale pour visiter les Fidjis, s'étale de mai à octobre qui est généralement la plus sèche et donc la plus agréable profiter des plages, des excursions en bateau et faire de la randonnée. "Il faut, en tous cas, éviter d'y aller en février , souligne Thomas Compagnès, chez Marco Vasco, car c'est le pic de la saison humide qui dure de novembre à avril. En outre, il y a parfois des ouragans. Par ailleurs, en décembre, pendant les vacances en Australie et en Nouvelle Zélande - ce sont leurs proches voisins et de gros clients -, il y a souvent affluence aux Fidjis".



- Les Fidjis sont un pays sûr. "On ne risque rien , assure Gérard Carnot. Et, les femmes peuvent y voyager seule sans difficulté".



- Le décalage horaire entre la France et les îles Fidji est de + 11h en hiver et + 10h en été



- Pour appeler les Iles Fidji depuis la France, composez le 00 + 679 + le n° de votre correspondant