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Destination singulière : les îles Fidji, paradis des mers du Sud [ABO]

Des paysages de carte postale et une identité culturelle forte


Blotties dans le Pacifique sud, les îles Fidji ont longtemps été connues des seuls grands voyageurs. Heureusement, les choses changent ! Avec ses paysages de carte postale et son identité culturelle forte, cet archipel anglophone de 333 îles, est susceptible de séduire aussi bien les visiteurs en quête de détente à la plage que les amateurs de nature, d’aventure, de plongée et de découvertes culturelles. Sur place, l’accueil, chaleureux, est indissociable de l’identité fidjienne. Tout cela en fait l’une des destinations les plus authentiques et préservées du continent océanien.


Rédigé par le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:55

Des ambitions touristiques croissantes

Des plages de sable blanc, une nature préservée - Photo : Tourism Fiji
Des plages de sable blanc, une nature préservée - Photo : Tourism Fiji
CroisiEurope
Depuis quelques années, cette destination de rêve commence à percer. En 2025, les Fidji ont accueilli 982 938 visiteurs internationaux (dont 6561 Français) arrivés par avion.

S’y sont ajoutés quelque 70 000 passagers de croisières, un industrie qui connaît un certain essor.

Ce record a des chances d'être battu dans les années à venir. La visibilité des Fidji a été renforcée grâce aux plateformes numériques de Tourism Fiji dont les vidéos promotionnelles ont beaucoup de succès.

Et aussi grâce à des événements d'envergure prisés des amateurs de surf et des passionnés de sport. En outre, cet archipel a été classé, par National Geographic, parmi les 25 destinations incontournables ("Best of the Worlds") de la planète.

D’ores et déjà, le tourisme est l’un des piliers de l’économie de l’archipel et sa première source de devises étrangères : il représente 40% de l’activité économique et près d’un emploi sur trois.

"C'est une destination encore peu connue et très préservée. Un petit monde à part, loin des sentiers battus, qui séduit les voyageurs en quête de déconnexion, d'exclusivité", assure Thomas Compagnès, chef de produit chez Marco Vasco.

"Ce qui fait l'attrait de cette destination, c'est la beauté et diversité des sites et des expériences que l'on peut y vivre. Même si on séjourne trois semaines, on ne risque pas de s'ennuyer", insiste de son côté Gérard Carnot, directeur général de l'agence Ultra Marina.

Les principaux points d’intérêt

Plongée dans Rainbow Reef, cascades de Bouma, toboggans naturels de Waitavala - Photo : Jay Clue/Garden Island Resort, Brooke Sabin, Oliver Bolch pour Tourism Fiji
Plongée dans Rainbow Reef, cascades de Bouma, toboggans naturels de Waitavala - Photo : Jay Clue/Garden Island Resort, Brooke Sabin, Oliver Bolch pour Tourism Fiji
Située dans le Pacifique sud, la République des Fidji fait partie de la Mélanésie. Elle est indépendante de la couronne britannique depuis 1981 mais toujours membre du Commonwealth, Cet archipel est composé de 333 îles -la plupart montagneuses et couvertes de forêts tropicales- dont un tiers environ sont habitées (940 000 habitants au total, en 2024).

  • La plus grande île, Viti Levu est le cœur économique du pays. Près des trois quarts de la population y vivent. Sur la côte sud-est, se trouve Suva, la capitale. Située à l’opposé, Nadi, est la principale porte d’entrée internationale grâce à son aéroport.
    Sur la côte ouest, Denarau Island concentre les principaux Resorts de luxe, un port de plaisance et constitue le point de départ vers les îles Mamanuca et les îles Yasawa.

  • Plus sauvage et moins fréquentée, Vanua Levu est la deuxième plus grande île du pays. Ses paysages alternent montagnes verdoyantes, plantations de cocotiers, sources d’eau chaude naturelle, mangroves et baies sauvages. Elle permet de se familiariser avec le mode de vie fidjien en allant à la rencontre des communautés locales.

  • Taveuni, la troisième plus grande île, surnommée "l’île jardin", est un paradis pour les amoureux de nature.

  • Au sud de Viti Levu, Kadavu, la quatrième plus grande île de l’archipel, séduit avec ses villages traditionnels, sa forêt tropicale, sa nature luxuriante, sa biodiversité exceptionnelle, ses cascades, son Great Astrolabe Reef, l’une des plus grandes barrières de corail au monde.

  • Les îles Mamanucas, au large de Viti Levu, sont célèbres pour leurs lagons turquoises, leurs plages de sable blanc, leurs Resorts de luxe et leurs spots de surf.

  • Les Yasawas (une vingtaine d’îles) sont plus sauvages avec leurs falaises volcaniques, leurs plages désertes, leurs grottes marines et leurs eaux cristallines.

  • Enfin, à l’extrême est des Fidjis, le Lau Group, une soixantaine d’îles et d’ilots, dont la moitié seulement habités, sont les plus authentiques et les moins visitées de l’archipel.

Une identité culturelle forte

57% de la population est autochtone - Depositphotos.com, lucidwaters
57% de la population est autochtone - Depositphotos.com, lucidwaters
Les Fidji sont une société multiculturelle : à côté des iTaukei (les Fidjiens autochtones, 57% du total), vivent des Indo-Fidjiens (des travailleurs indiens arrivés au XIXe du temps de l’administration britannique) ainsi que des communautés chinoises et européennes.

Cette diversité se retrouve dans les langues, les religions (64,5% de chrétiens, 28% d’hindouistes et 6,3% de musulmans), les fêtes, l’architecture et –on l’a vu- la gastronomie.

Dans les 1 000 et quelque villages de l’archipel - répartis, principalement, dans les grandes îles de Viti Levu et Vanua Levu -, faits de maisons en bois ou en bambou entourées de jardins familiaux, les traditions (dont la cérémonie du kava, un alcool local) et les coutumes ancestrales se perpétuent, les habitants vivent encore au rythme des cérémonies, des fêtes et des travaux communautaires.

La culture locale repose sur des valeurs fortes - le respect, le partage, la famille et la communauté - et les "anciens" occupent toujours une place importante dans la transmission des savoirs. Quant aux chefs de village, ils continuent de veiller au bon fonctionnement de leurs communautés.

Bien que tenus de respecter certaines règles (retirer son chapeau, ses lunettes de soleil, se couvrir les épaules et les genoux, demander l’autorisation avant de prendre des photos, etc.), les visiteurs sont considérés comme de véritables invités, accueillis d’un chaleureux « boula », un mot qui est plus qu’un simple bonjour : il signifie également "vie", "santé", "bonheur", et incarne optimisme et bienveillance.

"La gentillesse des Fidjiens est un point fort d'un séjour aux Fidjis", soulignent Thomas Compagnès et Gérard Carnot. "On a beau être des touristes, on est vraiment accueilli à bras ouvert. Et, les Fidjiens ont toujours le sourire", insiste Gérard Carnot.

Les rencontres avec ce peuple fier de ses traditions et profondément attaché au partage, laisseront les souvenirs le plus marquants. Cette hospitalité exceptionnelle fait des Fidjis tellement plus qu’un paradis balnéaire !

Des expériences intenses et authentiques

Des spots de surf exceptionnels - Depositphotos.com Auteur ftlaudgirl
Des spots de surf exceptionnels - Depositphotos.com Auteur ftlaudgirl
Véritable paradis dans les mers du sud, les Fidjis offrent une combinaison d’expériences assez exceptionnelles.

1. Des plages de carte postale

Les unes sont facilement accessibles, comme Natadola Beach, sur l’île principale de Viti Levu. Ou comme Monuriki Island Beach (dans les îles Mamanucas) qui est la plage du film « Seul au monde » : on peut s’y rendre en excursion à la journée. D’autres plages sont plus isolées, comme celles des îles Yasawas, de l’île de Yaqeta ou encore Horseshoe Bay sur la côte ouest de l’île de Matagi (nord-est de l'archipel).

2. Un immense aquarium naturel

Dans cet archipel réputé pour la richesse de ses fonds marins, il est possible d’explorer les jardins de coraux mous multicolores, les gorgones géantes, les récifs foisonnants de poissons tropicaux et aussi d’observer raies manta, tortues, dauphins, requins et, selon la saison, des baleines à bosse. Dans le lagon de Beqa, il est possible d'observer des requins.

Si le snorkeling permet d’admirer flore et faune marines sans être un plongeur confirmé, des sites comme Great Astrolabe Reef (l’un des plus réputés pour la richesse de sa vie marine), Rainbow Reef, Bligh Waters ou Kavadu offrent des expériences de plongée sous-marine exceptionnelles.

3. Un haut lieu du surf mondial

Pendant l’hiver austral, les vagues puissantes du légendaire Cloudbreak, dans les îles Mamanucas, attirent les meilleurs surfeurs du monde. D’autres spots sont plus accessibles pour les débutants, par exemple Natadola Bay, Namotu Lefts ou Wilkes Passage.

Le "Garden of the Sleeping Giant" (le Jardin du géant endormi) permet une immersion dans une flore exceptionnelle © Andrew Lewthwaite
Le "Garden of the Sleeping Giant" (le Jardin du géant endormi) permet une immersion dans une flore exceptionnelle © Andrew Lewthwaite
4. Une nature spectaculaire propice à l’aventure

Les paysages tropicaux et la nature encore sauvage des Fidjis sont propices à des découvertes inattendues à pied ou en kayak. Les amateurs de randonnées trouveront leur bonheur dans les dunes de Sigatoka, ou, sur l'« île jardin » de Taveuni où la forêt tropicale du Parc national de Bouma abrite des attractions emblématiques : cascades de Tavoro, bassins naturels, toboggans de Waitavala, près du village de Waiyevo...

Sur l’île de Viti Levu, les amateurs de sensations fortes, eux, descendront en rafting l'Upper Navua River qui fait alterner les rapides et les passages plus calmes, à travers un spectaculaire canyon bordé de falaises volcaniques noires creusées dans une forêt exubérante. L’un des plus beaux décors de l’archipel !

5. Une biodiversité étonnante

Sur l’île principale de Viti Levu, à Korotogo, près de la ville de Sigatoka, le long de la célèbre route côtière de Corail (Queen's Highway, le Kula Wild Adventure Park permet de découvrir des espèces endémiques rares -iguanes des Fidji, perroquets colorés et autres oiseaux tropicaux, tortues- ainsi que les programmes de protection des écosystèmes fragiles de l’archipel.

Toujours sur l'île principale de Viti Levu, au pied des montagnes de Sabeto, le Garden of the Sleeping Giant (le Jardin du géant endormi), célèbre pour ses milliers de variétés d'orchidées et de plantes tropicales, permet une immersion dans une flore exceptionnelle.

6. Explorer des îles encore sauvages

Kadavu, Qamea, Taveuni ou les Yasawas offrent une expérience plus authentiques et préservées. En kayak de mer, les visiteurs peuvent longer les récifs, traverser des mangroves, rejoindre des plages désertes et observer la vie marine. Les Yasawas permettent également d'explorer les fascinantes grottes marines de Sawa-i-Lau.

7. Survoler les paysages tropicaux et rechercher l'adrénaline

Aux Fidji, les amateurs de sensations fortes ont également l’opportunité de survoler la forêt en tyrolienne, de parcourir l'intérieur de l’île Viti Levu en quad ou même d’effectuer un saut en parachute avec vue sur les lagons turquoise et les îles Mamanucas. Une occasion de découvrir l’archipel depuis les airs après l’avoir vu depuis la terre ou la mer !

8. Se régaler d'une gastronomie variée

La gastronomie est à l'image des influences culturelles : variée. Les plats traditionnels iTaukei - tels que le "Kokoda" aux notes d’agrumes ou les festins préparés au "lovo" - côtoient des currys indiens épicés et des plats sautés chinois riches en saveurs.

Des hébergements nombreux et variés

Le Shangri-La Yanuca Island Resort reste le grand Resort familial historique des Fidji © Escape video
Le Shangri-La Yanuca Island Resort reste le grand Resort familial historique des Fidji © Escape video
L'offre d’hébergements est très variée : elle va des auberges de jeunesse, petits gîtes, dortoirs économiques sur les archipels lointains, chambres chez l’habitant, resorts familiaux ou de charme (milieu de gamme) jusqu'aux complexes touristiques cinq étoiles et aux îles-hôtels privées ultra-luxueuses, réputées pour leur accueil chaleureux et leur engagement écoresponsable

Parmi les plus beaux hôtels, le Likuliku Lagoon Resort, installé dans l’archipel des îles Mamanuca (il a été le premier établissement des Fidji à proposer 45 véritables bungalows sur pilotis, inspirés de l’architecture des villages fidjiens traditionnels), le Six Senses Fiji installé sur l’île Malolo, le Jean-Michel Cousteau Resort Fuji, près de Savusavu, sur l’île de Vanua Levu (une référence pour la plongée et pour les familles avec enfants) et aussi le Shangri-La Yanuca Island Resort (il se cache sur une île privée reliée par une passerelle à Viti Levu) qui reste le grand Resort familial historique des Fidji.

Enfin, des îles totalement privées abritent quelques-uns des hébergements les plus exclusifs du Pacifique, offrant dans l’intimité des (peu nombreuses) villas sur pilotis et résidences avec majordome, luxe discret, bien-être, gastronomie, activités variées.

Parmi celles-ci, Komodo Private Island, nichée au bord du Great Astrolabe Reef, dans l’archipel de Kadavu, et aussi le Royal Davui Island Resort (réservé aux adultes), au large de Viti Levu, Turtle Island, rendue célèbre par le film Le Lagon bleu, ou encore, pour la clientèle ultra-luxe en quête d’intimité, Laucala Island, à l'est de l'île de Taveuni.

"Pour notre part, nous conseillons des hébergements sur des îles privées, de petits boutiques-hôtels et des eco-lodges. Compter à partir de 250 € la nuit pour une double jusqu'à 1 000€ pour les plus grand resorts de luxe", précise Thomas Compagnès, de Marco Vasco.

En raison, notamment, de leur éloignement, les Fidjis sont une destination qui n'est pas accessible à tous : compter en moyenne 6 000 à 7 000 € par personne (dont 1 500 à 2 000 € pour l'aller-retour en avion). La facture sera un peu moins élevée si on loge dans de petits trois étoiles ou des auberges villageoises.

Un engagement marqué en faveur d’un tourisme durable

Dans les pépinières sont élevés les plants pour replanter la mangrove © Timo Dersch
Dans les pépinières sont élevés les plants pour replanter la mangrove © Timo Dersch
Particulièrement vulnérables face aux bouleversements climatiques (montée et réchauffement des océans, cyclones, dégradation des coraux, etc.), les Fidji ont mis en place un plan stratégique décennal (National Sustainable Tourism Framework) pour développer le tourisme tout en préservant l'environnement et en améliorant les conditions de vie des populations locales.

Ce plan décennal inclut : réduction des plastiques à usage unique (en lien avec les hôtels), vaste réseau d’aires marines protégées, programmes de restauration des récifs coralliens et de replantation des mangroves, soutien au tourisme de nature à faible impact et au tourisme communautaire dans des villages, développement de petits hébergements, etc.

"Les lagons sont bien préservés. Et les hébergements que nous recommandons, utilisent l'énergie solaire et emploient des salariés locaux, ce qui témoigne de leur engagement social", assure Thomas Campagnès.

Y aller

Rafting dans les gorges de la rivière Navua - Photo : Tourism Fiji
Rafting dans les gorges de la rivière Navua - Photo : Tourism Fiji
"Le revers de la médaille, reconnaît Gérard Carnot, c'est la longueur du voyage en avion".

Depuis la France, il n'y a pas de vol direct. Le temps de trajet varie généralement entre 24 et 30 heures, selon l’itinéraire et la durée de la/des correspondances. Depuis la France, les escales les plus courantes sont Singapour, Hong Kong, Tokyo, Los Angeles/San Francisco et Vancouver.

La majorité des vols internationaux arrivent à l’aéroport de Nadi (NAN), situé sur l’île principale de Viti Levu.

Un plus petits nombre de vols internationaux dessert également l’aéroport de Nausori, près de Suva, la capitale.

La compagnie nationale, Fiji Airways, dessert directement Nadi depuis plusieurs grandes villes d’Australie, de Nouvelle Zélande, d’Amérique du Nord et d’Asie. Elle est membre de l’alliance Oneworld, ce qui facilite les correspondances avec de nombreuses compagnies internationales.

Une fois sur place, depuis Nadi, il est facile de rejoindre les différentes régions de l’archipel, soit par vols domestiques opérées par Fiji Linh (filiale de Fiji Airways), soit en catamaran ou en ferry rapide vers îles Mamanuca et Yasawa ; soit en bateau ou par avion vers les autres îles de l’archipel.

Infos pratiques

Voyage dans la canopée en tyrolienne - Photo : Brook Sabin pour Tourism Fiji
Voyage dans la canopée en tyrolienne - Photo : Brook Sabin pour Tourism Fiji
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- Un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour est nécessaire. En revanche, aucun visa n'est exigé pour un séjour touristique de moins de 4 mois pour les ressortissants français (cependant un billet de retour ou de continuation est demandé).

- Transit : vérifiez si les escales nécessitent des autorisations spéciales comme l'ESTA pour les États-Unis ou l'ETA pour l'Australie ou NZTA pour la Nouvelle Zélande.

- Aucun vaccin n’est exigé pour se rendre aux Iles Fidji ; toutefois, il est vivement recommandé d’être à jour dans ses vaccinations (poliomyélite, diphtérie, tétanos, typhoïde, hépatite A et B). Des épidémies de dengue peuvent parfois survenir, notamment lors des périodes humides ; mieux vaut donc se munir de répulsifs anti-moustiques. L'archipel est déconseillé aux femmes enceintes, en en raison du virus Zika transmis par les moustiques.

- La monnaie locale est le dollar fidjien (FJD ou FJ$ ) qui vaut 0,39€. Sur place, les cartes bancaires sont acceptées dans les grands hôtels et les établissements touristiques, mais les espèces restent très utiles dans les petits commerces et les villages. Il est possible de changer des euros en ville dans banques et bureaux de change.

- L'anglais qui est l'une des langues officielles, sera très utile pour communiquer dans les hôtels, restaurants, aéroports, commerces et avec les prestataires touristiques. Et, comme en Angleterre, on roule à gauche sur les routes.

- La saison idéale pour visiter les Fidjis, s'étale de mai à octobre qui est généralement la plus sèche et donc la plus agréable profiter des plages, des excursions en bateau et faire de la randonnée. "Il faut, en tous cas, éviter d'y aller en février, souligne Thomas Compagnès, chez Marco Vasco, car c'est le pic de la saison humide qui dure de novembre à avril. En outre, il y a parfois des ouragans. Par ailleurs, en décembre, pendant les vacances en Australie et en Nouvelle Zélande - ce sont leurs proches voisins et de gros clients -, il y a souvent affluence aux Fidjis".

- Les Fidjis sont un pays sûr. "On ne risque rien, assure Gérard Carnot. Et, les femmes peuvent y voyager seule sans difficulté".

- Le décalage horaire entre la France et les îles Fidji est de + 11h en hiver et + 10h en été

- Pour appeler les Iles Fidji depuis la France, composez le 00 + 679 + le n° de votre correspondant

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Journaliste LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : destinations singulieres, fidji
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