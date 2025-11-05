« L’Ouganda est une destination d’émotions pures, où chaque voyage devient une immersion dans la nature et la culture africaine

Encore méconnue du grand public, l’Ouganda s’affirme aujourd’hui comme l’une des destinations les plus authentiques et préservées du continent africain.Véritable condensé d’Afrique, ce pays enclavé entre le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Soudan du Sud offreDe Bwindi à Murchison Falls, l’Ouganda dévoile une mosaïque de paysages où la nature reste reine et les rencontres humaines inoubliables., souligne S.E. Doreen Ruth Amule, ambassadrice de l’Ouganda en France, en Espagne et au Portugal.Surnommé "la Perle Cachée de l’Afrique", l’Ouganda offreà ceux qui veulent vivre un safari autrement : approcher les gorilles de montagne dans les forêts de Bwindi ou Mgahinga, naviguer sur le Nil jusqu’aux spectaculaires Murchison Falls, ou encore explorer les plaines sauvages du Kidepo Valley National Park, loin du tourisme de masse.rappelle Jean-Michel Juloux, fondateur de Savanna Tours & Safaris.Résolument tourné vers l’avenir, le pays mise sur, conciliant croissance économique, conservation de la biodiversité et développement communautaire., poursuit l’ambassadrice.Un engouement porté par la demande croissante pour les voyages nature, les expériences communautaires et l’écotourisme.Pour Charlotte Parsy, cheffe de produit Afrique & Amériques chez Nomade Aventure,En croissance chez Nomade Aventure, la destination a attiréLa connectivité internationale s’améliore également, avec le lancement, en 2025, duUne étape décisive dans la stratégie de développement du pays, qui vise à renforcer les liaisons européennes et à positionner l’Ouganda comme une destination majeure d’Afrique de l’Est.