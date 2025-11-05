Encore méconnue du grand public, l’Ouganda s’affirme aujourd’hui comme l’une des destinations les plus authentiques et préservées du continent africain.
Véritable condensé d’Afrique, ce pays enclavé entre le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Soudan du Sud offre un panorama d’une rare diversité : montagnes enneigées, forêts impénétrables, savanes infinies et lacs d’altitude.
De Bwindi à Murchison Falls, l’Ouganda dévoile une mosaïque de paysages où la nature reste reine et les rencontres humaines inoubliables.
« L’Ouganda est une destination d’émotions pures, où chaque voyage devient une immersion dans la nature et la culture africaine, souligne S.E. Doreen Ruth Amule, ambassadrice de l’Ouganda en France, en Espagne et au Portugal.
En 2024, le pays a accueilli plus de 1,37 million de visiteurs internationaux, un record historique qui témoigne de l’intérêt croissant pour un tourisme responsable et durable. »
Surnommé "la Perle Cachée de l’Afrique", l’Ouganda offre une expérience rare à ceux qui veulent vivre un safari autrement : approcher les gorilles de montagne dans les forêts de Bwindi ou Mgahinga, naviguer sur le Nil jusqu’aux spectaculaires Murchison Falls, ou encore explorer les plaines sauvages du Kidepo Valley National Park, loin du tourisme de masse.
A lire aussi : J'ai testé pour vous l'Ouganda, confidentiel, safe, nature, préservé… what else ?
« L’Ouganda est aujourd’hui l’un des rares pays d’Afrique où l’on peut observer, dans un même voyage, les gorilles, les chimpanzés et le Big Five », rappelle Jean-Michel Juloux, fondateur de Savanna Tours & Safaris. « C’est une fenêtre ouverte sur une Afrique encore confidentielle, où les safaris se vivent sans la foule des grands parcs tanzaniens ou kenyans. »
Résolument tourné vers l’avenir, le pays mise sur un tourisme durable et inclusif, conciliant croissance économique, conservation de la biodiversité et développement communautaire.
« Le tourisme est un pilier de notre Vision 2040, poursuit l’ambassadrice. Notre objectif est de faire du secteur l’un des cinq premiers contributeurs au PIB national, tout en préservant notre patrimoine naturel et culturel. »
La France, troisième marché émetteur européen après le Royaume-Uni et l’Allemagne, enregistre une progression de +5 % des arrivées françaises en 2024. Un engouement porté par la demande croissante pour les voyages nature, les expériences communautaires et l’écotourisme.
Pour Charlotte Parsy, cheffe de produit Afrique & Amériques chez Nomade Aventure, « l’Ouganda séduit les voyageurs en quête d’authenticité. C’est probablement la destination africaine la plus complète, où se mêlent la puissance de la faune sauvage, la beauté des paysages et la chaleur humaine. »
En croissance chez Nomade Aventure, la destination a attiré une cinquantaine de voyageurs et un chiffre d'affaires de 290 000€ en 2025.
La connectivité internationale s’améliore également, avec le lancement, en 2025, du vol direct Londres–Kampala opéré par Uganda Airlines. Une étape décisive dans la stratégie de développement du pays, qui vise à renforcer les liaisons européennes et à positionner l’Ouganda comme une destination majeure d’Afrique de l’Est.
Au sommaire :
Données clés du tourisme en Ouganda (2024)
✈️ Accès aérien
🏨 Hôtellerie
🧭 Infos pratiques
🐘 Parcs nationaux et réserves naturelles
🌊 Lacs et rivières
🏛️ Sites culturels et historiques
🥾 Aventure & Trekking
🏙️ Villes et vie urbaine
🎉 Événements & Festivals
🎤 Tourisme d’affaires & événements (MICE)
🗺️La carte des différents points d'intérêt de l'Ouganda
Véritable condensé d’Afrique, ce pays enclavé entre le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Soudan du Sud offre un panorama d’une rare diversité : montagnes enneigées, forêts impénétrables, savanes infinies et lacs d’altitude.
De Bwindi à Murchison Falls, l’Ouganda dévoile une mosaïque de paysages où la nature reste reine et les rencontres humaines inoubliables.
« L’Ouganda est une destination d’émotions pures, où chaque voyage devient une immersion dans la nature et la culture africaine, souligne S.E. Doreen Ruth Amule, ambassadrice de l’Ouganda en France, en Espagne et au Portugal.
En 2024, le pays a accueilli plus de 1,37 million de visiteurs internationaux, un record historique qui témoigne de l’intérêt croissant pour un tourisme responsable et durable. »
Surnommé "la Perle Cachée de l’Afrique", l’Ouganda offre une expérience rare à ceux qui veulent vivre un safari autrement : approcher les gorilles de montagne dans les forêts de Bwindi ou Mgahinga, naviguer sur le Nil jusqu’aux spectaculaires Murchison Falls, ou encore explorer les plaines sauvages du Kidepo Valley National Park, loin du tourisme de masse.
A lire aussi : J'ai testé pour vous l'Ouganda, confidentiel, safe, nature, préservé… what else ?
« L’Ouganda est aujourd’hui l’un des rares pays d’Afrique où l’on peut observer, dans un même voyage, les gorilles, les chimpanzés et le Big Five », rappelle Jean-Michel Juloux, fondateur de Savanna Tours & Safaris. « C’est une fenêtre ouverte sur une Afrique encore confidentielle, où les safaris se vivent sans la foule des grands parcs tanzaniens ou kenyans. »
Résolument tourné vers l’avenir, le pays mise sur un tourisme durable et inclusif, conciliant croissance économique, conservation de la biodiversité et développement communautaire.
« Le tourisme est un pilier de notre Vision 2040, poursuit l’ambassadrice. Notre objectif est de faire du secteur l’un des cinq premiers contributeurs au PIB national, tout en préservant notre patrimoine naturel et culturel. »
La France, troisième marché émetteur européen après le Royaume-Uni et l’Allemagne, enregistre une progression de +5 % des arrivées françaises en 2024. Un engouement porté par la demande croissante pour les voyages nature, les expériences communautaires et l’écotourisme.
Pour Charlotte Parsy, cheffe de produit Afrique & Amériques chez Nomade Aventure, « l’Ouganda séduit les voyageurs en quête d’authenticité. C’est probablement la destination africaine la plus complète, où se mêlent la puissance de la faune sauvage, la beauté des paysages et la chaleur humaine. »
En croissance chez Nomade Aventure, la destination a attiré une cinquantaine de voyageurs et un chiffre d'affaires de 290 000€ en 2025.
La connectivité internationale s’améliore également, avec le lancement, en 2025, du vol direct Londres–Kampala opéré par Uganda Airlines. Une étape décisive dans la stratégie de développement du pays, qui vise à renforcer les liaisons européennes et à positionner l’Ouganda comme une destination majeure d’Afrique de l’Est.
Au sommaire :
Données clés du tourisme en Ouganda (2024)
✈️ Accès aérien
🏨 Hôtellerie
🧭 Infos pratiques
🐘 Parcs nationaux et réserves naturelles
🌊 Lacs et rivières
🏛️ Sites culturels et historiques
🥾 Aventure & Trekking
🏙️ Villes et vie urbaine
🎉 Événements & Festivals
🎤 Tourisme d’affaires & événements (MICE)
🗺️La carte des différents points d'intérêt de l'Ouganda
Données clés du tourisme en Ouganda (2024)
Le tourisme ougandais confirme sa dynamique positive en 2024, avec 1,37 million de visiteurs internationaux, soit une croissance de +7,7 % par rapport à 2023. Cette progression reflète l’attractivité croissante de la destination sur les marchés régionaux et internationaux.
Visiteurs internationaux totaux : 1 371 895 (+7,7 % vs 2023)
Dont visiteurs africains : 1 223 678 (soit près de 90 % des arrivées, principal marché émetteur)
Visiteurs hors Afrique : 137 411 (+8,9 %), répartis comme suit :
Europe : 39 596 visiteurs
Amériques : 28 751 visiteurs
Asie & Pacifique : 67 176 visiteurs
💰 Recettes touristiques : 1,28 milliard USD (+26 % en un an)
📈 Contribution à l’économie : le tourisme représente 3,6 % du PIB national et 1 emploi sur 7.
🌍 Croissance économique du pays : +5 % par an en moyenne sur la dernière décennie.
En Europe, le marché français demeure encore marginal mais affiche une hausse régulière (+5 % en 2024), soutenue par la diversification de l’offre, l’intérêt pour les voyages nature et le développement du tourisme durable.
« Ces performances témoignent de la montée en puissance de l’Ouganda sur la scène touristique africaine, portée par une stratégie claire et des fondamentaux solides », souligne S.E. Doreen Ruth Amule, ambassadrice de l’Ouganda en France.
Visiteurs internationaux totaux : 1 371 895 (+7,7 % vs 2023)
Dont visiteurs africains : 1 223 678 (soit près de 90 % des arrivées, principal marché émetteur)
Visiteurs hors Afrique : 137 411 (+8,9 %), répartis comme suit :
Europe : 39 596 visiteurs
Amériques : 28 751 visiteurs
Asie & Pacifique : 67 176 visiteurs
💰 Recettes touristiques : 1,28 milliard USD (+26 % en un an)
📈 Contribution à l’économie : le tourisme représente 3,6 % du PIB national et 1 emploi sur 7.
🌍 Croissance économique du pays : +5 % par an en moyenne sur la dernière décennie.
En Europe, le marché français demeure encore marginal mais affiche une hausse régulière (+5 % en 2024), soutenue par la diversification de l’offre, l’intérêt pour les voyages nature et le développement du tourisme durable.
« Ces performances témoignent de la montée en puissance de l’Ouganda sur la scène touristique africaine, portée par une stratégie claire et des fondamentaux solides », souligne S.E. Doreen Ruth Amule, ambassadrice de l’Ouganda en France.
✈️ Accès aérien
L’aéroport international d’Entebbe, situé à 40 km de Kampala, constitue la principale porte d’entrée du pays. Modernisé ces dernières années, il dessert l’ensemble des grandes capitales africaines ainsi que plusieurs hubs européens et moyen-orientaux.
Depuis mai 2025, Uganda Airlines renforce la connectivité internationale avec le lancement d’un vol direct Londres Gatwick – Entebbe, opéré en Airbus A330-800neo.
Cette liaison, une première entre le Royaume-Uni et l’Ouganda depuis plus de deux décennies, marque une étape stratégique pour le développement touristique du pays.
Fréquences et horaires (heure locale) :
Mardi : départ 08h40 / arrivée 20h20
Mercredi : départ 08h50 / arrivée 20h30
Vendredi : départ 11h40 / arrivée 23h20 (+1J)
Dimanche : départ 18h10 / arrivée 05h50 (+1J)
✈️ Durée du vol : 8h40
Depuis la France, il n’existe pas encore de vol direct. Les voyageurs rejoignent l’Ouganda via Bruxelles, Amsterdam, Doha, Istanbul ou Addis-Abeba, avec une durée totale de trajet d’environ 11 à 12 heures, escale comprise.
Depuis mai 2025, Uganda Airlines renforce la connectivité internationale avec le lancement d’un vol direct Londres Gatwick – Entebbe, opéré en Airbus A330-800neo.
Cette liaison, une première entre le Royaume-Uni et l’Ouganda depuis plus de deux décennies, marque une étape stratégique pour le développement touristique du pays.
Fréquences et horaires (heure locale) :
Mardi : départ 08h40 / arrivée 20h20
Mercredi : départ 08h50 / arrivée 20h30
Vendredi : départ 11h40 / arrivée 23h20 (+1J)
Dimanche : départ 18h10 / arrivée 05h50 (+1J)
✈️ Durée du vol : 8h40
Depuis la France, il n’existe pas encore de vol direct. Les voyageurs rejoignent l’Ouganda via Bruxelles, Amsterdam, Doha, Istanbul ou Addis-Abeba, avec une durée totale de trajet d’environ 11 à 12 heures, escale comprise.
🏨 Hôtellerie
Symbole d’un tourisme responsable et raffiné, Entebbe Forest Lodge conjugue confort, intégration paysagère et respect de l’environnement. @Uganda Embassy in Paris-France
L’Ouganda dispose d’une offre d’hébergement riche et diversifiée, allant du lodge écologique au boutique-hôtel urbain, en passant par des camps de charme au cœur des parcs nationaux. Chaque région propose un large éventail d’adresses, permettant à chaque voyageur de trouver le confort et le niveau de service correspondant à ses attentes.
Une offre authentique et écoresponsable
Dans les parcs nationaux, les lodges se fondent harmonieusement dans leur environnement. Les établissements emblématiques comme Bwindi Lodge, Mihingo Lodge ou Apoka Safari Lodge incarnent parfaitement ce modèle de tourisme durable, associant confort, authenticité et respect des écosystèmes.
Dans les principales villes, Kampala, Entebbe et Jinja, l’offre se modernise avec des boutique-hôtels contemporains et des enseignes internationales telles que Protea Hotels, Serena Hotels ou Latitude 0°, qui séduisent aussi bien la clientèle d’affaires que les voyageurs de loisirs.
Montée en gamme et investissements durables
La tendance 2025 confirme la montée en gamme du secteur hôtelier, portée par l’émergence de lodges écoresponsables et de projets communautaires autour de Murchison Falls et du lac Mburo.
Les autorités ougandaises encouragent activement les investissements hôteliers responsables dans le cadre de la stratégie nationale “Vision 2040”, qui vise à renforcer la qualité de l’accueil et la durabilité du tourisme.
Les établissements incontournables
Four Points by Sheraton Kampala : hôtel moderne et confortable, idéalement situé pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.
Kampala Sheraton Hotel : adresse historique de la capitale, offrant luxe, services haut de gamme et emplacement central.
Entebbe Forest Lodge : lodge de charme niché entre forêt tropicale et lac Victoria, parfait pour un séjour nature et détente.
Nouveaux projets
Parmi les ouvertures attendues, Erebero Hills se distingue comme un futur joyau de l’hôtellerie durable en Ouganda.
Développé par Asilia Africa, acteur de référence en Afrique de l’Est, cet écolodge de luxe est prévu pour 2026 au cœur de la forêt de Bwindi. Il proposera huit suites élégantes, conçues dans un esprit d’intégration paysagère et d’immersion totale dans la nature.
Une offre authentique et écoresponsable
Dans les parcs nationaux, les lodges se fondent harmonieusement dans leur environnement. Les établissements emblématiques comme Bwindi Lodge, Mihingo Lodge ou Apoka Safari Lodge incarnent parfaitement ce modèle de tourisme durable, associant confort, authenticité et respect des écosystèmes.
Dans les principales villes, Kampala, Entebbe et Jinja, l’offre se modernise avec des boutique-hôtels contemporains et des enseignes internationales telles que Protea Hotels, Serena Hotels ou Latitude 0°, qui séduisent aussi bien la clientèle d’affaires que les voyageurs de loisirs.
Montée en gamme et investissements durables
La tendance 2025 confirme la montée en gamme du secteur hôtelier, portée par l’émergence de lodges écoresponsables et de projets communautaires autour de Murchison Falls et du lac Mburo.
Les autorités ougandaises encouragent activement les investissements hôteliers responsables dans le cadre de la stratégie nationale “Vision 2040”, qui vise à renforcer la qualité de l’accueil et la durabilité du tourisme.
Les établissements incontournables
Four Points by Sheraton Kampala : hôtel moderne et confortable, idéalement situé pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.
Kampala Sheraton Hotel : adresse historique de la capitale, offrant luxe, services haut de gamme et emplacement central.
Entebbe Forest Lodge : lodge de charme niché entre forêt tropicale et lac Victoria, parfait pour un séjour nature et détente.
Nouveaux projets
Parmi les ouvertures attendues, Erebero Hills se distingue comme un futur joyau de l’hôtellerie durable en Ouganda.
Développé par Asilia Africa, acteur de référence en Afrique de l’Est, cet écolodge de luxe est prévu pour 2026 au cœur de la forêt de Bwindi. Il proposera huit suites élégantes, conçues dans un esprit d’intégration paysagère et d’immersion totale dans la nature.
🧭 Infos pratiques
Meilleure période pour voyager
• Décembre à février et juin à août, correspondant aux saisons sèches, idéales pour les safaris et les treks.
Formalités d’entrée
• Passeport valide 6 mois après le retour, avec 2 pages vierges.
• E-visa obligatoire (50 USD) à demander avant le départ.
• Vaccin contre la fièvre jaune exigé, prévention antipaludique recommandée.
• Assurance santé et rapatriement conseillée.
Monnaie
• Shilling ougandais (UGX).
• Le dollar américain est accepté dans les hôtels et lodges.
• Taux de change (octobre 2025) : 1 € = 4 000 UGX.
Langues parlées
• Anglais et swahili (officielles), plus de 50 langues locales.
Décalage horaire
• +2h en hiver, +1h en été par rapport à la France.
Électricité
• Prises de type britannique (G), adaptateur indispensable.
Déplacements internes
• Principalement en voiture avec chauffeur-guide.
• Vols domestiques opérés par Aerolink Uganda et Bar Aviation.
• Exemples de trajets : 4–5 h vers Murchison Falls, 5–6 h vers Queen Elizabeth, 10 h vers Kidepo Valley.
Températures moyennes
• Entre 17°C et 27°C toute l’année.
DMC présents sur DESTIMAG
• SAVANNA TOURS & SAFARIS
Dans la valise
• Tenues légères et respirantes, vêtements couvrants pour les treks.
• Imperméable léger, chapeau, répulsif anti-moustiques, chaussures de marche, jumelles, adaptateur et crème solaire.
• Décembre à février et juin à août, correspondant aux saisons sèches, idéales pour les safaris et les treks.
Formalités d’entrée
• Passeport valide 6 mois après le retour, avec 2 pages vierges.
• E-visa obligatoire (50 USD) à demander avant le départ.
• Vaccin contre la fièvre jaune exigé, prévention antipaludique recommandée.
• Assurance santé et rapatriement conseillée.
Monnaie
• Shilling ougandais (UGX).
• Le dollar américain est accepté dans les hôtels et lodges.
• Taux de change (octobre 2025) : 1 € = 4 000 UGX.
Langues parlées
• Anglais et swahili (officielles), plus de 50 langues locales.
Décalage horaire
• +2h en hiver, +1h en été par rapport à la France.
Électricité
• Prises de type britannique (G), adaptateur indispensable.
Déplacements internes
• Principalement en voiture avec chauffeur-guide.
• Vols domestiques opérés par Aerolink Uganda et Bar Aviation.
• Exemples de trajets : 4–5 h vers Murchison Falls, 5–6 h vers Queen Elizabeth, 10 h vers Kidepo Valley.
Températures moyennes
• Entre 17°C et 27°C toute l’année.
DMC présents sur DESTIMAG
• SAVANNA TOURS & SAFARIS
Dans la valise
• Tenues légères et respirantes, vêtements couvrants pour les treks.
• Imperméable léger, chapeau, répulsif anti-moustiques, chaussures de marche, jumelles, adaptateur et crème solaire.
🐘 Parcs nationaux et réserves naturelles
Au cœur de la forêt impénétrable de Bwindi, les visiteurs partent à la rencontre des gorilles de montagne, dans l’un des écosystèmes les plus préservés d’Afrique.@Uganda Embassy in Paris-France
L’Ouganda compte 10 parcs nationaux et plus de 12 réserves, abritant une faune exceptionnelle et une biodiversité parmi les plus riches d’Afrique de l’Est.
Parc national de Bwindi Impenetrable : Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce sanctuaire forestier est le refuge de près de la moitié de la population mondiale des gorilles de montagne. Les treks d’observation, strictement encadrés, figurent parmi les expériences les plus émouvantes du continent.
Parc national de Murchison Falls : Le plus grand parc du pays, connu pour ses chutes spectaculaires où le Nil s’engouffre dans une gorge étroite. On y observe éléphants, lions, girafes de Rothschild, buffles, hippopotames et de nombreux oiseaux.
Parc national Queen Elizabeth : Le plus visité, célèbre pour ses safaris et ses lions grimpeurs d’arbres dans le secteur d’Ishasha. Le canal de Kazinga, entre les lacs George et Edward, est idéal pour les croisières d’observation.
Parc national de Kidepo Valley : Situé au nord-est, à la frontière du Soudan du Sud et du Kenya, c’est l’un des parcs les plus sauvages et isolés d’Afrique, offrant des paysages grandioses et une expérience de safari loin des foules.
Parc national de Bwindi Impenetrable : Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce sanctuaire forestier est le refuge de près de la moitié de la population mondiale des gorilles de montagne. Les treks d’observation, strictement encadrés, figurent parmi les expériences les plus émouvantes du continent.
Parc national de Murchison Falls : Le plus grand parc du pays, connu pour ses chutes spectaculaires où le Nil s’engouffre dans une gorge étroite. On y observe éléphants, lions, girafes de Rothschild, buffles, hippopotames et de nombreux oiseaux.
Parc national Queen Elizabeth : Le plus visité, célèbre pour ses safaris et ses lions grimpeurs d’arbres dans le secteur d’Ishasha. Le canal de Kazinga, entre les lacs George et Edward, est idéal pour les croisières d’observation.
Parc national de Kidepo Valley : Situé au nord-est, à la frontière du Soudan du Sud et du Kenya, c’est l’un des parcs les plus sauvages et isolés d’Afrique, offrant des paysages grandioses et une expérience de safari loin des foules.
🌊 Lacs et rivières
Niché au cœur des collines du Kigezi, le lac Bunyonyi dévoile un décor de carte postale. @Uganda Embassy in Paris-France
L’eau est omniprésente en Ouganda, véritable trait d’union entre nature et culture.
Lac Victoria : Plus grand lac d’Afrique et source du Nil Blanc, il offre des croisières pittoresques, des activités de pêche et des escapades sur ses îles comme Ssese ou Bulago.
Lac Bunyonyi : L’un des plus profonds du continent, célèbre pour ses paysages paisibles et romantiques, ses îles verdoyantes et ses lodges sur pilotis.
Rivière Nil (Jinja) : Lieu de naissance du Nil Blanc et haut lieu mondial des sports d’eau vive : rafting, kayak, jet boat, bungee jumping et croisières au coucher du soleil.
Lac Victoria : Plus grand lac d’Afrique et source du Nil Blanc, il offre des croisières pittoresques, des activités de pêche et des escapades sur ses îles comme Ssese ou Bulago.
Lac Bunyonyi : L’un des plus profonds du continent, célèbre pour ses paysages paisibles et romantiques, ses îles verdoyantes et ses lodges sur pilotis.
Rivière Nil (Jinja) : Lieu de naissance du Nil Blanc et haut lieu mondial des sports d’eau vive : rafting, kayak, jet boat, bungee jumping et croisières au coucher du soleil.
🏛️ Sites culturels et historiques en Ouganda
L’Ouganda est aussi une terre de traditions et de diversité culturelle, avec plus de 50 ethnies et un riche patrimoine précolonial et spirituel.
Kasubi Tombs (Kampala) : Nécropole des rois du Buganda, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, exemple remarquable d’architecture traditionnelle.
Musée national de l’Ouganda : Le plus ancien d’Afrique de l’Est, retraçant l’histoire naturelle, archéologique et culturelle du pays.
Villages traditionnels : Expériences communautaires autour du tourisme culturel et artisanal, notamment chez les peuples Batwa (anciens Pygmées) dans la région de Bwindi.
Kasubi Tombs (Kampala) : Nécropole des rois du Buganda, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, exemple remarquable d’architecture traditionnelle.
Musée national de l’Ouganda : Le plus ancien d’Afrique de l’Est, retraçant l’histoire naturelle, archéologique et culturelle du pays.
Villages traditionnels : Expériences communautaires autour du tourisme culturel et artisanal, notamment chez les peuples Batwa (anciens Pygmées) dans la région de Bwindi.
🥾 Aventure & Trekking
« Le prix du permis d'observation des gorilles coûte aujourd'hui 800 USD/personne, ce qui limite l'accès à cette activité unique qui attire la plupart des visiteurs en Ouganda », explique Charlotte Parsy, cheffe de produit Afrique & Amériques chez Nomade Aventure.
Destination phare pour les amateurs d’aventure, l’Ouganda séduit par ses paysages contrastés et ses activités outdoor.
Monts Rwenzori : Surnommés les Montagnes de la Lune, ces sommets culminant à 5 109 m (pic Margherita) sont prisés pour le trekking et l’alpinisme, entre glaciers, forêts tropicales et vallées suspendues.
Parcs de Bwindi et Mgahinga : Offrent des randonnées naturalistes uniques pour observer gorilles, colobes, oiseaux endémiques et orchidées tropicales.
Réserve de Mount Elgon : Sur la frontière kényane, connue pour ses paysages volcaniques, ses grottes et cascades.
Monts Rwenzori : Surnommés les Montagnes de la Lune, ces sommets culminant à 5 109 m (pic Margherita) sont prisés pour le trekking et l’alpinisme, entre glaciers, forêts tropicales et vallées suspendues.
Parcs de Bwindi et Mgahinga : Offrent des randonnées naturalistes uniques pour observer gorilles, colobes, oiseaux endémiques et orchidées tropicales.
Réserve de Mount Elgon : Sur la frontière kényane, connue pour ses paysages volcaniques, ses grottes et cascades.
🏙️ Villes et vie urbaine
Capitale culturelle et économique, Kampala incarne l’Ouganda moderne : une ville en mouvement où tradition et innovation se rencontrent.@Uganda Embassy in Paris-France
Kampala : Capitale dynamique et cosmopolite, réputée pour sa vie nocturne, ses marchés colorés, ses galeries d’art et ses restaurants fusion afro-asiatiques.
Entebbe : Porte d’entrée principale du pays, bordée par le lac Victoria, avec ses jardins botaniques, sa réserve d’oiseaux et son atmosphère paisible.
Jinja : Capitale de l’aventure, située au point de départ du Nil.
Entebbe : Porte d’entrée principale du pays, bordée par le lac Victoria, avec ses jardins botaniques, sa réserve d’oiseaux et son atmosphère paisible.
Jinja : Capitale de l’aventure, située au point de départ du Nil.
🎉 Événements & Festivals
L’Ouganda vit au rythme de nombreux événements culturels, sportifs et spirituels :
Pèlerinage des Martyrs de Namugongo (juin) : L’un des plus grands rassemblements religieux d’Afrique, attirant des millions de fidèles.
Nyege Nyege Festival (septembre, Jinja): Festival afro-électro mondialement connu, mêlant musiques urbaines, performances et art contemporain.
Festival Bayimba (août, Kampala) : Célébration des arts, de la danse et de la musique contemporaine africaine.
Uganda International Marathon (juin, Masaka) : Course caritative alliant sport, découverte et solidarité.
Tusker Rwenzori Marathon (août) : Course de montagne au pied des Rwenzori, combinant sport et exploration.
Pèlerinage des Martyrs de Namugongo (juin) : L’un des plus grands rassemblements religieux d’Afrique, attirant des millions de fidèles.
Nyege Nyege Festival (septembre, Jinja): Festival afro-électro mondialement connu, mêlant musiques urbaines, performances et art contemporain.
Festival Bayimba (août, Kampala) : Célébration des arts, de la danse et de la musique contemporaine africaine.
Uganda International Marathon (juin, Masaka) : Course caritative alliant sport, découverte et solidarité.
Tusker Rwenzori Marathon (août) : Course de montagne au pied des Rwenzori, combinant sport et exploration.
🎤 Tourisme d’affaires & événements (MICE)
Autres articles
-
Ouganda : gorilles, chimpanzés, éléphants, hippopotames et... un raton laveur (VIDEO)
-
Coronavirus Afrique : J'ai testé pour vous l'Ouganda, confidentiel, safe, nature, préservé… what else ?
-
Ouganda : la délivrance des visas ne se fait plus à l'ambassade
-
Afrique Authentique sur le haut de la vague !
-
Carlson Rezidor ouvre deux Radisson Blu, au Ghana et en Ouganda
L’Ouganda se positionne comme une destination montante du tourisme d’affaires en Afrique de l’Est, grâce à des infrastructures modernes et à une offre d’accueil diversifiée.
Centres de congrès
Kampala Serena Conference Centre : Complexe ultramoderne intégré au Serena Hotel, idéal pour congrès internationaux, conférences et banquets.
Speke Resort & Conference Centre (Entebbe) : Grande capacité d’accueil, installations en bord de lac et services haut de gamme.
Hôtels et infrastructures événementielles
Kampala Sheraton Hotel : Espaces de réunion modulables, technologies audiovisuelles modernes.
Four Points by Sheraton Kampala : Salles polyvalentes pour séminaires et réunions d’affaires.
Lieux culturels et sites extérieurs
National Theatre (Kampala) : Accueille spectacles, festivals et événements artistiques.
Uganda Museum : Organisation d’expositions et événements éducatifs.
Sites naturels : De nombreux parcs et lodges offrent des cadres exceptionnels pour les événements en plein air, retraites et team-buildings.
Centres de congrès
Kampala Serena Conference Centre : Complexe ultramoderne intégré au Serena Hotel, idéal pour congrès internationaux, conférences et banquets.
Speke Resort & Conference Centre (Entebbe) : Grande capacité d’accueil, installations en bord de lac et services haut de gamme.
Hôtels et infrastructures événementielles
Kampala Sheraton Hotel : Espaces de réunion modulables, technologies audiovisuelles modernes.
Four Points by Sheraton Kampala : Salles polyvalentes pour séminaires et réunions d’affaires.
Lieux culturels et sites extérieurs
National Theatre (Kampala) : Accueille spectacles, festivals et événements artistiques.
Uganda Museum : Organisation d’expositions et événements éducatifs.
Sites naturels : De nombreux parcs et lodges offrent des cadres exceptionnels pour les événements en plein air, retraites et team-buildings.