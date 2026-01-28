Végétation luxuriante et sauvage, volcans classés au patrimoine mondial de l’Unesco, plages de rêve, fonds marins à explorer et ambiance festive : Sainte-Lucie concentre tous les atouts d’une île caribéenne aux multiples facettes. ©SaintLuciaTourismAuthority
État insulaire des Petites Antilles, Sainte-Lucie séduit par la richesse et la diversité de ses paysages, entre plages de sable clair, forêts tropicales, volcans et sources chaudes, le tout porté par une culture créole vibrante. Dominée par les emblématiques Pitons, classés au patrimoine mondial de l’ Unesco, l’île figure parmi les silhouettes les plus photogéniques des Caraïbes et attire une clientèle internationale en quête de nature, d’authenticité et d’expériences haut de gamme.
Le tourisme constitue un pilier majeur de l’économie locale. « En moyenne, le secteur du tourisme contribue à hauteur de 39 % au PIB de Sainte-Lucie et représente 76 % des exportations totales », affirme Javan Lewis, responsable de la recherche et de la planification à l’Office du tourisme de Sainte-Lucie. Chaque année, l’île accueille plus d’un million de visiteurs, « comprenant les arrivées pour des séjours, des croisières et des excursions en yacht ».
Si l’Amérique du Nord demeure le premier marché émetteur, l’Europe n’est pas absente. « Sur les plus de 400 000 visiteurs qui séjournent sur place (États-Unis : 59 %, Caraïbes : 12 %, Royaume-Uni : 18 %, Canada : 8 %), Sainte-Lucie accueille en moyenne 4 000 visiteurs français », auxquels s’ajoutent 15 000 Martiniquais et 2 000 Guadeloupéens.
« Sainte-Lucie est une destination vivante, festive, très tournée vers la musique. Les fameux « Friday Nights » sont très populaires, de nombreux Martiniquais s’y rendent pour faire la fête », confirme Didier Sylvestre, directeur général adjoint en charge du commercial chez Exotismes.
Malgré ces chiffres, la destination reste discrète en France. « Il est vrai que Sainte-Lucie reste une destination confidentielle sur le marché français, reconnaît Didier Sylvestre. Ce n’est pas un manque de volonté : c’est surtout une question de perception. Le client français, tout comme l’agent de voyages, n’y pense pas spontanément. La destination est peu suggérée, peu médiatisée, alors que l’on parle beaucoup plus de la Caraïbe française ou de la Caraïbe hispanique. Sainte-Lucie fait un peu figure de parent pauvre de ce point de vue. Pourtant, notre panier moyen se situe entre 4 000 et 5 000 euros par personne, ce qui en fait un très beau dossier. »
Longtemps proposée en extension de la Martinique, l’île est désormais commercialisée à part entière. « Aujourd’hui encore, cette logique d’extension existe, mais nous avons élargi notre offre avec des packages au départ de Paris, et plus largement de la France, depuis une petite dizaine d’années. Cette évolution a été renforcée par notre partenariat avec la chaîne hôtelière Sandals, qui s’est consolidé ces deux dernières années et grâce auquel nous programmons désormais l’ensemble de la gamme Sandals à Sainte-Lucie », explique Didier Sylvestre.
Un positionnement encore sous-exploité au regard de ses atouts. « La destination possède un vrai patrimoine historique et culturel. Les noms des villes témoignent de l’occupation française du territoire. L’anglais est la langue officielle, mais le français reste largement compris grâce au créole, très influencé par la langue française », souligne-t-il.
Même constat du côté du voyage d’aventure. « Sainte-Lucie est une destination très récente chez nous , observe Fabrice Del Taglia, directeur général de Nomade Aventure. C’est une île très sauvage, avec de beaux sommets spectaculaires mais accessibles, une nature luxuriante et une cuisine créole exquise. Pour un voyagiste d’aventure, elle a tout… sauf la notoriété. »
Alternative élégante à la Caraïbe hispanique, Sainte-Lucie conjugue randonnées, plages, festivals, ambiance musicale et hôtellerie de luxe. Une île complète, encore trop méconnue, qui pourrait bien devenir l’un des secrets les mieux gardés des Caraïbes.
Informations pratiques
Capitale : Castries
Transport aérien : Accès depuis la France
Il n'existe pas de vols directs réguliers toute l'année depuis Paris. Les liaisons s'effectuent avec escale (Europe / Amériques).
• Air Caraïbes propose des vols avec escale en Martinique.
• British Airways opère des vols avec escale à Londres.
Aéroports
• Hewanorra International Airport (UVF) : principal aéroport international.
• George F. L. Charles Airport (SLU) : principalement dédié aux vols régionaux. C'est également via cet aéroport que l'on arrive lorsqu'on voyage via Air Caraïbes.
Hôtellerie & hébergement
Sainte-Lucie propose une large gamme d'hébergements : resorts de luxe, hôtels de charme, villas privées, lodges nature et structures plus intimistes.
Ces dernières années, plusieurs ouvertures et projets d'extension (villas haut de gamme, rénovations d'hôtels existants) ont contribué à diversifier l'offre, notamment à destination des clientèles premium.
« La destination dispose d'un parc de plus de 5 000 chambres réparties entre hôtels, villas, chambres d'hôtes et appartements », souligne Javan Lewis, responsable de la recherche et de la planification à l'Office du tourisme de Sainte-Lucie.
Les projets hôteliers
Hyatt construit actuellement le Cas en Bas Beach Resort, qui marquera les débuts de la marque Destination by Hyatt à Sainte-Lucie. La première phase du développement hôtelier comprend 90 chambres.
Un nouvel hôtel Courtyard Marriott est en cours de construction et devrait ouvrir ses portes mi-2026. Une fois achevé, l'hôtel proposera également un centre de conférences à Pointe Seraphine, qui abrite le principal port de croisière de l'île dans la capitale, Castries.
Le Bay Gardens Resorts, détenu et géré localement, élargit également son offre pour introduire une nouvelle vague de luxe avec « Sapphire Sands Villas by Bay Gardens », une collection sur mesure de villas de luxe en bord de mer avec un service de majordome 24h/24 et 7j/7, qui ouvrira ses portes en février 2026.
La démolition du Mystique et du Starfish sur la plage de Reduit est désormais terminée. Le site fait désormais place à trois nouveaux complexes de luxe qui seront annoncés et dont la construction débutera à l'été 2026. L'hôtel sera un complexe 5 étoiles et comprendra trois éléments soumis à l'approbation et aux exigences de la DCA :
Royalton Chic : 250 chambres (situé sur l'ancien site du Mystique)
Planet Hollywood : 450 chambres (situé au centre du site)
Condos : 702 chambres (situé sur l'ancien site du Starfish)
Le complexe de golf Cabot St. Lucia (une succursale du légendaire parcours de golf Cabot Cliffs à Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse) est désormais ouvert sur un terrain de 65 acres situé dans la péninsule nord de l'île, et 12 villas seront ajoutées en 2026.
Le Secrets St. Lucia Resort & Spa, réservé aux adultes, a ouvert ses portes cet été avec 355 chambres de luxe.
La première phase du projet A'ILA sur le mont Pimard, sur la côte nord-ouest, ouvrira en janvier avec 65 chambres gérées par LifeCo, créant ainsi le premier hôtel de bien-être holistique des Caraïbes.
D'ici 2027, le développement global comprendra A'ILA Palm (complexe familial), A'ILA Cove (réservé aux adultes), des villas et des résidences haut de gamme, un centre commercial Blue Zone et le Zenith Art & Conference Center (une salle de 2 000 places destinée au tourisme MICE).
Incontournables & expériences
La Soufrière est une escale incontournable à Sainte Lucie, avec son village aux maisons colorées et ses Pitons majestueux qui dominent le paysage. ©SaintLuciaTourismAuthority
Patrimoine
Le patrimoine de Sainte-Lucie reflète une histoire marquée par les influences françaises et britanniques.
• Au nord de l’île, le Pigeon Island National Park abrite les vestiges du fort Rodney, théâtre des affrontements franco-britanniques à la fin du XVIIIᵉ siècle. Classé parc national, le site offre aujourd’hui des panoramas spectaculaires sur la mer des Caraïbes.
• Au sud, Soufrière incarne l’âme historique de l’île. Première ville fondée par les Français et ancienne capitale, elle séduit par ses maisons colorées et son atmosphère authentique. Elle bénéficie d’une vue majestueuse sur les Pitons.
• Plus au nord, Gros Islet a conservé le charme d’un bourg de pêcheurs traditionnel. Réputée pour son ambiance conviviale et ses célèbres « Friday Nights », la localité incarne une facette vivante du patrimoine lucien, entre traditions locales et art de vivre caribéen.
Nature & aventure
• Les Sulphur Springs : sources chaudes et paysages volcaniques pour une expérience géothermique unique.
• Les Pitons (Gros et Petit Piton) : Sites emblématiques de l'île, les Pitons figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. A admirer depuis la mer lors d'une excursion en bateau ou à gravir à pied avec un guide pour les plus sportifs.
Faune et flore
• La faune et la flore de Sainte-Lucie sont d’une grande richesse. Les sentiers de randonnée permettent de découvrir une végétation tropicale luxuriante, entre cascades, rivières, montagnes préservées et panoramas spectaculaires. L’île abrite plusieurs espèces d’oiseaux endémiques, dont le perroquet de Sainte-Lucie, l’oriole ou la paruline.
• Sous l’eau, les fonds marins offrent un bel aperçu de la biodiversité caribéenne, avec de nombreuses espèces colorées telles que poissons-anges, poissons-chirurgiens, poissons-papillons, murènes, hippocampes, barracudas, langoustes et poulpes.
Expérience
• Lune de miel : Avec ses plages de sable clair bordées d’eaux turquoise, ses criques intimistes et ses paysages spectaculaires dominés par les Pitons, et son hôtellerie de luxe, Sainte-Lucie s’impose comme une destination idéale pour une lune de miel.
• Expériences autour du chocolat : visites de plantations et ateliers culinaires autour du cacao local.
Festivals & événements (2025-2026)
Sainte-Lucie propose tout au long de l'année une programmation riche mêlant concerts, fêtes de rue, compétitions nautiques et célébrations traditionnelles.
Principaux festivals
• Saint Lucia Jazz & Arts Festival (fin avril – début mai 2026) : événement musical majeur des Caraïbes mêlant jazz, R&B, calypso et arts.
• Carnaval de Sainte-Lucie (juillet) : grand festival populaire avec défilés, musique soca, steel bands et costumes colorés.
• Fêtes florales La Rose & La Marguerite (fin août / octobre) : célébrations culturelles historiques ancrées dans les sociétés locales.
• Mois du patrimoine créole & Jounen Kwéyòl (octobre) : mise à l'honneur de la langue, des traditions et de la gastronomie créoles.
• Saint Lucia DiveFest, Mango Bowl Regatta, Billfish Tournament, Atlantic Rally for Cruisers : événements nautiques et sportifs.
