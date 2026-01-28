« En moyenne, le secteur du tourisme contribue à hauteur de 39 % au PIB de Sainte-Lucie et représente 76 % des exportations totales »

« comprenant les arrivées pour des séjours, des croisières et des excursions en yacht ».

« Sur les plus de 400 000 visiteurs qui séjournent sur place (États-Unis : 59 %, Caraïbes : 12 %, Royaume-Uni : 18 %, Canada : 8 %), Sainte-Lucie accueille en moyenne 4 000 visiteurs français »

« Sainte-Lucie est une destination vivante, festive, très tournée vers la musique. Les fameux « Friday Nights » sont très populaires, de nombreux Martiniquais s’y rendent pour faire la fête »,

« Il est vrai que Sainte-Lucie reste une destination confidentielle sur le marché français,

Ce n’est pas un manque de volonté : c’est surtout une question de perception. Le client français, tout comme l’agent de voyages, n’y pense pas spontanément. La destination est peu suggérée, peu médiatisée, alors que l’on parle beaucoup plus de la Caraïbe française ou de la Caraïbe hispanique. Sainte-Lucie fait un peu figure de parent pauvre de ce point de vue. Pourtant, notre panier moyen se situe entre 4 000 et 5 000 euros par personne, ce qui en fait un très beau dossier. »

« Aujourd’hui encore, cette logique d’extension existe, mais nous avons élargi notre offre avec des packages au départ de Paris, et plus largement de la France, depuis une petite dizaine d’années. Cette évolution a été renforcée par notre partenariat avec la chaîne hôtelière Sandals, qui s’est consolidé ces deux dernières années et grâce auquel nous programmons désormais l’ensemble de la gamme Sandals à Sainte-Lucie »

« La destination possède un vrai patrimoine historique et culturel. Les noms des villes témoignent de l’occupation française du territoire. L’anglais est la langue officielle, mais le français reste largement compris grâce au créole, très influencé par la langue française »

« Sainte-Lucie est une destination très récente chez nous

C’est une île très sauvage, avec de beaux sommets spectaculaires mais accessibles, une nature luxuriante et une cuisine créole exquise. Pour un voyagiste d’aventure, elle a tout… sauf la notoriété. »