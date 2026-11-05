Hilton Tokyo Odaiba dévoile une suite présidentielle de 200 m²

Les nouvelles chambres du Hilton Tokyo Odaiba ouvriront le 19 décembre 2026. Photo : Hilton Tokyo Odaiba
Hilton Tokyo Odaiba dévoile les premières chambres rénovées de son établissement situé sur le front de mer de la capitale japonaise.
Cette première phase concerne 26 hébergements.
Il s'agit de la première rénovation majeure de l'hôtel depuis son ouverture.
Les travaux, lancés en février 2026, s'inscrivent dans un projet de transformation plus global, articulé autour du concept « TOKYO STILLNESS », qui met l'accent sur les vues sur la baie et les espaces de détente.
Cette première phase concerne 26 hébergements.
Il s'agit de la première rénovation majeure de l'hôtel depuis son ouverture.
Les travaux, lancés en février 2026, s'inscrivent dans un projet de transformation plus global, articulé autour du concept « TOKYO STILLNESS », qui met l'accent sur les vues sur la baie et les espaces de détente.
Presidential Terrace Bath
La nouvelle Presidential Terrace Bath Suite du Hilton Tokyo Odaiba s'étend sur 200 m². Elle devient la plus grande suite de l'établissement. Photo : Hilton Tokyo Odaiba
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La rénovation concerne surtout la Presidential Terrace Bath Suite, qui constitue la catégorie la plus importante avec une superficie de 200 m².
Elle comprend un salon, une salle à manger pouvant accueillir dix personnes, une cuisine privée et un comptoir de bar. À l'extérieur, une terrasse accueille un bain à remous.
L'établissement prévoit également d'y proposer des prestations complémentaires, comme des dîners préparés par un chef de l'hôtel ou des soins en chambre assurés par les thérapeutes du spa.
Elle comprend un salon, une salle à manger pouvant accueillir dix personnes, une cuisine privée et un comptoir de bar. À l'extérieur, une terrasse accueille un bain à remous.
L'établissement prévoit également d'y proposer des prestations complémentaires, comme des dîners préparés par un chef de l'hôtel ou des soins en chambre assurés par les thérapeutes du spa.
Des suites et lounges repensés
Parmi les 26 hébergements concernés :
- la Deluxe Terrace Bath Suite de 80 m². Celle-ci dispose d'une terrasse en bois équipée d'un bain à remous, d'un espace de repos et d'une table.
- la Executive Deluxe Rainbow Bridge View Room affiche une superficie de 40 m². Située à partir du 12e étage, elle offre une vue sur la baie de Tokyo et le Rainbow Bridge.
En parallèle, l'hôtel prépare l'ouverture d'un nouvel Executive Lounge, prévue le 19 décembre 2026. D'une capacité de 109 places, dont dix dans un salon privé, cet espace sera réservé aux clients des chambres Executive et des suites.
Il proposera plusieurs services au fil de la journée (petit-déjeuner, brunch, afternoon tea, cocktails, etc.).
- la Deluxe Terrace Bath Suite de 80 m². Celle-ci dispose d'une terrasse en bois équipée d'un bain à remous, d'un espace de repos et d'une table.
- la Executive Deluxe Rainbow Bridge View Room affiche une superficie de 40 m². Située à partir du 12e étage, elle offre une vue sur la baie de Tokyo et le Rainbow Bridge.
En parallèle, l'hôtel prépare l'ouverture d'un nouvel Executive Lounge, prévue le 19 décembre 2026. D'une capacité de 109 places, dont dix dans un salon privé, cet espace sera réservé aux clients des chambres Executive et des suites.
Il proposera plusieurs services au fil de la journée (petit-déjeuner, brunch, afternoon tea, cocktails, etc.).
Le Hilton Tokyo Odaiba
Situé à environ 20 minutes de la gare de Tokyo, Hilton Tokyo Odaiba compte 453 chambres, dont 18 suites.
Toutes disposent d'un balcon privé avec vue sur la baie de Tokyo, la Tokyo Tower ou le Rainbow Bridge.
L'établissement comprend plusieurs restaurants, dont Sakura, spécialisé notamment dans les cuisines japonaise et teppanyaki, ainsi que Grillogy BAR & GRILL et le restaurant chinois Choryumon.
Il dispose également d'un spa, d'un centre de fitness, d'une piscine intérieure et d'espaces dédiés aux événements et aux mariages.
Toutes disposent d'un balcon privé avec vue sur la baie de Tokyo, la Tokyo Tower ou le Rainbow Bridge.
L'établissement comprend plusieurs restaurants, dont Sakura, spécialisé notamment dans les cuisines japonaise et teppanyaki, ainsi que Grillogy BAR & GRILL et le restaurant chinois Choryumon.
Il dispose également d'un spa, d'un centre de fitness, d'une piscine intérieure et d'espaces dédiés aux événements et aux mariages.