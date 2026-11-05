Hilton Tokyo Odaiba dévoile une suite présidentielle de 200 m²

Parmi les 26 hébergements concernés :



- la Deluxe Terrace Bath Suite de 80 m². Celle-ci dispose d'une terrasse en bois équipée d'un bain à remous, d'un espace de repos et d'une table.



- la Executive Deluxe Rainbow Bridge View Room affiche une superficie de 40 m². Située à partir du 12e étage, elle offre une vue sur la baie de Tokyo et le Rainbow Bridge.



En parallèle, l'hôtel prépare l'ouverture d'un nouvel Executive Lounge, prévue le 19 décembre 2026. D'une capacité de 109 places, dont dix dans un salon privé, cet espace sera réservé aux clients des chambres Executive et des suites.



Il proposera plusieurs services au fil de la journée (petit-déjeuner, brunch, afternoon tea, cocktails, etc.).