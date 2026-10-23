Emeutes à Paris, Booking.com, Espagne, Ryanair... tour du monde de l'actualité du tourisme [ABO]

Inquiétudes des professionnels américains sur les réservations en Europe suite aux émeutes en France, enquête de l’Union européenne sur les annonces frauduleuses et le phishing sur Booking.com, forfait vol-croisière sans enfants chez Virgin Voyages, les Britanniques continuent de plébisciter les destinations ensoleillées pendant les canicules... Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un panorama de l’actualité du tourisme !



Emeutes à Paris : les professionnels américains craignent un effet sur les réservations en Europe



Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et le phishing

La Commission européenne a ouvert une enquête sur



Elle porte notamment sur les fausses annonces d’hébergement, les tentatives d’hameçonnage visant les clients et le manque potentiel de transparence des publicités sponsorisées.



En cas d’infraction, la plateforme s’expose à une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.



Plus à lire sur La Commission européenne a ouvert une enquête sur Booking.com pour vérifier le respect du règlement sur les services numériques (DSA).Elle porte notamment sur lesEn cas d’infraction, la plateforme s’expose à une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.Plus à lire sur traveldailynews.com



Espagne : 47 % de l’activité touristique réalisée hors haute saison

l’Espagne réalise 47 % de son activité touristique en dehors de la haute saison, une proportion supérieure à celle de l’Italie (41,3 %) et de la Grèce (27,3 %).



La culture reste le principal moteur des voyages hors saison, tandis que les séjours en famille et le tourisme de bien-être progressent.



L’émergence de marchés comme l’Argentine, la Pologne et le Brésil contribue également à diversifier la demande. Les Canaries se distinguent par des séjours moyens de 6,6 nuits.



Plus à lire sur Selon une étude de Data Appeal Company,La culture reste le principal moteur des voyages hors saison, tandis queL’émergence de marchés commecontribue également à diversifier la demande. Les Canaries se distinguent par des séjours moyens de 6,6 nuits.Plus à lire sur traveldailynews.com



Virgin Voyages lance un forfait avec vol et croisière sans enfants

un séjour réservé aux adultes du 4 au 8 mars 2027.



Le forfait comprend un vol aller-retour sans enfants entre New York et Fort Lauderdale, ainsi qu’une croisière de quatre nuits à bord du Brilliant Lady, avec des escales à Key West et à Bimini, aux Bahamas.



L’offre mise sur une expérience sans interruption, du vol jusqu’au séjour en mer, avec restaurants, spa et spectacles à bord.



Un article du site JetBlue Vacations et Virgin Voyages lancent « Do Not Disturb »,Le forfait comprendL’offre mise sur une expérience sans interruption, du vol jusqu’au séjour en mer, avec restaurants, spa et spectacles à bord.Un article du site euronews.com



Les canicules ne détournent pas les Britanniques des destinations ensoleillées





Au congrès de l’Abta, à Madère, les deux acteurs n’ont pas constaté de changement majeur dans les choix de destinations. Même une proposition de TUI permettant de modifier un séjour en Tunisie, où 45 °C étaient annoncés, a suscité peu d’intérêt.



Quant aux départs hors saison, ils seraient davantage motivés par la recherche de prix plus bas que par l’envie d’échapper à la chaleur. De quoi nuancer l’essor des « coolcations ».



A lire sur Malgré les épisodes de chaleur extrême, les Britanniques restent fidèles aux destinations soleil, selon TUI et easyJet holidays.Au congrès de l’Abta, à Madère, les deux acteurs n’ont pas constaté de changement majeur dans les choix de destinations. MêmeQuant aux départs hors saison, ils seraient davantage motivés par laDe quoi nuancer l’essor des « coolcations ».A lire sur theguardian.com



IA et voyages : les touristes privilégient le suivi des prix aux itinéraires personnalisés

seuls 44 % se disent prêts à confier l’organisation complète de leur itinéraire à une intelligence artificielle.



Les usages les plus répandus concernent la surveillance des tarifs hôteliers (63 %) et la traduction instantanée (56 %).



Côté personnalisation, les voyageurs privilégient les données qu’ils communiquent volontairement (61 %) plutôt que celles issues de leur comportement en ligne ou des réseaux sociaux.



L’enjeu pour les professionnels : utiliser l’IA sans donner aux clients le sentiment d’être surveillés.



Une info du site Selon une étude de Mews menée auprès de 3 250 voyageurs dans huit pays,Les usages les plus répandus concernent laCôté personnalisation,plutôt que celles issues de leur comportement en ligne ou des réseaux sociaux.L’enjeu pour les professionnels : utiliser l’IA sans donner aux clients le sentiment d’être surveillés.Une info du site euronews.com



Ryanair prévoit une hausse historique des prix des billets d’avion en 2027

une hausse de 10 à 20 % des tarifs aériens en Europe dans les douze prochains mois. Il invoque la flambée des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient, les hausses de taxes et une réduction de l’offre liée aux faillites et rachats de compagnies.



En Belgique, Ryanair annonce la suppression de 20 lignes en réaction à l’augmentation de la taxe aérienne, tout en menaçant de redéployer ses avions vers des pays jugés moins taxés.



Plus à lire sur Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, anticipeIl invoque la flambée des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient, les hausses de taxes et une réduction de l’offre liée aux faillites et rachats de compagnies.en réaction à l’augmentation de la taxe aérienne, tout en menaçant de redéployer ses avions vers des pays jugés moins taxés.Plus à lire sur lefigaro.fr



United Airlines : le siège du milieu, un argument pour vendre des options plus chères

Scott Kirby, PDG de United Airlines, défend les suppléments pouvant atteindre 70 dollars pour les passagers souhaitant éviter le siège du milieu.



Selon lui, faire payer davantage les places côté hublot ou couloir permet de maintenir des tarifs de base accessibles aux voyageurs privilégiant le prix.



Aux critiques sur les différences de traitement entre passagers, il répond que les clients qui paient plus bénéficient logiquement de davantage de services.



Retrouvez l’intégralité de l’article sur

Selon lui, faire payer davantage les places côté hublot ou couloir permet de maintenir des tarifs de base accessibles aux voyageurs privilégiant le prix.Aux critiques sur les différences de traitement entre passagers, il répond queRetrouvez l’intégralité de l’article sur nytimes.com



Insolite ! La Suède ouvre une agence de voyages pour ceux qui préfèrent les gens… de loin