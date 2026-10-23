Emeutes à Paris, Booking.com, Espagne, Ryanair... tour du monde de l'actualité du tourisme [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 19 octobre 2026 :
Emeutes à Paris : les professionnels américains craignent un effet sur les réservations en Europe
Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et le phishing
Espagne : 47 % de l’activité touristique réalisée hors haute saison
Virgin Voyages lance un forfait avec vol et croisière sans enfants
Les canicules ne détournent pas les Britanniques des destinations ensoleillées
IA et voyages : les touristes privilégient le suivi des prix aux itinéraires personnalisés
Ryanair prévoit une hausse historique des prix des billets d’avion en 2027
United Airlines : le siège du milieu, un argument pour vendre des options plus chères
Insolite ! La Suède ouvre une agence de voyages pour ceux qui préfèrent les gens… de loin
Emeutes à Paris : les professionnels américains craignent un effet sur les réservations en Europe
Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et le phishing
Espagne : 47 % de l’activité touristique réalisée hors haute saison
Virgin Voyages lance un forfait avec vol et croisière sans enfants
Les canicules ne détournent pas les Britanniques des destinations ensoleillées
IA et voyages : les touristes privilégient le suivi des prix aux itinéraires personnalisés
Ryanair prévoit une hausse historique des prix des billets d’avion en 2027
United Airlines : le siège du milieu, un argument pour vendre des options plus chères
Insolite ! La Suède ouvre une agence de voyages pour ceux qui préfèrent les gens… de loin
Emeutes à Paris : les professionnels américains craignent un effet sur les réservations en Europe
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La dirigeante de l’agence américaine Trips & Ships Luxury Travel s’inquiète des conséquences à long terme des émeutes sur l’image de l’Europe et les réservations.
Face au risque de contagion de la perception d’insécurité à d’autres destinations, elle appelle les professionnels à rester calmes et à s’informer.
Son conseil aux voyageurs : évaluer la situation en fonction de leur itinéraire et de leur hébergement, sans céder à la panique ni annuler prématurément leurs séjours.
Un témoignage à retrouver sur travelweekly.com
Lire aussi : Le 17 octobre vu de l’étranger : le tourisme français à l’épreuve
Face au risque de contagion de la perception d’insécurité à d’autres destinations, elle appelle les professionnels à rester calmes et à s’informer.
Son conseil aux voyageurs : évaluer la situation en fonction de leur itinéraire et de leur hébergement, sans céder à la panique ni annuler prématurément leurs séjours.
Un témoignage à retrouver sur travelweekly.com
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Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et le phishing
La Commission européenne a ouvert une enquête notamment pour de fausses annonces d’hébergement, des tentatives d’hameçonnage visant les clients et le manque potentiel de transparence des publicités sponsorisées. Booking.com@depositphotos/Casimiro_PT
La Commission européenne a ouvert une enquête sur Booking.com pour vérifier le respect du règlement sur les services numériques (DSA).
Elle porte notamment sur les fausses annonces d’hébergement, les tentatives d’hameçonnage visant les clients et le manque potentiel de transparence des publicités sponsorisées.
En cas d’infraction, la plateforme s’expose à une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.
Plus à lire sur traveldailynews.com
Elle porte notamment sur les fausses annonces d’hébergement, les tentatives d’hameçonnage visant les clients et le manque potentiel de transparence des publicités sponsorisées.
En cas d’infraction, la plateforme s’expose à une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.
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Espagne : 47 % de l’activité touristique réalisée hors haute saison
Selon une étude de Data Appeal Company, l’Espagne réalise 47 % de son activité touristique en dehors de la haute saison, une proportion supérieure à celle de l’Italie (41,3 %) et de la Grèce (27,3 %).
La culture reste le principal moteur des voyages hors saison, tandis que les séjours en famille et le tourisme de bien-être progressent.
L’émergence de marchés comme l’Argentine, la Pologne et le Brésil contribue également à diversifier la demande. Les Canaries se distinguent par des séjours moyens de 6,6 nuits.
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La culture reste le principal moteur des voyages hors saison, tandis que les séjours en famille et le tourisme de bien-être progressent.
L’émergence de marchés comme l’Argentine, la Pologne et le Brésil contribue également à diversifier la demande. Les Canaries se distinguent par des séjours moyens de 6,6 nuits.
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Virgin Voyages lance un forfait avec vol et croisière sans enfants
Virgin Voyages propose en 2027 un forfait avec vol et croisière sans enfants. @depositphotos/filedimage
JetBlue Vacations et Virgin Voyages lancent « Do Not Disturb », un séjour réservé aux adultes du 4 au 8 mars 2027.
Le forfait comprend un vol aller-retour sans enfants entre New York et Fort Lauderdale, ainsi qu’une croisière de quatre nuits à bord du Brilliant Lady, avec des escales à Key West et à Bimini, aux Bahamas.
L’offre mise sur une expérience sans interruption, du vol jusqu’au séjour en mer, avec restaurants, spa et spectacles à bord.
Un article du site euronews.com
Le forfait comprend un vol aller-retour sans enfants entre New York et Fort Lauderdale, ainsi qu’une croisière de quatre nuits à bord du Brilliant Lady, avec des escales à Key West et à Bimini, aux Bahamas.
L’offre mise sur une expérience sans interruption, du vol jusqu’au séjour en mer, avec restaurants, spa et spectacles à bord.
Un article du site euronews.com
Les canicules ne détournent pas les Britanniques des destinations ensoleillées
Malgré les épisodes de chaleur extrême, les Britanniques restent fidèles aux destinations soleil, selon TUI et easyJet holidays.
Au congrès de l’Abta, à Madère, les deux acteurs n’ont pas constaté de changement majeur dans les choix de destinations. Même une proposition de TUI permettant de modifier un séjour en Tunisie, où 45 °C étaient annoncés, a suscité peu d’intérêt.
Quant aux départs hors saison, ils seraient davantage motivés par la recherche de prix plus bas que par l’envie d’échapper à la chaleur. De quoi nuancer l’essor des « coolcations ».
A lire sur theguardian.com
Au congrès de l’Abta, à Madère, les deux acteurs n’ont pas constaté de changement majeur dans les choix de destinations. Même une proposition de TUI permettant de modifier un séjour en Tunisie, où 45 °C étaient annoncés, a suscité peu d’intérêt.
Quant aux départs hors saison, ils seraient davantage motivés par la recherche de prix plus bas que par l’envie d’échapper à la chaleur. De quoi nuancer l’essor des « coolcations ».
A lire sur theguardian.com
IA et voyages : les touristes privilégient le suivi des prix aux itinéraires personnalisés
Selon une étude de Mews menée auprès de 3 250 voyageurs dans huit pays, seuls 44 % se disent prêts à confier l’organisation complète de leur itinéraire à une intelligence artificielle.
Les usages les plus répandus concernent la surveillance des tarifs hôteliers (63 %) et la traduction instantanée (56 %).
Côté personnalisation, les voyageurs privilégient les données qu’ils communiquent volontairement (61 %) plutôt que celles issues de leur comportement en ligne ou des réseaux sociaux.
L’enjeu pour les professionnels : utiliser l’IA sans donner aux clients le sentiment d’être surveillés.
Une info du site euronews.com
Les usages les plus répandus concernent la surveillance des tarifs hôteliers (63 %) et la traduction instantanée (56 %).
Côté personnalisation, les voyageurs privilégient les données qu’ils communiquent volontairement (61 %) plutôt que celles issues de leur comportement en ligne ou des réseaux sociaux.
L’enjeu pour les professionnels : utiliser l’IA sans donner aux clients le sentiment d’être surveillés.
Une info du site euronews.com
Ryanair prévoit une hausse historique des prix des billets d’avion en 2027
Le patron de Ryanair prévoit une augmentation de 10 à 20 % des tarifs aériens en Europe dans les douze prochains mois.@depositphotos/gordzam@gmail.com
Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, anticipe une hausse de 10 à 20 % des tarifs aériens en Europe dans les douze prochains mois. Il invoque la flambée des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient, les hausses de taxes et une réduction de l’offre liée aux faillites et rachats de compagnies.
En Belgique, Ryanair annonce la suppression de 20 lignes en réaction à l’augmentation de la taxe aérienne, tout en menaçant de redéployer ses avions vers des pays jugés moins taxés.
Plus à lire sur lefigaro.fr
En Belgique, Ryanair annonce la suppression de 20 lignes en réaction à l’augmentation de la taxe aérienne, tout en menaçant de redéployer ses avions vers des pays jugés moins taxés.
Plus à lire sur lefigaro.fr
United Airlines : le siège du milieu, un argument pour vendre des options plus chères
Le PDG de United Airlines, défend les suppléments pouvant atteindre 70 dollars pour les passagers souhaitant éviter le siège du milieu. @depositphotos/Hackman
Scott Kirby, PDG de United Airlines, défend les suppléments pouvant atteindre 70 dollars pour les passagers souhaitant éviter le siège du milieu.
Selon lui, faire payer davantage les places côté hublot ou couloir permet de maintenir des tarifs de base accessibles aux voyageurs privilégiant le prix.
Aux critiques sur les différences de traitement entre passagers, il répond que les clients qui paient plus bénéficient logiquement de davantage de services.
Retrouvez l’intégralité de l’article sur nytimes.com
Selon lui, faire payer davantage les places côté hublot ou couloir permet de maintenir des tarifs de base accessibles aux voyageurs privilégiant le prix.
Aux critiques sur les différences de traitement entre passagers, il répond que les clients qui paient plus bénéficient logiquement de davantage de services.
Retrouvez l’intégralité de l’article sur nytimes.com
Insolite ! La Suède ouvre une agence de voyages pour ceux qui préfèrent les gens… de loin
Marre des vacances où il faut sympathiser avec ses voisins de transat ? Visit Sweden a pensé aux introvertis avec « The Introvert Travel Agency », une campagne qui promet des vacances sans pression sociale.
Au programme : un quiz pour mesurer son besoin de solitude, puis des suggestions sur mesure, de la randonnée en solo aux escapades en voiture.
Selon une étude, 57 % des voyageurs américains plébiscitent les hébergements calmes. Comme quoi, le rêve de vacances peut aussi tenir en trois mots : ne pas déranger.
Plus à lire sur travelweekly.com
Au programme : un quiz pour mesurer son besoin de solitude, puis des suggestions sur mesure, de la randonnée en solo aux escapades en voiture.
Selon une étude, 57 % des voyageurs américains plébiscitent les hébergements calmes. Comme quoi, le rêve de vacances peut aussi tenir en trois mots : ne pas déranger.
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