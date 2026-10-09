Royaume-Uni, Espagne, « set-jetting »… les infos tourisme à retenir [ABO]

Record de fréquentation en Espagne, Southwest Airlines qui intègre ses données de vols dans ChatGPT, le tourisme golfique qui s’étend à de nouvelles destinations, ou encore une croissance de 3,1 % attendue pour le tourisme européen en 2026… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité touristique internationale.



WTTC : le tourisme européen attendu en hausse de 3,1 % en 2026

Selon les nouvelles prévisions du 3,1 % en Europe en 2026, devant l’économie européenne dans son ensemble.



Les dépenses des visiteurs internationaux devraient, elles, augmenter de 5,8 %. Le sommet met notamment l’accent sur l’investissement, la connectivité, l’IA et la croissance durable.



Un article de Selon les nouvelles prévisions du WTTC , qui se tient à Malte du 7 au 9 octobre, le secteur devrait progresser de, devant l’économie européenne dans son ensemble.Le sommet met notamment l’accent sur l’investissement, la connectivité, l’IA et la croissance durable.Un article de traveldailynews.com



France : les États-Unis alertent leurs ressortissants face aux manifestations

une alerte de sécurité pour la France, appelant leurs ressortissants à éviter les zones de manifestations et à anticiper des perturbations dans les transports.



Le Département d’État maintient b[la France au niveau 2, « prudence accrue » .]b



Plus à lire sur Les États-Unis ont émis, appelant leurs ressortissants à éviter les zones de manifestations et à anticiper des perturbations dans les transports.Le Département d’État maintient b[la France au niveau 2,.]bPlus à lire sur travelweekly.com



Le « set-jetting » transforme les séries en destinations de voyage

Le set-jetting, qui consiste à voyager sur les lieux de tournage de films et séries, poursuit son essor.



Warner Bros propose ainsi une expérience immersive autour de Gilmore Girls, permettant aux fans de retrouver les décors de Stars Hollow. En Europe, Dubrovnik, Madrid ou encore la Sardaigne profitent également de l’engouement pour les destinations vues à l’écran.



Une info à retrouver sur le site

Warner Bros propose ainsi une expérience immersive autour de, permettant aux fans de retrouver les décors de Stars Hollow. En Europe,profitent également de l’engouement pour les destinations vues à l’écran.Une info à retrouver sur le site euronews.com



Le tourisme golfique gagne de nouvelles destinations



L’Arabie saoudite, Chypre, la République dominicaine, le Kenya et le Japon renforcent ainsi leur présence sur la scène internationale.



Le marché mondial du tourisme golfique devrait atteindre 29,5 milliards de dollars en 2026, tandis que l’IGTM 2026, à Cannes, réunira plus de 300 fournisseurs et 300 acheteurs.



Source :

Le tourisme golfique s’étend au-delà de ses marchés traditionnels, porté par les investissements dans de nouvelles destinations.renforcent ainsi leur présence sur la scène internationale., tandis que l’IGTM 2026, à Cannes, réunira plus de 300 fournisseurs et 300 acheteurs.Source : traveldailynews.com



Alaska Airlines veut tripler ses liaisons internationales d’ici 2030

15 destinations d’ici 2030, avec l’Asie au cœur de son expansion.



La compagnie américaine compte notamment s’appuyer sur son partenariat avec Japan Airlines (JAL) pour développer sa présence sur le marché asiatique.



Plus à lire sur Alaska Airlines prévoit de tripler son réseau international pour atteindreLa compagnie américaine compte notamment s’appuyer sur son partenariat avec Japan Airlines (JAL) pour développer sa présence sur le marché asiatique.Plus à lire sur sia.nikkei.com



Royaume-Uni : les frais pour asseoir les enfants avec leurs parents supprimés

les compagnies aériennes britanniques ne peuvent plus facturer les parents pour garantir un siège à côté de leur enfant de moins de 14 ans.



Les passagers peuvent également corriger gratuitement les erreurs simples de nom sur leur réservation. Le Royaume-Uni prépare par ailleurs un dispositif permettant aux compagnies de partager des informations sur les passagers régulièrement perturbateurs.



Un article de Depuis le 2 octobre,Les passagers peuvent également. Le Royaume-Uni prépare par ailleurs un dispositif permettant aux compagnies de partager des informations sur les passagers régulièrement perturbateurs.Un article de euronews.com



Espagne : le tourisme accélère, mais les coûts pèsent sur les bénéfices

un PIB touristique en hausse de 3,5 % au troisième trimestre et un chiffre d’affaires en progression de 4,1 %, selon Exceltur.



La demande étrangère, notamment nord-américaine (+14,6 %), a largement soutenu cette dynamique. Mais la hausse de 7 % des coûts limite les bénéfices des entreprises. Pour 2026, Exceltur table sur une croissance de 2,7 % du PIB touristique.



D’après un article publié sur Le tourisme espagnol a progressé plus fortement que prévu cet été, avecLa demande étrangère, notamment, a largement soutenu cette dynamique. Mais la hausse de 7 % des coûts limite les bénéfices des entreprises. Pour 2026, Exceltur table surD’après un article publié sur reisevor9.de



Southwest Airlines intègre ses données de vols dans ChatGPT



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