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Royaume-Uni, Espagne, « set-jetting »… les infos tourisme à retenir [ABO]

La revue de presse de la semaine du 5 octobre 2026


Record de fréquentation en Espagne, Southwest Airlines qui intègre ses données de vols dans ChatGPT, le tourisme golfique qui s’étend à de nouvelles destinations, ou encore une croissance de 3,1 % attendue pour le tourisme européen en 2026… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité touristique internationale.


Rédigé par le Vendredi 9 Octobre 2026 à 15:30



WTTC : le tourisme européen attendu en hausse de 3,1 % en 2026

Selon WTTC, le tourisme européen devrait progresser de 3,1 % en 2026. @depositphotos/sdecoret
Selon WTTC, le tourisme européen devrait progresser de 3,1 % en 2026. @depositphotos/sdecoret
Selon les nouvelles prévisions du WTTC, qui se tient à Malte du 7 au 9 octobre, le secteur devrait progresser de 3,1 % en Europe en 2026, devant l’économie européenne dans son ensemble.

Les dépenses des visiteurs internationaux devraient, elles, augmenter de 5,8 %. Le sommet met notamment l’accent sur l’investissement, la connectivité, l’IA et la croissance durable.

Un article de traveldailynews.com

France : les États-Unis alertent leurs ressortissants face aux manifestations

En raison des manifestations, les Etats-Unis ont classé la France au niveau 2, « prudence accrue ». @depositphotos/frlegros
En raison des manifestations, les Etats-Unis ont classé la France au niveau 2, « prudence accrue ». @depositphotos/frlegros
Les États-Unis ont émis une alerte de sécurité pour la France, appelant leurs ressortissants à éviter les zones de manifestations et à anticiper des perturbations dans les transports.

Le Département d’État maintient b[la France au niveau 2, « prudence accrue ».]b

Plus à lire sur travelweekly.com

Le « set-jetting » transforme les séries en destinations de voyage

Warner Bros surfe sur la tendance du set-jetting et propose ainsi une expérience immersive autour de Gilmore Girls. @depositphotos/s_bukley
Warner Bros surfe sur la tendance du set-jetting et propose ainsi une expérience immersive autour de Gilmore Girls. @depositphotos/s_bukley
Le set-jetting, qui consiste à voyager sur les lieux de tournage de films et séries, poursuit son essor.

Warner Bros propose ainsi une expérience immersive autour de Gilmore Girls, permettant aux fans de retrouver les décors de Stars Hollow. En Europe, Dubrovnik, Madrid ou encore la Sardaigne profitent également de l’engouement pour les destinations vues à l’écran.

Une info à retrouver sur le site euronews.com

Le tourisme golfique gagne de nouvelles destinations

Royaume-Uni, Espagne, « set-jetting »… les infos tourisme à retenir [ABO]
Le tourisme golfique s’étend au-delà de ses marchés traditionnels, porté par les investissements dans de nouvelles destinations.
L’Arabie saoudite, Chypre, la République dominicaine, le Kenya et le Japon renforcent ainsi leur présence sur la scène internationale.

Le marché mondial du tourisme golfique devrait atteindre 29,5 milliards de dollars en 2026, tandis que l’IGTM 2026, à Cannes, réunira plus de 300 fournisseurs et 300 acheteurs.

Source : traveldailynews.com

Alaska Airlines veut tripler ses liaisons internationales d’ici 2030

Alaska Airlines fait de l’Asie la cible de sa stratégie d’expansion. @depositphotos/Boarding2Now
Alaska Airlines fait de l’Asie la cible de sa stratégie d’expansion. @depositphotos/Boarding2Now
Alaska Airlines prévoit de tripler son réseau international pour atteindre 15 destinations d’ici 2030, avec l’Asie au cœur de son expansion.

La compagnie américaine compte notamment s’appuyer sur son partenariat avec Japan Airlines (JAL) pour développer sa présence sur le marché asiatique.

Plus à lire sur sia.nikkei.com

Royaume-Uni : les frais pour asseoir les enfants avec leurs parents supprimés

Le Royaume-Uni supprime les frais pour placer les enfants avec leurs parents et corriger un nom.  @depositphotos/4pmphoto@gmail.com
Le Royaume-Uni supprime les frais pour placer les enfants avec leurs parents et corriger un nom.  @depositphotos/4pmphoto@gmail.com
Depuis le 2 octobre, les compagnies aériennes britanniques ne peuvent plus facturer les parents pour garantir un siège à côté de leur enfant de moins de 14 ans.

Les passagers peuvent également corriger gratuitement les erreurs simples de nom sur leur réservation. Le Royaume-Uni prépare par ailleurs un dispositif permettant aux compagnies de partager des informations sur les passagers régulièrement perturbateurs.

Un article de euronews.com

Espagne : le tourisme accélère, mais les coûts pèsent sur les bénéfices

L'Espagne se dirige vers une année touristique record. @depositphotos/Dudlajzov
L'Espagne se dirige vers une année touristique record. @depositphotos/Dudlajzov
Le tourisme espagnol a progressé plus fortement que prévu cet été, avec un PIB touristique en hausse de 3,5 % au troisième trimestre et un chiffre d’affaires en progression de 4,1 %, selon Exceltur.

La demande étrangère, notamment nord-américaine (+14,6 %), a largement soutenu cette dynamique. Mais la hausse de 7 % des coûts limite les bénéfices des entreprises. Pour 2026, Exceltur table sur une croissance de 2,7 % du PIB touristique.

D’après un article publié sur reisevor9.de

Southwest Airlines intègre ses données de vols dans ChatGPT

Southwest Airlines permet désormais à ChatGPT d’accéder directement aux infos de ses vols afin de fournir des informations plus fiables et actualisées. @depositphotos/jhansen2
Southwest Airlines permet désormais à ChatGPT d’accéder directement aux infos de ses vols afin de fournir des informations plus fiables et actualisées. @depositphotos/jhansen2
Autres articles
Southwest Airlines permet désormais à ChatGPT d’accéder directement à ses horaires, disponibilités et tarifs, afin de fournir des informations plus fiables et actualisées.

La réservation reste toutefois effectuée sur le site de la compagnie. Une évolution qui illustre le rapprochement entre IA générative et systèmes de réservation, notamment pour les voyages d’affaires et les déplacements de dernière minute.

Découvrez l’intégralité de l’article sur business-travel.de

Insolite ! La Grande Vadrouille : 60 ans après, les fans continuent la tournée !

Le film, La Grande Vadrouille, continue d’attirer les touristes en Bourgogne, notamment à Beaune. @depositphotos/packshot
Le film, La Grande Vadrouille, continue d’attirer les touristes en Bourgogne, notamment à Beaune. @depositphotos/packshot
Soixante ans après sa sortie, La Grande Vadrouille continue d’attirer les touristes en Bourgogne.

À Meursault, Beaune, Vézelay ou Noyers-sur-Serein, les visiteurs viennent sur les traces de Bourvil et Louis de Funès, parfois depuis la Belgique, la Suisse ou même des pays anglophones.

À Meursault, certains arrivent même en véritable « pèlerinage » pour retrouver les décors du film culte, qui avait dépassé les 17 millions d’entrées en France.

En savoir plus sur lefigaro.fr

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Tags : revue de presse
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