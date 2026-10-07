Tourisme : L’Espagne pourrait-elle dépasser la France dès 2027 ?

Les dépenses des visiteurs internationaux devraient augmenter de 5,3 %

Google a prédit que la France passerait derrière l’Espagne au classement des premières puissances touristiques mondiales d’ici à 2050. Mais la firme américaine ne précisait pas quand ce basculement interviendrait. Cette bataille pourrait être perdue par notre pays bien avant cette échéance. En effet, le royaume ibérique affiche une très forte vitalité, pendant que la France fait face à une croissance plus molle.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 8 Octobre 2026 à 17:23

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