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Tourisme : L’Espagne pourrait-elle dépasser la France dès 2027 ?

Les dépenses des visiteurs internationaux devraient augmenter de 5,3 %


Google a prédit que la France passerait derrière l’Espagne au classement des premières puissances touristiques mondiales d’ici à 2050. Mais la firme américaine ne précisait pas quand ce basculement interviendrait. Cette bataille pourrait être perdue par notre pays bien avant cette échéance. En effet, le royaume ibérique affiche une très forte vitalité, pendant que la France fait face à une croissance plus molle.


Rédigé par le Jeudi 8 Octobre 2026 à 17:23

L’Espagne fonce vers le cap des 100 millions de touristes - Depositphotos
L’Espagne fonce vers le cap des 100 millions de touristes - Depositphotos
Aer Lingus
Au foot comme en économie, l’Espagne surpasse la France, depuis quelques années.

Le tourisme est l’un des derniers piliers où l’Hexagone conserve une longueur d’avance. Mais jusqu’à quand ?

Dans un rapport sur le tourisme en 2050, Google prédisait que l’Espagne deviendrait à cette échéance la première puissance touristique mondiale, avec 130 millions de visiteurs, contre 125 millions pour la France.

La firme de Mountain View ne précisait toutefois pas la date du grand dépassement. Celui-ci pourrait bien intervenir plus tôt que prévu.

Selon El País, la destination a clos la meilleure saison estivale de son histoire, avec 44 millions de voyageurs étrangers, soit plus qu’attendu par le gouvernement espagnol.

L’Espagne fonce vers le cap des 100 millions de touristes

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Sur le seul mois d’août, 12,3 millions de visiteurs internationaux ont été accueillis.

D’après le journal espagnol, le pays devrait franchir le cap des 100 millions de touristes en 2026. Pour rappel, la France avait enregistré 102 millions de touristes internationaux en 2025.

Sauf que la croissance n’est pas la même des deux côtés des Pyrénées.

Pendant que l’INSEE annonce en France une hausse des nuitées estivales de 1,1 %, soit 2,8 millions de nuitées supplémentaires par rapport à 2025, la dynamique est nettement plus forte à Madrid.

Rien que sur le mois d’août, le nombre de touristes étrangers a augmenté de 9,2 % en Espagne. En France, les voyageurs internationaux n’auraient pas progressé sur l’été écoulé.

Entre janvier et début septembre 2026, pas moins de 70,4 millions de voyageurs étrangers ont visité l’Espagne, en hausse de 5,4 %. Et Jordi Hereu, ministre espagnol de l’Industrie et du Tourisme, enfonce le clou.

Lors du WTTC Global Champion Award, il a dévoilé quelques chiffres qui devraient faire peur à Bercy.

"Le secteur devrait progresser de 3,7 % en 2026, tandis que les dépenses des visiteurs internationaux devraient augmenter de 5,3 %.

En 2025, l’Espagne a enregistré 130,1 milliards de dollars de dépenses de visiteurs internationaux, soit le niveau le plus élevé d’Europe et le troisième au niveau mondial", rapporte un communiqué reprenant les déclarations de Jordi Hereu.

Avec une telle croissance, à ce rythme, l’Espagne pourrait bien se rapprocher dangereusement de la France d’ici à 2027, si ce n’est la doubler.

Même si, pour rappel, il reste extrêmement compliqué pour un pays européen de connaître le nombre exact de voyageurs étrangers, puisqu’il n’existe pas de contrôle aux frontières en Europe pour les ressortissants européens.

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Tags : espagne, france
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