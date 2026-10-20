New York mise sur le marché français et renforce son offre aérienne - Depositphotos.com Auteur petrkurgan
New York renforce son accessibilité depuis la France.
Selon New York City Tourism + Conventions, la ville a accueilli 725 000 visiteurs français en 2025, faisant de la France son quatrième marché international, derrière le Royaume-Uni, le Canada et l’Italie.
Pour 2026, l’organisme touristique prévoit 65,4 millions de visiteurs, parmi lesquels 738 000 Français, soit une progression de 1,7 % sur un an.
Pour accompagner cette demande, les compagnies aériennes renforcent leurs programmes entre la France et les deux principaux aéroports new-yorkais, John-F.-Kennedy (JFK) et Newark Liberty (EWR).
Selon New York City Tourism + Conventions, la ville a accueilli 725 000 visiteurs français en 2025, faisant de la France son quatrième marché international, derrière le Royaume-Uni, le Canada et l’Italie.
Pour 2026, l’organisme touristique prévoit 65,4 millions de visiteurs, parmi lesquels 738 000 Français, soit une progression de 1,7 % sur un an.
Pour accompagner cette demande, les compagnies aériennes renforcent leurs programmes entre la France et les deux principaux aéroports new-yorkais, John-F.-Kennedy (JFK) et Newark Liberty (EWR).
Paris - New York : 5000 sièges supplémentaires
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Pour l’hiver 2026-2027, French bee prévoit jusqu’à sept vols hebdomadaires entre Paris-Orly et Newark, soit 5 000 sièges supplémentaires par rapport à l’hiver précédent.
En période estivale, sept compagnies proposent déjà jusqu’à 22 vols directs quotidiens entre Paris et New York, représentant environ 5 000 sièges par jour au départ de Paris, selon les estimations de New York City Tourism + Conventions.
Depuis Paris-Charles-de-Gaulle, Air France et Delta Air Lines desservent notamment JFK, tandis qu’Air France et United Airlines assurent également des liaisons vers Newark. American Airlines et JetBlue complètent l’offre vers JFK.
Depuis Paris-Orly, French bee propose jusqu’à dix vols hebdomadaires vers Newark en haute saison.
La Compagnie dessert également Newark au départ d’Orly, avec un vol quotidien opéré exclusivement en classe affaires.
En période estivale, sept compagnies proposent déjà jusqu’à 22 vols directs quotidiens entre Paris et New York, représentant environ 5 000 sièges par jour au départ de Paris, selon les estimations de New York City Tourism + Conventions.
Depuis Paris-Charles-de-Gaulle, Air France et Delta Air Lines desservent notamment JFK, tandis qu’Air France et United Airlines assurent également des liaisons vers Newark. American Airlines et JetBlue complètent l’offre vers JFK.
Depuis Paris-Orly, French bee propose jusqu’à dix vols hebdomadaires vers Newark en haute saison.
La Compagnie dessert également Newark au départ d’Orly, avec un vol quotidien opéré exclusivement en classe affaires.
Nice et Marseille : de nouveaux vols directs vers New York
Au-delà de Paris, le Sud de la France bénéficie lui aussi d’un développement de l’offre directe vers New York.
Nice dispose déjà de liaisons saisonnières opérées par Delta Air Lines vers JFK et par United Airlines vers Newark. La Compagnie prolonge sa desserte de Newark pendant l’hiver 2026-2027, avec deux vols hebdomadaires.
Le 7 mai 2027, American Airlines prévoit de lancer un vol quotidien entre Nice et JFK. La liaison sera opérée en Airbus A321XLR de 155 sièges. Avec cette ouverture, quatre compagnies doivent relier directement Nice à New York.
Marseille-Provence doit également rejoindre le réseau transatlantique. United Airlines inaugurera, le 5 juin 2027, une liaison quotidienne sans escale entre Marseille et Newark.
Nice dispose déjà de liaisons saisonnières opérées par Delta Air Lines vers JFK et par United Airlines vers Newark. La Compagnie prolonge sa desserte de Newark pendant l’hiver 2026-2027, avec deux vols hebdomadaires.
Le 7 mai 2027, American Airlines prévoit de lancer un vol quotidien entre Nice et JFK. La liaison sera opérée en Airbus A321XLR de 155 sièges. Avec cette ouverture, quatre compagnies doivent relier directement Nice à New York.
Marseille-Provence doit également rejoindre le réseau transatlantique. United Airlines inaugurera, le 5 juin 2027, une liaison quotidienne sans escale entre Marseille et Newark.
JFK poursuit sa modernisation
Le développement des liaisons aériennes s’accompagne d’investissements dans les infrastructures aéroportuaires new-yorkaises. Le New Terminal One de JFK entre dans un programme de modernisation évalué à près de 19 milliards de dollars, soutenu par la Port Authority of New York and New Jersey.
La première phase du terminal est attendue au premier trimestre 2027.
Air France prévoit d’y transférer l’ensemble de ses vols. La compagnie doit également y ouvrir un salon de plus de 2 700 m², qui deviendra le plus grand de son réseau international. Le salon, a pour projet d’être réparti sur deux niveaux, doté de plus de 400 places assises et de proposer des espaces de restauration mettant en avant la gastronomie française.
La première phase du terminal est attendue au premier trimestre 2027.
Air France prévoit d’y transférer l’ensemble de ses vols. La compagnie doit également y ouvrir un salon de plus de 2 700 m², qui deviendra le plus grand de son réseau international. Le salon, a pour projet d’être réparti sur deux niveaux, doté de plus de 400 places assises et de proposer des espaces de restauration mettant en avant la gastronomie française.