Orient Express : Amélie Thiriet nommée directrice générale

Accor a nommé Amélie Thiriet directrice générale d’Orient Express, selon un communiqué publié le 12 octobre. Jusqu’ici vice-présidente ventes, marketing et communication de LVMH Hotel Management, elle succède à Gilda Perez-Alvarado, qui occupait cette fonction depuis janvier 2024.
Accor et LVMH ont conclu un partenariat stratégique accélérer le développement d’Orient Express, marque emblématique du voyage de luxe.
Depuis son acquisition par Accor en 2022, celle-ci prépare le lancement de nouveaux projets dans l’hôtellerie, le ferroviaire et le nautisme.
Le 7 avril 2025, Orient Express a ouvert à Rome son tout premier hôtel, Orient Express La Minerva, au cœur de la Piazza della Minerva, près du Panthéon.
Accor et LVMH ont conclu un partenariat stratégique accélérer le développement d’Orient Express, marque emblématique du voyage de luxe.
Depuis son acquisition par Accor en 2022, celle-ci prépare le lancement de nouveaux projets dans l’hôtellerie, le ferroviaire et le nautisme.
Le 7 avril 2025, Orient Express a ouvert à Rome son tout premier hôtel, Orient Express La Minerva, au cœur de la Piazza della Minerva, près du Panthéon.
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Le 29 avril 2026, à Saint-Nazaire, Orient Express et Chantiers de l’Atlantique ont baptisé l’Orient Express Corinthian.
Ce navire a été présenté comme le plus grand voilier du monde. Long de 220 mètres et battant pavillon français, il est équipé de trois voiles rigides de 1 500 m² chacune et doit quitter le chantier le 2 mai pour rejoindre la Côte d’Azur.
Les deux groupes prévoient également la renaissance du train historique Orient Express et l'ouverture d'autres hôtels.
Ce navire a été présenté comme le plus grand voilier du monde. Long de 220 mètres et battant pavillon français, il est équipé de trois voiles rigides de 1 500 m² chacune et doit quitter le chantier le 2 mai pour rejoindre la Côte d’Azur.
Les deux groupes prévoient également la renaissance du train historique Orient Express et l'ouverture d'autres hôtels.